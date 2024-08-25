الشريدة: أعمالي مع المظفر ((وايد)) ولها استمرارية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشار جاسم الكندري
عاد مؤخرا الشاعر النشط والمميز محمد الشريدة من الرياض، حيث حضر عروض مسرحية «الأول من نوعه» وهو سعيد بهذا النجاح وتجاوب الجمهور السعودي مع أغنيته عالم العشاق التي غناها خالد المظفر وعايض، حيث تخطت مشاهداتها
الـ 29 مليون مشاهدة.
«الأنباء» هاتفت الشريدة، حيث قال: شعوري مع جمهور الرياض وتفاعلهم مع أغاني مسرحية الأول من نوعه شعور لا يوصف وأنا حضرت جميع العروض وشفت بعيني الجمهور كله متفاعل من الأغنية (عالم العشاق) من بدايتها للنهاية وهذا الشعور نشوفه في مسرح الطفل أو بالحفلات الغائية والشعور وايد جميل وحققنا معادلة صعبة ولله الحمد الأغنية وصلت مشاهداتها 29 مليونا.
وعن تعاونه المستمر مع المظفر، يقول الشريدة: شاركت خالد في كل مسرحياته، ومن أول مسرحية قررنا نعيش كل مسرحية بحالتها، وبعد مرور التجارب وصلنا لمرحلة «نسوي اللي نحبه» ونمزج الجو العاطفي العام بأغنية المسرح وكل هالأغاني كانت من ألحان خالد المظفر، مثل أغنية «ألحان قلبي» في مسرحية «موعد مع معاليه» من توزيع براك المطوع ومكس وماستر منتظر الزاير، وأغنية «عايش سجين» في عزوبي السالمية توزيع محمد الكاظمي ومكس وماستر منتظر الزاير، واليوم نعيش نجاح «عالم العشاق» في مسرحية «الأول من نوعه» من توزيع براك المطوع ومكس وماستر عمار خاطر، لكل عمل شكل مختلف، لكن نحاول في كل عمل ان تكون روحنا وحدة، وتكون الأعمال متماشية مع رؤية المخرج والمؤلف عبدالعزيز صفر، وأيضا عملنا مع بعض في التلفزيون من خلال العديد من الأعمال منها «أكرم عزالدين» و«زواج إلا ربع» و«سقط سهوا» في أغنية عاش من شاف الحب وأعمالي مع خالد وايد ولها استمرارية واستدامة، ويا رب نكمل أكثر وأكثر.
أما عن مسرح الطفل، فقال: شاركت بكتابة أغاني مسرحية «ابرا كدابرا 2» وهي من ألحان بدر الشعيبي وتوزيع ربيع الصيداوي ومكس منتظر الزاير وأنا سعيد بهذا النجاح ومع بدر الشعيبي بالتحديد وأنا سعيد جدا بالتعاون مع ترند في السيرك وابرا كدابرا 1 و2 والأحدب.. كذلك شاركت كشاعر في مسرحية ماسك أوف وهي من ألحان بشار الشطي وتوزيع ومكس ربيع الصيداوي كذلك شاركت في كتابة العديد من الأغاني لمسرحية صنع بالكويت وألحان عبدالسلام محمد ودافي وجميل التنوع والتجارب مع الملحنين يحييني، كذلك شاركت عمار البني في كاوبوي لأني ربيت وأنا أسمع أغاني عمار البني، كذلك شاركت بمسرحية الجزار وطالبين القرب وسعيد جدا بهما.
أما عن جديده، فيقول: عندي مجموعة أغان مع علي عبدالله وخميس الخميس وخالد المظفر والتجهيز لمسرحية «المدينة الترفيهية» لعرضها في عيد الفطر القادم.
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