قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بالاتجاهين - تفاصيل
التاريخ
8/26/2024 2:28:35 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلنت ادارة السير ، صباح الاثنين ، عن قطع حركة السير اليوم على الطريق الصحراوي بالاتجاهين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا في منطقة رأس النقب وتحويل السير باتجاه النقب القديم لتركيب أعمدة ضغط عالي
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