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شواغر في التربية لوظيفة معلم

8/26/2024 3:00:14 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لملء الوظائف الشاغرة لديها من حملة شهادة البكالوريوس من الذكور والإناث لوظيفة معلم لغايات الابتعاث لبرنامج الدبلوم العالي في إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعيين وعلى نفقة الوزارة للعام الجامعي 2024/2025.

وتاليا التفاصيل والشروط عبر موقعنا :


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