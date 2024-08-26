«هبوط النسر».. قصة اكتشاف ثاني أكبر ماسة في العالم

قبل عام تقريباً، قطع لوكاس نتسيبي وعداً لرئيسه التنفيذي، ويليام لامب، باستخراج شيء استثنائي من منجم كاروي الواقع بمنطقة نائية في بوتسوانا. وفي صباح يوم الاثنين، أوفى نتسيبي، البالغ من العمر 52 عاماً، الذي يشغل منصب المدير العام المساعد لشركة لوكارا الكندية لتعدين الماس، بهذا الوعد.

يروي نتسيبي القصة، قائلاً: ((تلقيت اتصالاً من أحد المهندسين، وقال لي: لقد اكتشفنا شيئاً ما، فأجبته: لقد أصابك الجنون ولا تخبرني بالحقيقة، ربما هي زجاجات مكسورة)). لكن سرعان ما هرع نتسيبي إلى منطقة الفرز والتصنيف، حيث كشف مدير عمليات الفرز النقاب عن الاكتشاف، ألا وهو ثاني أكبر ماسة في العالم بجودة الأحجار الكريمة، وتزن 2492 قيراطاً.

وبعد لمس الحجر عبر صندوق القفازات المخبري، زف نتسيبي الخبر إلى المدير الإداري المحلي نسيم لاهري. وصاح عبر الهاتف ((لقد هبط النسر.. هذا الاكتشاف ضخم، لقد نجحنا)). ثم نقل لاهري الرسالة إلى لامب. تعود القصة إلى هبوط الإنسان على سطح القمر في عام 1969، عندما استخدم نيل أرمسترونج العبارة نفسها.

ففي ذلك العام، اكتشفت شركة دي بيرز، أكبر شركة لتعدين الماس في العالم، ((كيمبرليت إيه كيه 6))، وهي صخور بركانية على شكل أنبوب غنية بالألماس تشكلت عبر ثورات البراكين في شمال شرق بوتسوانا.

وعلى الرغم من ذلك، لم تدرك شركة دي بيرز، القوة الاحتكارية للصناعة آنذاك، إمكانات الرواسب، واعتبرتها ضئيلة للغاية ومنخفضة الجودة. وفي عام 2003، بدأت عملية إعادة التقييم، والتي انتهت ببيع دي بيرز حصة الأغلبية في مشروع الماس ((إيه كيه 6))، الذي عرف لاحقاً بمنجم كاروي، إلى شركة لوكارا في عام 2009 مقابل 49 مليون دولار.

وقال آدم لوندين، نجل لوكاس لوندين وأحد مؤسسي شركة لوكارا الراحلين: ((لم تتوقع الشركة أي اكتشافات ضخمة عندما أجرت التحليل.. لكن ما تم اكتشافه مميز حقاً)). بعد ذلك، قامت ((لوكارا)) بشراء حصة الأقلية واستثمرت 120 مليون دولار لتطوير منجم مفتوح ومنشأة معالجة، والتي بدأت الإنتاج في عام 2012.

وأوضح لامب، الذي شغل منصب المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة لوكارا لمدة عقد: ((لقد كنا مدركين تماماً قيمة الموارد المحتملة)). وعاد إلى منصبه العام الماضي بعد خمس سنوات من قيادة ((إيرا توماس))، التي خيم عليها شبح تضخم الميزانية الناجم عن توسعة في باطن الأرض لمنجم كاروي بقيمة 683 مليون دولار.

وبعد ثلاث سنوات من بدء الإنتاج، عثر أحد عمال المناجم على الماسة ((ليسيدي لا رونا))، وهي جوهرة بيضاء ثمينة تزن 1109 قراريط، وبيعت بمبلغ 53 مليون دولار، متجاوزة بذلك المبلغ الذي استثمرته ((لوكارا)) لشراء حصة ((دي بيرز)).

وربما كانت قيمة ((ليسيدي لا رونا)) أعلى من ذلك. فلم تكتشف الماسة إلا بعد معالجتها داخل طاحونة المنجم، وتنطوي هذه المرحلة على السقوط من ارتفاع 5 أمتار، والمرور عبر كسارات تعرض المادة سريعة العطب لضغط شديد.

وبعد انتشالها، تم العثور على جوهرة أخرى تزن 374 قيراطاً تتطابق مع ((لسيدي لا رونا)) وكأنها جزء من لعبة أحجية، ما يشير إلى أن الماسة الأصلية تم تقسيمها إلى نصفين. وقال لامب لصحيفة فايننشال تايمز، إنه ((ربما كان وزن الماسة أكثر من 2000 قيراط قبل وصولها إلى مصنع المعالجة)).

ونتيجة لهذا الخطأ، جهزت شركة لوكارا منشأة إعادة تدوير المواد بتقنية إرسال الأشعة السينية باستثمار قدره 17 مليون دولار. وتعمل هذه التقنية على تحديد الأحجار الكريمة وفصلها حسب كثافتها الذرية، ما يسمح لعمال المناجم بالتقاط الأحجار الكريمة الضخمة قبل تعرضها لأي ضرر.

ويبدو أن عمليات التركيب كانت في محلها، حيث تشير تقديرات المقربين من ((لوكارا)) إلى أن قيمة الحجر الجديد تتجاوز 40 مليون دولار. ويتوقع بعض خبراء الصناعة أن تتجاوز قيمته 60 مليون دولار. وتعد هذه الجوهرة بمثابة أكبر اكتشاف من حيث جودة الأحجار الكريمة منذ اكتشاف ماسة كولينان قبل 120 عاماً في جنوب أفريقيا، والتي تم تقطيعها لاحقاً واستخدمت في جواهر التاج البريطاني.

وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى إحداث ثورة في صناعة الألماس ويعزز مكانة بوتسوانا العالمية باعتبارها أكبر منتج في العالم، من خلال إحياء السحر والغموض والإعجاب الذي وضع الماس في قلب عالم الفخامة والرفاهية خلال القرن العشرين.

ومع ذلك، تضاءلت الشهية للأحجار المستخرجة من المناجم بصورة ملحوظة على مدى العقد الماضي، حيث قوضت المنافسة من الأحجار الاصطناعية، وكذلك انخفاض الإنفاق على السلع الفاخرة، قطاع المجوهرات المرصعة بالألماس الذي تبلغ قيمته 83 مليار دولار.

وحالياً، تحفظ الماسة في منشأة شديدة الحراسة داخل معرض ((دايموند تكنولوجي)) في غابورون، تحت مراقبة الشرطة والجيش على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وأضاف لامب ((لدينا إجراءات أمنية مكثفة)).

إلا أن المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة في بوتسوانا يفتقر إلى المعدات اللازمة لتحليل خصائص الماسة، ما يجعل مستقبلها غير مؤكد. وقال لامب إن صانعي الماس، الحرفيين المسؤولين عن تقطيع وصقل وتحويل الألماس الخام، لا يمكنهم رؤية أكثر من 2 سم داخل الماسة باستخدام معدات التحليل التقليدية، والتي يبلغ قياسها 11 سم × 6 سم × 6.5 سم وتزن 500 جرام.

وقد استغلت العلامة التجارية الفاخرة البريطانية غراف، التي اشترت لسيدي لا رونا - والتي تعني ((النورانية)) بلغة سيتسوانا، اللغة الأكثر انتشاراً في بوتسوانا - الجوهرة لصنع عطر يحمل اسمها. وستكون إحدى الخطوات التالية هي تحديد اسم للجوهرة.

ومن المرجح أن يختار الاسم من خلال مسابقة وطنية في بوتسوانا، على غرار ما فعلته ((لوكارا)) في عام 2019 باكتشافها السابق، الماسة ((سويلو)) التي تزن 1758 قيراطاً، حيث تم اقتراح الاسم، والذي يعني ((اكتشاف نادر)) من قبل جوفون تلهابوسوي، أحد سكان قرية غاباني، الذي فاز بجائزة قدرها 3 آلاف دولار.

وأصبحت صناعة الألماس في بوتسوانا نموذجاً لكيفية استفادة الاقتصادات المحلية من استخراج الموارد، حيث تشكل 80% من الصادرات وثلث الإيرادات المالية، مع تجنب الفساد وسوء الإدارة المرتبطين عادة بـ ((لعنة الموارد)).

ويأمل نتسيبي، الذي اعتاد السير على الأقدام لمسافة 7 كيلومترات للذهاب إلى المدرسة وحصل على منحة دراسية في كندا بتمويل من القطاع، أن يسهم الاكتشاف في استعادة الماس جزءاً من بريقه المفقود، قائلاً ((أنا متأكد أن الأطفال سيستفيدون من العائدات.. وهذا يظهر للناس أن ثمة قصة عن الماس تستحق أن تروى)).