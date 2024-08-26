عتاب.. اقتحمت الوسط الفني المصري وفرضت لهجتها

ليس من السهل تتبع تاريخ اقتحام المرأة مجال الطرب والغناء في المملكة العربية السعودية دون التوقف طويلاً أمام تجربة ((عتاب))، خصوصاً أنها برزت خلال حقبة كان فيها غناء الرجل بالكاد مقبولاً في المجتمع، فما بالك بغناء امرأة.

صحيح أن مطربات سعوديات مثل ((توحة)) و((ابتسام لطفي)) سبقنها إلى الغناء والبروز، لكن حكاية هاتين الفنانتين مختلفة كونهما نتاج بيئة سعودية أكثر انفتاحاً وتماهياً مع الطرب والموسيقى، هي بيئة الحجاز متعددة الثقافات المتميزة عن بيئة نجد، التي ولدت ونشأت عتاب في أجوائها المحكومة بالتقاليد والعادات الاجتماعية المحافظة والتعاليم الدينية.

وإذا شئنا الدخول في التفاصيل، نجد أن تاريخ الغناء في السعودية حافل بأسماء مطربين وملحنين كبار حملوا على عاتقهم مهمة صعبة في وسط اجتماعي محافظ، فنجحوا بشق الأنفس في المحافظة على التراث الشعبي الغنائي في الحجاز ونجد والأحساء وتهامة، وتطويره ونشره في السعودية والخليج والعالم العربي.

الأسماء الأولى التي لعبت دوراً في هذه العملية الشاقة كثيرة يأتي على رأسها طارق عبدالحكيم، ومحمد علي سندي، وفوزي محسون، وعمر كدرس، وجميل محمود، وغازي علي، وطلال مداح، وعبدالقادر حلواني، وعبدالله محمد، وسلامة العبدالله، ومطلق الذيابي، وسعد إبراهيم، وغيرهم.

غير أن حظ الفتاة السعودية ظل محدوداً جداً إلى أنْ استطاعت ((فتحية يحيى حسن)) الشهيرة فنياً باسم ((توحة)) أن تكسر القاعدة، فعُـدّت بذلك أول مطربة وملحنة سعودية على الإطلاق.

علماً بأن ((توحة)) ولدت في الأحساء في عام 1934 لأسرة حجازية محبة للفن والأدب والتراث والغناء، ثم انتقلت إلى مكة في سن السادسة ثم إلى جدة بعد ذلك بسبب انتقال عمل والدها مفتش الجمارك بوزارة المالية.

أما الثانية على صعيد الغناء النسوي في السعودية فهي ((خيرية قربان عبدالهادي كشاري)) الشهيرة فنياً باسم ((ابتسام لطفي)) (اختار لها صديقها المقرب الفنان الراحل طلال مداح اسم ابتسام بسبب ابتسامتها الجميلة، واختار لها اسم لطفي تيمناً باسم صديقه الفنان السعودي الكوميدي لطفي زيني)، والتي ولدت كفيفة البصر في الطائف في سبتمبر 1951، وبدأت الغناء في سن السابعة من خلال الأفراح بمدينة جدة بعد أن كانت قد تمرست على التجويد ومخارج الألفاظ، ثم ما لبثت أن اشتهرت في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن العشرين في السعودية والخليج والعالم العربي بسبب صوتها الجميل، وقدرتها على الحفظ، وتميزها بسرعة البديهة والأذن الموسيقية.

في الخمسينات الميلادية سمع الناس باسم فتاة سمراء بشوشة تؤدي الغناء وترقص في حفلات الزواج والأفراح والمناسبات السعيدة بمصاحبة عازفتين على العود هما سارة عثمان وحياة الصالح.

لم تكن هذه الفتاة سوى ((طروب عبدالخير آدم محمد هوساوي)) المولودة بمدينة الرياض في الثلاثين من ديسمبر 1947، والتي اشتهرت وسط زميلاتها ومدرساتها بصوتها العذب أثناء تأدية الأناشيد المدرسية، ما جعل إحدى معلماتها تقترح إيجاد اسم فني لها، فوقع الاختيار على ((عتاب)) لما في هذا الاسم من رمزية عاطفية.

أما أول من اكتشف موهبتها الغنائية ووجد فيها صوتاً قوياً بمخارج ألفاظ واضحة مع جرأة في الوقوف على المسرح لتقديم الأغنية السعودية بشكل استعراضي تفاعلي وروح خفيفة راقصة، فهو الفنان طلال مداح، رحمه الله، الذي اكتشفها في عام 1959، حينما كانت فتاة يافعة في الثالثة عشرة من عمرها، وعلمها قواعد الغناء ودربها العزف على العود وقدم لها أغنيات سجلتها في السعودية ولبنان، لكن دون أن تلقى صدى واسعاً.

في الستينات، قررت عتاب الانتقال من الرياض إلى جدة بحثاً عن مناخ فني أرحب، وطمعاً في الانتشار والشهرة. وهناك شجعها الفنان الراحل طلال مداح مجدداً على مواصلة المشوار والاستمرار دون خوف أو وجل، فقدمت في عام 1966 أغنية ((لا يا بنت)) من ألحان فوزي السيموني.

على أن البداية الحقيقية لعتاب كانت في عام 1972 حينما شكلت مع المطرب السعودي الكفيف حيدر فكري (1944 ــ 2006)، المقرب من طلال مداح ثنائياً ناجحاً من خلال الجلسات الطربية.

أعقب ذلك الطفرة الثانية في مشوارها والتي تجلت في ذهابها إلى الكويت، التي كانت وقتذاك قبلة فناني الخليج العربي والجزيرة العربية الباحثين عن الشهرة والانتشار، وقيامها هناك بتسجيل عدد من الأغاني الخاصة بها مع تصويرها تلفزيونياً في سهرات طربية شارك فيها الفنان الراحل حيدر فكري.

من هذه الأغاني: ((خلاص من حبكم)) من كلمات محمد سعد الجنوبي وألحان عبدالله السلوم، و((بشروني)) من كلمات خالد الفيصل وألحان فوزي محسون، و((يا قلم بسم الله اكتب لي كتاب)) من كلمات عبدالله بن سبعان وألحان سرور خيري، و((علشانه)) من الفلكلور السعودي، وغيرها. ومما لا شك فيه أن رحلتها الكويتية شكلت منعطفاً مهماً في حياتها لأنها أشهرتها على المستوى الخليجي وعرفتها على جمهور أوسع.

تلا ذلك انتشارها على المستوى العربي، وكان ذلك على إثر لقائها بالعندليب عبدالحليم حافظ في إحدى الحفلات الخاصة في السعودية، حيث دعاها لمشاركته في حفلات الربيع في مصر، فاستجابت عتاب وذهبت إلى القاهرة بالفعل، وقدمها العندليب للجمهور المصري في حفلة جماهيرية في عقد السبعينات، حيث غنت لوناً من الفلكلور السعودي بصحبة فرقة نسائية، ثم أطلقت من هناك أغنيتها الأشهر وهي ((جاني الأسمر)) من كلمات الشاعرة السعودية ثريا قابل وألحان الفنان السعودي فوزي محسون.

بعد ذلك راحت تشارك كل صيف في حفلات المصايف اللبنانية في ((عالية)) و((بحمدون)) مع كبار نجوم الطرب من الخليج العربي ومصر ولبنان، حيث تسنى لي في تلك الفترة التي كنت فيها طالباً جامعياً في بيروت الالتقاء بها والتحدث إليها في شارع الحمراء وهي تتسوق، فوجدتها إنسانة في غاية الرقة والمرح والتواضع.

تزوجت عتاب للمرة الأولى وهي فتاة صغيرة من مواطنها سعيد الزهراني، الذي أنجبت منه طفلتها الأولى ابتسام، التي عملت لاحقاً في مجال الإعلام وتوفيت بمرض السرطان، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال المصري والمحلل المالي السابق بوزارة الداخلية المصرية محب فاروق عبدالصبور، الذي كان وقتها يعمل في الرياض كمتعاقد مع وزارة الإعلام السعودية، فأنجبت منه ابنتها دارين وولدها أحمد.

وعلى الرغم من أن زواجها الثاني دام نحو ثلاثين عاماً، إلا أنه تخللها الكثير من المشاكل التي لم تفصح عنها، وإن تردد أن مصدر تلك المشاكل كان تحكم الزوج المصري في أعمالها وأموالها وسيطرته على ممتلكاتها.

ولهذا طلبت عتاب الطلاق أكثر من مرة، وهو ما لم يستجب له زوجها إلى أن تم تطليقها منه بشكل قانوني في عام 1999 من خلال محاكم القاهرة ليختفي الزوج في ظروف غامضة، علماً بأن ابنه أحمد محب فاروق عبدالصبور قام بعد وفاة والدته بحوالي ثمانية أعوام بتحرير محضر يفيد باختفاء والده.

وقد روت ابنة عتاب الإعلامية ابتسام الزهراني في حوار صحفي مع مجلة ((اقرأ)) السعودية (28/9/2018) فصولاً من عذابات أمها مع زوجها المصري، وكيف أنه رفض فكرة أن تقوم نقابة الفنانين المصرية بعمل سرادق عزاء لها في الجيزة، وكيف أنه سلبها كل شيء فماتت معدمة.

كما أخبرتنا أنها لم تحصل من تركة أمها على أي شيء سوى سيارتين قديمتين باعتهما بمبلغ 11 ألف ريال، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى من استعادة أرشيفها الغنائي الضخم.

في عام 1980 غادرت عتاب السعودية مع زوجها المصري للاستقرار في القاهرة، وكان ذلك بسبب حملات استهدفتها بحجة أنها تنتهك العادات والتقاليد بأسلوبها الاستعراضي الراقص في الغناء، وتزامن ذلك مع انتهاء عقد عمل زوجها في المملكة.

وعلى مدى السنوات العشرين التالية من إقامتها في مصر، نشطت فنياً من خلال الغناء في الحفلات والسهرات المصرية، والتعاون مع عدد من الملحنين المصريين وفي مقدمتهم الموسيقار محمد الموجي الذي لحن لها أغنية ((فك القيود)) وأغنية ((لو فات الأوان))، خصوصاً أنها كانت قد حصلت على عضوية اتحاد الفنانين العرب وعضوية نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة وعضوية مجموعة فناني الجيزة.

غير أن عتاب لم تنس وطنها وجمهورها السعودي والخليجي العريض وهي بعيدة عنهما في مصر، فحرصت على ألا تغني إلا باللهجة السعودية. ولهذا قال عنها النقاد إنها فرضت اللهجة السعودية في مصر، وحققت لنفسها قاعدة جماهيرية وشهرة عربية، وهي متمسكة بالكلمة السعودية، وأيضاً فتحت المجال لظهور أصوات نسائية خليجية أخرى.

وفي الوقت نفسه واصلت تعاونها مع كبار كتاب وملحني الأغنية السعودية والخليجية، فغنت من كلمات الشعراء السعوديين الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير خالد بن يزيد وصالح جلال وغيرهم، والشعراء الكويتيين فايق عبدالجليل وعبداللطيف البناي ويوسف ناصر، والشاعر اليمني حسين المحضار.

وسلمت صوتها القوي لألحان طلال مداح وطارق عبدالحكيم ومحمد شفيق وفوزي محسون وسراج عمر وسامي إحسان وعبدالرب إدريس وسلامة العبدالله وفهد بن سعيد وحمدي سعد ويوسف المهنا وإبراهيم حبيب ومحمد سعد عبدالله وأحمد عبدالكريم.

وهكذا أضافت إلى رصيدها من الأغاني الجميلة التي سبق الإشارة إليها أغاني جديدة أهمها: ((يبيني))، ((سبحانه))، ((حبيب الروح))، ((دلوع))، ((عبدالله يا عبدالله))، ((عبره ردي علي))، ((يجوز إنك تخطي))، ((لا تكثر حلوفك))، ((يا نعيش اثنين))، ((لا تصدق اللي يحكون))، ((وش لي بالتعب))، ((مروا علي اثنين))، ((أسمر وعيونو وسيعة))، ((أرجع وأقول غلطان))، ((من أجلكم عشنا))، ((الله حسيبك))، ((حبك مسافة))، ((في الهوى اسمي عتاب))، ((ظلمنتوني))، ((قله ما أبيه))، ((كل ما قفيت))، ((تلف وتدور))، ((مشوار))، ((منهو بأوصافك)).

وشهدت سنواتها القاهرية أيضاً مشاركتها الفنانة فايزة كمال بطولة فيلم تلفزيوني بعنوان ((عتاب رائدة الفضاء))، وتملكها ملهى بشارع الهرم، وقيامها بطرح مجموعة من الأغنيات المصورة بطريقة ((فيديو كاسيت)) تحت عنوان ((عتاب شو)) ومجموعة من الألبومات الحاملة لأشهر أغنياتها.

إلى ذلك شاركت لفترة في تقديم برنامج ((جلسة طرب)) من محطة أوربيت الفضائية مع الشاعر الكويتي الكبير بدر بورسلي، ونالت كأس أفضل مطربة خليجية في استفتاء مجلة ((صوت)) الغنائية ولقب ((مطربة عام 1989)) في استفتاء صحيفة ((الاعتدال)) السورية الصادرة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

في عام 2003 قررت عتاب الانتقال من مصر إلى الإمارات بنية الاستقرار في الأخيرة كي تكون قريبة من والدتها المقيمة هناك. وكانت سعيدة بما حققته من شهرة وريادة في الغناء الاستعراضي السعودي ومسرورة بحب الناس لها.

في تلك الفترة سافرت إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد أن كشفت الفحوصات الطبية في سنة 1997 إصابتها بالسرطان لكن عجزها عن تدبير تكاليف العلاج الباهظة دفعها للعودة إلى وطنها للتداوي في مستشفياته، حيث أحاط بها ورافقها زملاؤها الموسيقيون سراج عمر وسامي إحسان ومحمد شفيق.

بعد ذلك غادرت إلى القاهرة لتصفية بعض أعمالها، لكن قدر الله لها أن تتوفى هناك دون ضجيج بعد يوم واحد من وصولها، أي في التاسع عشر من أغسطس 2007، فصلي عليها ودفنت في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.

وفي فبراير من عام 2022 عاد اسمها للانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شباب لم يعاصروا أمجادها الفنية، وكان السبب هو مقطع قصير ظهرت فيه المغنية الأمريكية السمراء ((أليشا كيز)) وهي تدندن وتتفاعل مع مقطع من أغنية عتاب الخالدة ((جاني الأسمر)) في ((مسرح مرايا)) بمدينة العلا السعودية.