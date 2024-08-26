تلجرام تنفي انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بعد القبض على مؤسسها في فرنسا

قالت منصة تلجرام للرسائل عبر الانترنت إنها تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي ولم تنتهك أي لوائح، وذلك في أعقاب القبض على مؤسسا بافل دوروف في فرنسا.

وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف في مطار لو بورجيه مساء السبت وبعد وصوله قادما من أذربيجان، وذلك وسط تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تلجرام والتعاون مع تطبيق القانون بشأن قضايا الاتجار بالمخدرات والاحتيال والاعتداءات الجنسية على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقالت تلجرام في منشور على منصة إكس مساء الأحد إنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.

وتابعت تلجرام أنه "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة".

وأضافت الشركة: "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا".

وطالت تلجرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار".