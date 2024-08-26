رئيس الدولة: التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع.

وقال سموه عبر حسابه على منصة " إكس": "أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع".



وأضاف سموه " التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية".