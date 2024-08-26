شبكة أمان الأسواق تصمد رغم العقبات والتحديات

في وقت سابق من هذا الصيف، واجهت أسواق الأسهم فترة عصيبة أشبه بمرورها بآلة فرم. وقد فاجأت الأوضاع المستثمرين والمحللين، تاركة إياهم في حيرة يتساءلون عما حدث بالضبط.

وبالنسبة لمن فاتتهم الأخبار، فما حدث باختصار هو أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة قدمت مبرراً للبيع، وتسببت العوامل الفنية المعقدة في تفاقم الأوضاع، لكن الأسواق سرعان ما عادت إلى وضعها السابق تقريباً في غضون أيام. وكان ذلك نتيجة لأوضاع السوق ذات السيولة المنخفضة المعتادة في الصيف، مع لمسة من الإثارة الإضافية.

في نهاية المطاف، لم يكن الموقف ذا تأثير كبير، باستثناء أنه أظهر ميل مديري الصناديق إلى بيع الأسهم بسرعة عندما يلاحظون أنها شهدت ارتفاعاً كبيراً لعدة أشهر. ومع ذلك، يبقى الغموض يكتنف كيفية تفاعل الأسواق مع بدء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة المتوقع في الشهر المقبل، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين.

ونتيجة لهذه التجربة، بات مديرو الأموال أكثر حذراً بعض الشيء. فقد أصبح من الواضح أن الأسهم يمكنها الهبوط مثلما يمكنها أن ترتفع، لكن الخبر السار هنا هو أن المستثمرين يمكنهم الآن مواجهة هذا التحدي وهم على ثقة إلى حد ما بأن آليات امتصاص الصدمات ستعمل على النحو اللازم إذا قاموا هم بموازنة مخاطرهم، وذلك لأن أسعار السندات ارتفعت عندما تعرضت الأسهم لضربة موجعة.

وفي الوقت الراهن، يمكنك القول (كما أشارت) إن أسعار السندات ارتفعت للغاية وبسرعة كبيرة. لكن من الواضح أن القفز إلى رأي توصلت إليه الأسواق بأن تقريراً واحداً مخيباً للآمال عن الوظائف الأمريكية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض طارئ في سعر الفائدة يعد أمراً مثيراً للسخرية.

ويرى فاس جيوناكيس، الخبير الاستراتيجي لدى شركة أفيفا إنفستورز، أن ((الأسواق أصيبت بحالة من الفزع.. وربما كانت سوق السندات على حق ونحن على خطأ))، رغم أنه متشكك في ذلك.

وبغض النظر عن الحماس المفرط، يمثل ذلك عودة إلى الأيام الخوالي، عندما كانت السندات والأسهم تتحركان في اتجاهات معاكسة، وكان النهج المتمثل في الاحتفاظ بـ40% من المحفظة للسندات و60% للأسهم يمثل أسلوباً كلاسيكياً.

وقد خضعت هذه الاستراتيجية للمراجعة، أو بالأحرى تعرضت لضربة موجعة، منذ فشلها الكارثي في عام 2022. ثم جاء ارتفاع التضخم، الذي يضر في حد ذاته بأسعار السندات، ومعه اتجهت البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة بقوة، وهو ما شكل ضرراً إضافياً بأسعار السندات، في حين انخفضت الأسهم بشكل حاد وسريع. ولم يكن لدى المستثمرين مكان للهروب، لا سيما أن السندات تشكل مصدر تحوط جيد لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، لكنها لا تتعامل مع التضخم بشكل جيد، لأنه يلتهم القيمة الفعلية لعائدات المستثمرين.

لكن الآن، لا يتعلق القلق بعودة التضخم، بقدر ما يتعلق بالتباطؤ الاقتصادي، ربما حتى بسبب تشديد السياسات النقدية. وبالنسبة للمستثمرين، فإن لحظات كهذه تعكس أساساً الغرض من السندات. علاوة على ذلك، تقدم السندات الآن أعلى العائدات منذ سنوات.

وخلال ذروة تيسير السياسة النقدية، عندما أبقت البنوك المركزية أسعار الفائدة عند الصفر أو حتى أقل منه في محاولة لتحفيز التضخم بعد أزمة 2008، لم تدر العديد من السندات أي عائد على الإطلاق.

وحسب تقديرات بنك أوف أمريكا فإنه بحلول نهاية عام 2020، كان هناك ما يقرب من 18 تريليون دولار من الديون ذات العائدات السلبية، مما يعني أن المستثمرين كانوا يدفعون مقابل الاحتفاظ بهذه السندات. وسيكون من الصعب تفسير ذلك للجيل القادم من المتداولين. عموماً، دعنا نقول فقط إنها كانت فترة غريبة – لكننا تجاوزناها.

بدلاً من ذلك، يبلغ العائد على السندات الحكومية الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات نحو 3.8%. وربما تكون أيام ذروة تألق العائدات التي بلغت 5% منذ ما يقرب من عام قد انقضت، وتعني الغرائب المستمرة أن الديون لمدة عامين لا تزال تقدم عائداً أعلى قليلاً، لكن ذلك يظل بالقرب من الحد الأعلى لما قدمته هذه الأصول منذ الأزمة المالية.

وقال سيمون دانجور، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي للدخل الثابت لدى غولدمان ساكس لإدارة الأصول: ((نعتقد أن المخاطر تميل نحو المزيد من تخفيف السياسات مقارنة بما تتوقعه الأسعار حالياً، وهو ما من شأنه أن يسمح للسندات بتوفير الحماية للمستثمرين ضد الانخفاض في سوق الأسهم)). وأضاف: ((مع ارتفاع أسعار الفائدة الأولية، فإنه لدى العوائد الأولية مساحة أكبر للانخفاض مقارنة بالدورة السابقة))، مشيراً إلى الارتباط القوي بين أسعار الفائدة والعوائد قصيرة الأجل.

والمشكلة في إعلان عودة السندات تكمن في أننا شهدنا هذا الموقف من قبل، وفي مناسبات متعددة. وفي كل مرة لم تسر الأمور وفقاً للمتوقع، حيث كان من الصعب التغلب على التضخم. وحذّرت شركة جلوبال داتا تي إس لومبارد، قائلة ((لا تفرطوا في الحماسة)).

وكتب أندريا شيشوني ودانيال فون أهلين في مذكرة ((ما لم يحدث ركود أو ضعف ملموس في سوق العمل (وهو ليس جزءاً من توقعاتنا الأساسية)، فثمّة احتمال كبير أن تكون إعادة معايرة السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي أكثر تدرجاً)). وبوجه عام، بدون ركود، تنخفض العوائد لأجل 10 سنوات قبل بدء دورات خفض الفائدة، ثم تستقر في نطاق معين.

وإذا تخلت الأسواق عن فكرة حدوث ركود في الولايات المتحدة (مرة أخرى)، يمكن أن تعود العوائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4% أو أكثر - وهو انخفاض في السعر سيكون مؤلماً ومزعجاً بالقدر نفسه. وأشارا إلى أن ((السندات لم تعد وسيلة سهلة كما كانت في السابق)).

إن مثل هذا الشك منطقي. فشبكة الأمان هذه بها مواطن ضعف. ولكن في الوقت الحالي، فإن حقيقة صمودها هي عامل أساسي في قدرة الأسهم على التعافي بسرعة من تراجعها خلال فصل الصيف.