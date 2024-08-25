((البحرين والكويت)).. خيرات وهيراتإعلان الفائزة بنصف مليون دينار و20 فائزاً بقيمة ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تغطية‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اسم‭ ‬الفائزة‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬الهيرات،‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أسماء‭ ‬20‭ ‬فائزاً‭ ‬بقيمة‭ ‬1 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬الهيرات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جوائز‭ ‬الولاء‭ ‬لشهر‭ ‬يوليو‭ ‬بمبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬20 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬استثنائية‭ ‬يبلغ‭ ‬مجموعها‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

وقد‭ ‬أقيم‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬سيجرد‭ ‬القصيبي،‭ ‬الفائزة‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬500 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬حضره‭ ‬أحفاد‭ ‬الفائزة‭ ‬بحضور‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬التهاني‭ ‬لجميع‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬مجددًا‭ ‬مكانة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬كونه‭ ‬البنك‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزًا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬والمكافآت‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬النوعية‭ ‬وتحقيق‭ ‬رضا‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام،‭ ‬متعهدين‭ ‬بمواصلة‭ ‬السعي‭ ‬لمواكبة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬وتعزيز‭ ‬منتجاتنا‭ ‬وخدماتنا‭ ‬لكي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬وتطلعات‭ ‬عملائنا‭ ‬وتحقق‭ ‬ما‭ ‬يصبون‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬دأب‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬جوائزه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬قبل‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬لتصل‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬ولتمكّن‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم،‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الحساب‭ ‬أهدافه‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬غرس‭ ‬ثقافة‭ ‬الادخار‭ ‬لدى‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أوفر‭ ‬الحظ‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬الجوائز‭ ‬القادمة،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بدور‭ ‬البنك‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬حياة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬الهيرات‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬د‭. ‬سيف‭ ‬أن‭ ‬السحب‭ ‬القادم‭ ‬سيكون‭ ‬بتاريخ‭ ‬29‭ ‬أغسطس،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬ BMW ‭ ‬ X 7‭ ‬ M 60 i ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المتميزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬استمرار‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مكافأة‭ ‬عملائه‭ ‬الكرام‭ ‬بتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬أحفاد‭ ‬الفائزة‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬الشديدة‭ ‬بفوز‭ ‬جدتهم،‭ ‬داعين‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬طوال‭ ‬العام‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬أجري‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬بتاريخ‭ ‬31‭ ‬يوليو،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬إدارات‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬والرقابة‭ ‬الداخلية‭ ‬والتسويق‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬التدقيق‭ ‬الخارجي‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬أرنست‭ ‬ويونغ‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًّا‭ ‬يتم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬‭ ‬تمكنك‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬ضمن‭ ‬حملة‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬الهيرات‮»‬،‭ ‬ويمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬فتح‭ ‬حساب‭ ‬الهيرات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقائق‭ ‬بمجرد‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬ BBK ‭ ‬ Mobile ‭.‬