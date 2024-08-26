لتعويد الطفل على النوم لوحده.. إليك هذه الحلول

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- Khaberni) خبرني - يعاني الكثير من الأهل من صعوبة نوم أطفالهم لوحدهم، فهم يحتاجون دوماً لأن يبقوا بجانبهم حتى يستطيعوا النوم، مما يرهق الأهل، ويجعلهم في بحث متواصل عن طرق تمكّن أطفالهم من النوم لوحدهم، دون عناء، ومن بين هذه الطرق مايلي:
تحديد موعد ووقت النوم:
يجب تحديد موعد للنوم يومياً، وهذا يساعد في ضبط الساعة البيولوجية الداخلية للطفل، وبالتالي زيادة شعور الطفل بالنعاس عند اقتراب موعد النوم، وتحديد موعد النوم يساعد في تحديد وقت التنبيه للاستيقاظ.
تخفيف الإضاءة في الغرفة:
تخفيف الإضاءة الناتجة من شاشة الكمبيوتر أو التلفاز، حيث أن ضوء الأجهزة الكهربائية يؤدي لخفض إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن دورات النوم والاستيقاظ في الجسم عند الكبار والأطفال، وزيادة إفراز الهرمون يؤدي لزيادة الشعور بالنعاس والرغبة في النوم، وفي حال نقصان معدل الهرمون فهذا يؤدي لزيادة عدد ساعات الاستيقاظ.
منح الطفل الفرصة والوقت الكافي لجعله ينام بمفرده بدون مساعدة:
فعندما يشعر الطفل بالنعاس ضعيه على ظهره وتركيه ينام لوحده، وتجني هدهدته أو هزه أو إرضاعه لأن ذلك سيجعل الطفل يعتمد عليك لينام.
اتباع روتين محدد قبل النوم:
ويفضل أن يكون هذا الروتين بسيط وقصير، مثل تغير الحافضة، أو تحميم الطفل، أو الإنشاد للطفل أو سرد قصة قصيرة له بصوت ناعم وجميل، كذلك يمكنك تدليك جسم الطفل بطلف ووضع الطفل في مكان نومه وتركه ينام وحده.
ترك الطفل يلعب ويلهو لوحده:
وذلك بإعطائه لعبة أو دمية، ويمكنك ترك الطفل يستمع لصوتك وحديثك، فهذا يساعد في تهدئة الطفل وجعله ينام لوحده.
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