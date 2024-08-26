الكوكاكولا في التنظيف.. ما صحة هذه العبارة؟

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- Khaberni) خبرني - لا تستخدم فقط كمشروب، وإنما يمكنك أيضاً استخدامها كمنظف منزلي متعدد الاستعمال، حيث يمكنك التخلص من جميع الأوساخ العالقة بالسيراميك و إزالة البقع.
ومن الأشياء التي يمكن أن ينظفها الكوكاكولا ما يلي:
1.تنظيف الترسبات في المجلى والحنفيات:
صبي القليل من المشروب الغازي على أماكن الترسبات ثم افركيها بواسطة اسفنجة أو فوطة لامعه واشطفيها بالماء.
2.تنظيف ترسبات المراحيض وأحواض الاستحمام:
انقعي الأحواض والمراحيض بالمشروب الغازي ثم فركة باسفنجة وشطفة كالمعتاد.
3.ازالة الزيوت عن الغاز:
صبي القليل من المشروب الغازي على بقع الزيوت ونقعها قليلاً ثم مسحها بفوطة ثم مسحها بالماء.
4.تنظيف الطناجر وأواني الطبخ المحترقة من الداخل أو الزيت المترسب في قاع الأواني:
انقعي الإناء بالمشروب الغازي ثم اغليه على النار قليلاً ثم تنظيفه بسائل الجلي.
5.ازالة بقع الزيوت أو الدماء عن الملابس:
انقعي البقع بقليل من المشروب الغازي ثم غسلها بمسحوق الغسيل كالمعتاد.
6.تلميع الشبابيك وإطاراتها:
عن طريق مسحها وتنظيفها من الغبار ثم مسحها بفوطة مبللة بالمشروب الغازي.
7.تتنظيف وتلميع أرضية المطبخ:
انقعي الأرضية بالمشروب الغازي في أماكن وجود بقع الزيوت وتراكم الأوساخ ثم اشطفيها كالمعتاد.
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