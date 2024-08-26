زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب تونغا تزامناً مع انعقاد قمة إقليمية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات الاثنين تونغا الواقعة في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في وقت يجتمع قادة أجانب في البلاد لحضور قمة إقليمية.

وتستضيف العاصمة الساحلية لتونغا، نوكي ألوفا، منتدى جزر المحيط الهادئ، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ورغم أن الزلزال لم يتسبب في إطلاق تحذير من حدوث تسونامي، إلا أنه تم إخلاء بعض الشركات والمتاجر القريبة من الساحل لفترة وجيزة.

وضرب الزلزال على عمق حوالي 106 كيلومترات (66 ميلاً)، لكن سرعان ما عاد الوضع إلى طبيعته في مدينة تُعد الزلازل فيها شائعة نسبياً.

تقع تونغا على "حزام النار"، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف.

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