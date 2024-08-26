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قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بالاتجاهين - تفاصيل

8/26/2024 2:28:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلنت ادارة السير ، صباح الاثنين ، عن قطع حركة السير اليوم على الطريق الصحراوي بالاتجاهين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا في منطقة رأس النقب وتحويل السير باتجاه النقب القديم لتركيب أعمدة ضغط عالي

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