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290 ألف طالب يعودون اليوم إلى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية

8/26/2024 1:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد اليوم 290 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في 520 مدرسة حكومية على مستوى الإمارات، حيث استقبلتهم المدارس وسط أجواء من التفاؤل والحماس.

وقد شهد اليوم الأول من العام الدراسي الجديد توافد أولياء الأمور برفقة أبنائهم إلى المدارس، معبرين عن آمالهم وطموحاتهم المستقبلية.

وفي مجمع زايد التعليمي بالورقاء، كانت شرطة دبي في استقبال الطلبة، فيما أبدى العديد من أولياء الأمور حرصهم على توصيل أبنائهم بأنفسهم، مؤكدين أهمية هذا اليوم في بداية مسيرتهم التعليمية.

بعض أولياء الأمور جلبوا الزهور للمعلمين، تعبيراً عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقومون به في تعليم وتربية الأجيال.

وأكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، اكدت على أهمية تطوير العملية التعليمية في الإمارات، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى رفع المستوى التحصيلي للطلبة واستغلال التكنولوجيا الحديثة بشكل يخدم الميدان التربوي.

وشددت على أن أي تغيير في العملية التعليمية يجب أن يتم بطريقة علمية ومدروسة، لضمان تحقيق أفضل النتائج دون تحميل الطالب أو ولي الأمر أعباء إضافية.

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