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شرطة لندن: طعن ثلاثة أشخاص في مهرجان نوتينج هيل

8/26/2024 12:11:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن مساء الأحد إن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن في مهرجان نوتينج هيل، بينهم امرأة تبلغ من العمر 32 عاما وحالتها خطيرة بالمستشفى.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية إن رجلين 29 و 24 عاما تعرضا أيضا للطعن.

وأصيب 15 فردا من قوات الشرطة خلال أول يوم كامل من الحدث، وفقا لبيان نشر على منصة التواصل الإجتماعي إكس، تويتر سابقا.

وقالت شرطة العاصمة إن 90 عملية اعتقال تمت يوم الأحد.

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