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تيليغرام: دوروف ليس لديه ما يخفيه

8/26/2024 12:21:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال تطبيق تيليغرام للتراسل، اليوم الأحد، إن مؤسسه بافيل دوروف ليس لديه ما يخفيه وإنه من العبث تحميله مسؤولية إساءة استخدام المنصة.

وأضاف التطبيق في بيان عن احتجاز دوروف في فرنسا، أمس السبت: "يلتزم تيليغرام بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. إشرافه على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار".

وجاء في البيان: "ليس لدى الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف ما يخفيه وهو يسافر كثيراً في أوروبا. ومن العبث أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة".

وأضاف: "نحن ننتظر حلاً سريعاً لهذا الموقف".

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