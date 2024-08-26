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إخلاء شاطئ في المملكة المتحدة بعد اكتشاف ما يشتبه أنه قنبلة

8/26/2024 12:11:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أخلت السلطات البريطانية يوم الأحد شاطئا على الساحل الجنوبي لإنجلترا بعد اكتشاف ما يشتبه أنه قنبلة غير متفجرة.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن بعض الشهود يعتقدون أن الجسم، الذي جرفته الأمواج إلى الشاطئ في قرية بير، وهي قرية ساحلية في شرق ديفون، هو قذيفة.

وذكر خفر السواحل البريطاني أن الجسم انجرف مرة أخرى إلى داخل البحر قبل أن يتمكن فريق المتفجرات من تقييمه.

وقالت شرطة ديفون وكورنوال إنها تلقت تقارير عن "ما يشتبه أنه قنبلة غير متفجرة" في الساعة 4 مساء (1500 بتوقيت جرينتش) وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.

وكان قد تم رصد الجسم المشتبه به لأول مرة من قبل شخص يستخدم كاشف معادن وتم التعرف عليه من قبل شخص آخر، الذي قام بإبلاغ السلطات.

وتم إغلاق طريق قريب بينما قامت الشرطة وأفراد من خفر السواحل بتأمين المنطقة.

وحضرت وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة إلى موقع الحادث ولكن لم تتمكن من الوصول إلى الجسم بسبب المد العالي، وفقا لما ذكره خفر السواحل الملكي.

وأفاد خفر السواحل بأن فرق الإنقاذ التابعة له سوف تعود عند انخفاض المد لـ "إعادة تقييم الوضع".

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