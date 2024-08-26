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انتهاء موعد الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية اليوم

8/26/2024 2:28:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب العشرين الذي نشرته الهيئة المستقلة للانتخاب، أن آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية سيكون اليوم الاثنين.

وبحسب الجدول الزمني، فإن أي طلب انسحاب لأي من المرشحين لن يقبل بعد الاثنين، إذ تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب باعتماد أسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.

ووفقا للجدول الزمني، فإن إعدادَ القوائم النهائية سيكون يوم غد الثلاثاء وعرضَها الأربعاء.

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