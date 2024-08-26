لتعويد الطفل على النوم لوحده.. إليك هذه الحلول

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعاني الكثير من الأهل من صعوبة نوم أطفالهم لوحدهم، فهم يحتاجون دوماً لأن يبقوا بجانبهم حتى يستطيعوا النوم، مما يرهق الأهل، ويجعلهم في بحث متواصل عن طرق تمكّن أطفالهم من النوم لوحدهم، دون عناء، ومن بين هذه الطرق مايلي:

تحديد موعد ووقت النوم:

يجب تحديد موعد للنوم يومياً، وهذا يساعد في ضبط الساعة البيولوجية الداخلية للطفل، وبالتالي زيادة شعور الطفل بالنعاس عند اقتراب موعد النوم، وتحديد موعد النوم يساعد في تحديد وقت التنبيه للاستيقاظ.

تخفيف الإضاءة في الغرفة:

تخفيف الإضاءة الناتجة من شاشة الكمبيوتر أو التلفاز، حيث أن ضوء الأجهزة الكهربائية يؤدي لخفض إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن دورات النوم والاستيقاظ في الجسم عند الكبار والأطفال، وزيادة إفراز الهرمون يؤدي لزيادة الشعور بالنعاس والرغبة في النوم، وفي حال نقصان معدل الهرمون فهذا يؤدي لزيادة عدد ساعات الاستيقاظ.

منح الطفل الفرصة والوقت الكافي لجعله ينام بمفرده بدون مساعدة:

فعندما يشعر الطفل بالنعاس ضعيه على ظهره وتركيه ينام لوحده، وتجني هدهدته أو هزه أو إرضاعه لأن ذلك سيجعل الطفل يعتمد عليك لينام.

اتباع روتين محدد قبل النوم:

ويفضل أن يكون هذا الروتين بسيط وقصير، مثل تغير الحافضة، أو تحميم الطفل، أو الإنشاد للطفل أو سرد قصة قصيرة له بصوت ناعم وجميل، كذلك يمكنك تدليك جسم الطفل بطلف ووضع الطفل في مكان نومه وتركه ينام وحده.

ترك الطفل يلعب ويلهو لوحده:

وذلك بإعطائه لعبة أو دمية، ويمكنك ترك الطفل يستمع لصوتك وحديثك، فهذا يساعد في تهدئة الطفل وجعله ينام لوحده.