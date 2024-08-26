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الكوكاكولا في التنظيف.. ما صحة هذه العبارة؟

8/26/2024 2:22:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لا تستخدم فقط كمشروب، وإنما يمكنك أيضاً استخدامها كمنظف منزلي متعدد الاستعمال، حيث يمكنك التخلص من جميع الأوساخ العالقة بالسيراميك و إزالة البقع.

ومن الأشياء التي يمكن أن ينظفها الكوكاكولا ما يلي:

1.تنظيف الترسبات في المجلى والحنفيات:

صبي القليل من المشروب الغازي على أماكن الترسبات ثم افركيها بواسطة اسفنجة أو فوطة لامعه واشطفيها بالماء.

2.تنظيف ترسبات المراحيض وأحواض الاستحمام:

انقعي الأحواض والمراحيض بالمشروب الغازي ثم فركة باسفنجة وشطفة كالمعتاد.

3.ازالة الزيوت عن الغاز:

صبي القليل من المشروب الغازي على بقع الزيوت ونقعها قليلاً ثم مسحها بفوطة ثم مسحها بالماء.

4.تنظيف الطناجر وأواني الطبخ المحترقة من الداخل أو الزيت المترسب في قاع الأواني:

انقعي الإناء بالمشروب الغازي ثم اغليه على النار قليلاً ثم تنظيفه بسائل الجلي.

5.ازالة بقع الزيوت أو الدماء عن الملابس:

انقعي البقع بقليل من المشروب الغازي ثم غسلها بمسحوق الغسيل كالمعتاد.

6.تلميع الشبابيك وإطاراتها:

عن طريق مسحها وتنظيفها من الغبار ثم مسحها بفوطة مبللة بالمشروب الغازي.

7.تتنظيف وتلميع أرضية المطبخ:

انقعي الأرضية بالمشروب الغازي في أماكن وجود بقع الزيوت وتراكم الأوساخ ثم اشطفيها كالمعتاد.

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