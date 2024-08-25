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مفاجأة عن إلياس الرحباني

8/25/2024 11:51:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
500 أغنية من تأليفه تركها الفنان الراحل إلياس الرحباني، وهي محفوظة على جهاز الكمبيوتر الخاص به. ويقول نجله غسان إن هذه الأغنيات مسجلة بأصوات مطربي الكورس، وهو لا يعلم حتى اليوم كيف يوظف هذه الثروة الفنية التي تركها والده، لاسيما انه بعيد كل البعد عن التفكير التجاري.
ومنذ وفاة إلياس الرحباني، وغسان يعيش الحزن على رحيله وهو لا يجلس على كرسي والده في الاستوديو ولا يستخدم الكمبيوتر الخاص به.

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