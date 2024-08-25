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الشريدة: أعمالي مع المظفر ((وايد)) ولها استمرارية

8/25/2024 11:51:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
عاد مؤخرا الشاعر النشط والمميز محمد الشريدة من الرياض، حيث حضر عروض مسرحية «الأول من نوعه» وهو سعيد بهذا النجاح وتجاوب الجمهور السعودي مع أغنيته عالم العشاق التي غناها خالد المظفر وعايض، حيث تخطت مشاهداتها
الـ 29 مليون مشاهدة.
«الأنباء» هاتفت الشريدة، حيث قال: شعوري مع جمهور الرياض وتفاعلهم مع أغاني مسرحية الأول من نوعه شعور لا يوصف وأنا حضرت جميع العروض وشفت بعيني الجمهور كله متفاعل من الأغنية (عالم العشاق) من بدايتها للنهاية وهذا الشعور نشوفه في مسرح الطفل أو بالحفلات الغائية والشعور وايد جميل وحققنا معادلة صعبة ولله الحمد الأغنية وصلت مشاهداتها 29 مليونا.
وعن تعاونه المستمر مع المظفر، يقول الشريدة: شاركت خالد في كل مسرحياته، ومن أول مسرحية قررنا نعيش كل مسرحية بحالتها، وبعد مرور التجارب وصلنا لمرحلة «نسوي اللي نحبه» ونمزج الجو العاطفي العام بأغنية المسرح وكل هالأغاني كانت من ألحان خالد المظفر، مثل أغنية «ألحان قلبي» في مسرحية «موعد مع معاليه» من توزيع براك المطوع ومكس وماستر منتظر الزاير، وأغنية «عايش سجين» في عزوبي السالمية توزيع محمد الكاظمي ومكس وماستر منتظر الزاير، واليوم نعيش نجاح «عالم العشاق» في مسرحية «الأول من نوعه» من توزيع براك المطوع ومكس وماستر عمار خاطر، لكل عمل شكل مختلف، لكن نحاول في كل عمل ان تكون روحنا وحدة، وتكون الأعمال متماشية مع رؤية المخرج والمؤلف عبدالعزيز صفر، وأيضا عملنا مع بعض في التلفزيون من خلال العديد من الأعمال منها «أكرم عزالدين» و«زواج إلا ربع» و«سقط سهوا» في أغنية عاش من شاف الحب وأعمالي مع خالد وايد ولها استمرارية واستدامة، ويا رب نكمل أكثر وأكثر.
أما عن مسرح الطفل، فقال: شاركت بكتابة أغاني مسرحية «ابرا كدابرا 2» وهي من ألحان بدر الشعيبي وتوزيع ربيع الصيداوي ومكس منتظر الزاير وأنا سعيد بهذا النجاح ومع بدر الشعيبي بالتحديد وأنا سعيد جدا بالتعاون مع ترند في السيرك وابرا كدابرا 1 و2 والأحدب.. كذلك شاركت كشاعر في مسرحية ماسك أوف وهي من ألحان بشار الشطي وتوزيع ومكس ربيع الصيداوي كذلك شاركت في كتابة العديد من الأغاني لمسرحية صنع بالكويت وألحان عبدالسلام محمد ودافي وجميل التنوع والتجارب مع الملحنين يحييني، كذلك شاركت عمار البني في كاوبوي لأني ربيت وأنا أسمع أغاني عمار البني، كذلك شاركت بمسرحية الجزار وطالبين القرب وسعيد جدا بهما.
أما عن جديده، فيقول: عندي مجموعة أغان مع علي عبدالله وخميس الخميس وخالد المظفر والتجهيز لمسرحية «المدينة الترفيهية» لعرضها في عيد الفطر القادم.

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