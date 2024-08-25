مفاجأة عن إلياس الرحباني

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بيروت - بولين فاضل
500 أغنية من تأليفه تركها الفنان
الراحل إلياس الرحباني، وهي محفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص به. ويقول نجله غسان إن هذه الأغنيات مسجلة بأصوات مطربي الكورس، وهو لا يعلم حتى اليوم كيف يوظف هذه الثروة الفنية التي تركها والده، لاسيما انه بعيد كل البعد عن التفكير التجاري.
ومنذ وفاة إلياس الرحباني، وغسان يعيش الحزن على رحيله وهو لا يجلس على كرسي والده في الاستوديو ولا يستخدم الكمبيوتر الخاص به.
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