مصدران مصريان: محادثات غزة في القاهرة انتهت دون اتفاق



قال مصدران أمنيان مصريان إن المحادثات التي جرت اليوم الأحد في القاهرة من أجل وقف إطلاق النار في غزة لم تُفضِ إلى اتفاق. فشلت حماس وإسرائيل في الاتفاق على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، مما يزيد الشكوك إزاء فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود المدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر.

لم تنجح جولات المحادثات السابقة في إنهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة أو إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس منذ الهجوم الذي شنته في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

في مؤتمر صحفي عقده في هاليفاكس بكندا، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن تواصل بذل جهود "حثيثة" في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وأيضاً مع الإسرائيليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن.

تتضمن نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية، التي تتوسطها الولايات المتحدة ومصر وقطر، مسألة الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر. وقال مصدر مصري إن الوسطاء قدموا عدة بدائل لوجود القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا وممر نتساريم، لكن الطرفين لم يقبلا أيًا منها.

أضافت المصادر أن إسرائيل أبدت تحفظات بشأن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، حيث طالبت إسرائيل بخروجهم من غزة إذا تم الإفراج عنهم. من جهتها، قالت حماس إن إسرائيل تراجعت عن التزامها بسحب قواتها من هذا المحور ووضعت شروطًا جديدة، منها فحص الفلسطينيين النازحين عند عودتهم إلى شمال القطاع الأكثر كثافة بالسكان.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان لقناة الأقصى التلفزيونية التابعة للحركة: "لن نقبل الحديث عن تراجعات لما وافقنا عليه في الثاني من يوليو أو شروط جديدة". وأضاف أن حماس سلمت الوسطاء ردها على الاقتراح الأحدث، قائلاً: "الإدارة الأمريكية تزرع أملاً كاذباً بالحديث عن اتفاق وشيك لأغراض انتخابية".

وقال القيادي عزت الرشق إن وفد حماس غادر القاهرة بعد إجراء المحادثات مع الوسطاء، مضيفاً أن الحركة كررت مطلبها بأن يتضمن أي اتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة.

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