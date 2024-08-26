مقتل مستشار أمني لأحد طواقم رويترز في ضربة أصابت فندقا في شرق أوكرانيا

قُتل مستشار أمني كان يرافق صحافيي رويترز جراء ضربة صاروخية أصابت الفندق الذي كانوا يقيمون فيه في كراماتورسك في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأحد، في نهاية أسبوع شهد مقتل 20 مدنيًا على الأقل في ضربات في روسيا وأوكرانيا.

وأشارت الوكالة على منصة إكس إلى أن الرجل "كان من ضمن طاقم رويترز المقيم في فندق سفاير في كراماتورسك... عندما أصيب بضربة صاروخية".

وأوضحت الوكالة أن "اثنين من صحافيينا في المستشفى، أحدهما يتلقى العلاج من جروح خطيرة"، لافتة إلى أن ثلاثة من زملائهم لم يتعرضوا لأي أذى.

وأوضحت رويترز أن فريقها الذي يغطي الحرب في الشرق كان يقيم في فندق "سفاير" (Sapphire).

وقال فاديم فيلاشكيني، حاكم منطقة دونيتسك حيث يدور معظم المعارك، إنّ الجيش الروسي "استهدف" الفندق.

وقالت الوكالة إنها تسعى لجمع مزيد من المعلومات و"تعمل مع السلطات في كراماتورسك، وتدعم زملاءنا وأسرهم".

وندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضربة، وقال "لأجل كل ذلك، يجب على العالم ألا يتوقف عن الضغط على الدولة الإرهابية"، في إشارة إلى روسيا .

وفق الحاكم فيلاشكيني، فإنّ الهجوم الذي ألحق أضرارا بفندق "سفاير" ومبنى مجاور، وقع "منتصف الليل".

وشاهد صحافيو وكالة فرانس برس في كراماتورسك عناصر الإنقاذ أثناء تفقّدهم أنقاض الفندق على ضوء مصابيح كهربائية.

15 قتيلًا في أوكرانيا



تقع مدينة كراماتورسك التي تعدّ آخر مدينة رئيسية في دونباس تخضع للسيطرة الأوكرانية، على بعد حوالي عشرين كيلومترًا غرب خط المواجهة.

ومنذ بداية الحرب في فبراير 2022، تعرّضت هذه المدينة التي كانت تضم حوالي 150 ألف نسمة قبل الحرب، لهجمات متكرّرة من القوات الروسية.

وفي أبريل 2022، استُهدفت محطّة القطارات في كراماتورسك بقصف أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا. وفي يونيو 2023، أدت غارة على مطعم في المدينة إلى مقتل 13 شخصًا.

تأتي الضربة على الفندق في نهاية أسبوع حصدت فيه الضربات في أوكرانيا وروسيا 20 قتيلًا مدنيًا على الأقل في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

في أوكرانيا، قُتل 14 شخصًا في عمليات قصف روسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وقُتل سبعة أشخاص في منطقة دونيتسك (شرق) وأربعة آخرون في سومي (شمال)، وفق السلطات المحلية.

كذلك، أفادت الشرطة الأوكرانية بأنّ الغارات الروسية التي استهدفت محيط مدينة خيرسون أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأفادت الشرطة عبر تلغرام بأن "الجيش الروسي أطلق النار على مناطق سكنية في منطقة خيرسون بواسطة راجمات صواريخ ومدافع وطائرات وطائرات مسيّرة".

وجرح في الضربات 34 شخصًا على الأقل.

وفي الجانب الروسي، قُتل ستة أشخاص في قصف أوكراني على منطقة بيلغورود خلال الليل، حسبما أفاد الأحد فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المنطقة المجاورة لكورسك التي تتعرّض لهجوم تشنه كييف منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف فياتشيسلاف أنّ 13 شخصًا أصيبوا بجروح، بينهم ستة "في حال حرجة"، بينهم مراهقة تبلغ 16 عامًا ترقد في العناية المركّزة.

من جهته، أفاد حاكم منطقة كورسك أليكسي سميرنوف بأنه تم إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية في وقت متأخر مساء السبت.

ومساء الأحد أعلن الرئيس الأوكراني أن قواته حقّقت "تقدمًا" في منطقة كورسك وسيطرت على بلدتين إضافيتين.

توازيا، اتهمت أوكرانيا جارتها بيلاروس، حليفة موسكو، بـ"حشد" قوات عند الحدود، محذّرة مينسك من مغبة الإقدام على أي "أفعال غير ودية".

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية، قُتل 11 صحافيًا على الأقل في أوكرانيا وأُصيب 35 بجروح منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.

ومن بين هؤلاء، المصوّر في فرانس برس أرمان سولدين (32 عامًا) الذي قُتل أثناء تأدية عمله في التاسع من مايو بسقوط صواريخ روسية في تشاسيف يار قرب الجبهة في منطقة دونيتسك.