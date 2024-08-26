انتهاء موعد الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية اليوم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب العشرين الذي نشرته الهيئة المستقلة للانتخاب، أن آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية سيكون اليوم الاثنين.
وبحسب الجدول الزمني، فإن أي طلب انسحاب لأي من المرشحين لن يقبل بعد الاثنين، إذ تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باعتماد أسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.
ووفقا للجدول الزمني، فإن إعدادَ القوائم النهائية سيكون يوم غد الثلاثاء وعرضَها الأربعاء.
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