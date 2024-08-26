رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة بدء

العام الدراسي الجديد.

وهنأ سموه الطلاب والطالبات والمعلمين بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، وأكد سموه

في الرسالة الصوتية على تكامل الأدوار بين والأسرة وعلى والحفاظ على القيم الإماراتية وأكد على أهمية كركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن، ودعا سموه الطلبة إلى الاجتهاد والتفاني في دراستهم.



وجاء نص الرسالة كالتالي : "أبنائي وبناتي الطلاب وجميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في الدولة، أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. عيالي.. بداية أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم. أبنائي وبناتي أنتم مستقبل هذا الوطن، والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا حاضرها ومستقبلها، واليوم أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها. ومن المهم أن نركز على التعاون بين الأسر والمدارس، فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائهم. وأريد التأكيد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا، سواءً عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية. بارك الله فيكم أبنائي وبناتي وأتمنى لكم عاماً دراسياً موفقاً وناجحاً للجميع"

وقال سموه

" أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع.. التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية" .

وعبر الطلبة عن سعادتهم الكبيرة بالرسالة، حيث أبدوا حماسة واضحة للاستفادة من كل ما تقدمه العملية التعليمية، وشهدت الصفوف الدراسية نقاشات حيوية بين الطلبة حول مضمون الرسالة وأهمية اتباع توجيهات سموه في مسيرتهم التعليمية.

من جهة أخرى، أشاد المعلمون برسالة صاحب السمو رئيس الدولة، واعتبروها دعماً قوياً يدفعهم لمواصلة رسالتهم التربوية. وأكدوا أن هذا الدعم من القيادة الرشيدة يعزز من التزامهم بتقديم أفضل ما لديهم في العملية التعليمية، مما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية لأداء الطلبة.

كما نظمت بعض المدارس الحكومية فعاليات تربوية عقب بث الرسالة، ركزت على تعزيز القيم الوطنية وتشجيع الطلبة على التفوق والإبداع، وأسهمت هذه الفعاليات في ترسيخ روح التعاون والوحدة بين الطلبة والمعلمين، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في بناء جيل متعلم ومبدع.