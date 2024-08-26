تيليغرام: دوروف ليس لديه ما يخفيه

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال تطبيق تيليغرام للتراسل، اليوم الأحد، إن مؤسسه بافيل دوروف ليس لديه ما يخفيه وإنه من العبث تحميله مسؤولية إساءة استخدام المنصة.
وأضاف التطبيق في بيان عن احتجاز دوروف في فرنسا، أمس السبت: "يلتزم تيليغرام بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. إشرافه على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار".
وجاء في البيان: "ليس لدى الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف ما يخفيه وهو يسافر كثيراً في أوروبا. ومن العبث أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة".
وأضاف: "نحن ننتظر حلاً سريعاً لهذا الموقف".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN26082024000110011019ID1108599461
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.