زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب تونغا تزامناً مع انعقاد قمة إقليمية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات الاثنين تونغا الواقعة في المحيط الهادئ، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في وقت يجتمع قادة أجانب في البلاد لحضور قمة إقليمية.
وتستضيف العاصمة الساحلية لتونغا، نوكي ألوفا، منتدى جزر المحيط الهادئ، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ورغم أن الزلزال لم يتسبب في إطلاق تحذير من حدوث تسونامي، إلا أنه تم إخلاء بعض الشركات والمتاجر القريبة من الساحل لفترة وجيزة.
وضرب الزلزال على عمق حوالي 106 كيلومترات (66 ميلاً)، لكن سرعان ما عاد الوضع إلى طبيعته في مدينة تُعد الزلازل فيها شائعة نسبياً.
تقع تونغا على "حزام النار"، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف.
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