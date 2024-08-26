شواغر في التربية لوظيفة معلم
التاريخ
8/26/2024 3:00:14 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التربية
والتعليم عن حاجتها لملء الوظائف الشاغرة لديها من حملة شهادة البكالوريوس من الذكور والإناث لوظيفة معلم لغايات الابتعاث لبرنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعيين وعلى نفقة الوزارة للعام الجامعي 2024/2025.
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