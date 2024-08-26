طموحات التتويج تحرك المربع الذهبي لكأس مصر

بطموحات مختلفة، تنطلق غدا الثلاثاء قبل نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 حيث يلتقي الإسماعيلي مع زد في ملعب الأول بينما يواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي بإستاد الجيش المصري ببرح العرب في اليوم ذاته.

وتملك الفرق الأربعة طموحات كبيرة في الفوز باللقب خاصة مع اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة لإراحة لاعبيه بعد موسم طويل وشاق وخروج الزمالك أمام طلائع الجيش في دور الــ16 للبطولة ذاتها بركلات الترجيح.

وتأهل الإسماعيلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على القناة 2 - 1 في دور الـ 32، ثم الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في دور الـ 16 والفوز علي طلائع الجيش بضربات الترجيح، فيما تأهل زد الي الدور ذاته بعد الفوز علي الداخلية 2 - 1 في دور الــ32 ثم علي سيراميكا بثلاثية بيضاء في دور الــ16 وأخيرا تغلب 1 / صفر علي مودرن سبورت في دور الثمانية.

ويعد الإسماعيلي هو الأكثر فوزا بلقب كأس مصر من بين الفرق الأربعة التي تخوض نصف النهائي حيث توج بها عامي 1997 و2000 بينما فاز بها المصري البورسعيدي مرة وحيدة عام 1998.

ويراهن الإسماعيلي في مباراته أمام زد على لاعبيه وطموحات الشباب بقيادة إيهاب جلال نحو الخروج من الفترة السابقة التي شهدت أوقات عصيبة طوال السنوات الماضية، بينما على الطرف الثاني سيكون زد، الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، لديه طموحات نحو وضع قدمه على منصة التتويج لأول مرة في تاريخه مستنداً الي امتلاكه منظومة مستقرة مالياً وإداريا ومجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم رأفت خليل ومصطفي زيكو وعبد الرحمن البانوبي وشادي حسين ومحمد إسماعيل ومصطفي العش.

وفي المباراة الثانية، سيكون بيراميدز في مهمة صعبة للغاية في مسعاه لحصد لقب البطولة حين يلتقي مع المصري البورسعيدي صاحب اللقب الوحيد في كأس مصر.

وتأهل الفريق السماوي بيراميدز لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على النصر برباعية ثم بهدف نظيف علي أبوقير للأسمدة، قبل أن يتغلب على الجونة برباعية بيضاء.

في المقابل، تأهل المصري البورسعيدي للدور ذاته عبر الفوز على جمهورية شبين بهدف ثم البنك الأهلي 3 - 1 وعلي فاركو بهدف نظيف.

ويدخل بيراميدز تلك المواجهة بطموحات كبيرة نحو الفوز وحجز مكان في نهائي البطولة بحثا عن أول لقب في تاريخه بعد فشله في حصد لقب الدوري هذا الموسم، رغم المنافسة الشديدة مع الأهلي الذي توج مؤخراً باللقب.

ويعتمد بيراميدز على كتيبة من اللاعبين الدوليين أصحاب التاريخ الطويل مثل أحمد فتحي ورمضان صبحي وابراهيم عادل ومصطفي فتحي والمغربين محمد الشيبي ووليد الكرتي ومحمد رضا بوبو والحارس أحمد الشناوي.

من ناحيته، سيعتمد المصري بقيادة مدربه علي ماهر علي الجماهير البورسعيدية الذي ستنتقل الي الإسكندرية لدعم الفريق لعبور عنق الزجاجة خاصة وأن مدرب المصري يرى أن محطة بيراميدز هي الأصعب في مشوار البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز