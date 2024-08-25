((البحرين والكويت)).. خيرات وهيراتإعلان الفائزة بنصف مليون دينار و20 فائزاً بقيمة ألف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تغطية: علي عبدالخالق
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، اسم الفائزة بالجائزة الكبرى من الهيرات، والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دينار بحريني، بالإضافة إلى أسماء 20 فائزاً بقيمة 1 , 000 دينار بحريني لكل منهم كجزء من جوائز الهيرات بما في ذلك جوائز الولاء لشهر يوليو بمبلغ إجمالي 20 , 000 دينار بحريني. وتأتي هذه الجوائز ضمن جوائز حساب «الهيرات» لعام 2024 التي تمنح عملاء البنك فرصة للفوز بجوائز استثنائية يبلغ مجموعها 2.5 مليون دينار بحريني على مدار العام.
وقد أقيم حفل تسليم على شرف سيجرد القصيبي، الفائزة بالجائزة الكبرى بقيمة 500 , 000 دينار بحريني يوم الخميس، الموافق 22 أغسطس في سيتي سنتر البحرين والذي حضره أحفاد الفائزة بحضور الإدارة العليا لبنك البحرين والكويت.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: «نتقدم بخالص التهاني لجميع الفائزين في حساب الهيرات، والتي تؤكد مجددًا مكانة بنك البحرين والكويت كونه البنك الأكثر تميزًا في تقديم العروض والمكافآت والخدمات المالية النوعية وتحقيق رضا عملائه الكرام، متعهدين بمواصلة السعي لمواكبة آخر التطورات وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا لكي تتناسب مع متطلبات وتطلعات عملائنا وتحقق ما يصبون إليه».
وأضاف: «لقد دأب البنك على تطوير جوائزه منذ انطلاق حساب الهيرات قبل 23 عامًا لتصل الى مستوى يلبي طموحات عملائنا الكرام ولتمكّن الفائزين من تحقيق أحلامهم، آملين أن يحقق الحساب أهدافه المتمثلة في غرس ثقافة الادخار لدى أفراد المجتمع، ونتمنى أوفر الحظ لعملائنا الكرام في الجوائز القادمة، معربين عن الفخر والاعتزاز بدور البنك الإيجابي في تغيير حياة العديد من الأفراد الفائزين بجوائز الهيرات».
وذكر د. سيف أن السحب القادم سيكون بتاريخ 29 أغسطس، حيث سيتم السحب على سيارة BMW X 7 M 60 i ، بالإضافة إلى العديد من الجوائز المتميزة على مدار الأشهر القادمة، مؤكدًا استمرار البنك في مكافأة عملائه الكرام بتقديم المزيد من الجوائز حتى نهاية العام.
من جانبهم، أعرب أحفاد الفائزة عن سعادتهم الشديدة بفوز جدتهم، داعين الجميع إلى فتح حساب «الهيرات» في بنك البحرين والكويت للاستفادة من فرص الفوز المميزة التي يقدمها طوال العام.
الجدير بالذكر أنه أجري السحب على الجائزة بتاريخ 31 يوليو، تحت إشراف ممثل وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن إدارات التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية والتسويق والخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت، إضافة إلى ممثل التدقيق الخارجي من شركة أرنست ويونغ.
يُشار إلى أن كل 50 دينارًا بحرينيًّا يتم إيداعها في حساب «الهيرات» تمكنك من الحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية ضمن حملة جوائز «الهيرات»، ويمكن للعملاء فتح حساب الهيرات في غضون دقائق بمجرد تحميل تطبيق BBK Mobile .
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