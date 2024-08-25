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الدعم الإيجابي لمرضى السرطان

8/25/2024 11:51:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول: أصيبت ابنتي بمرض السرطان وانقلبت حياتنا رأسا على عقب، وانصب اهتمامنا في رعايتها نفسيا والوقوف بجانبها، مدركين أهمية عدم الاستسلام للحزن وإيجاد مصدر القوة في الإيمان والثقة بالله عز وجل واللجوء إليه وان الشفاء قادم بإذن الله، يكمل: خلال مرحلة علاج ابنتي في المستشفى المختص، وأثناء تجوالي بين أجنحة الأطفال وزيارة المرضى، دخلت يوما إلى أحد أقسام المستشفى وإذ بجموع المرضى، منهم من ينتظر دوره للدخول على الطبيب، وآخر ينتظر نتائج تشخيص حالته..الخ.
لفت انتباهي مجموعة من المرضى يجلسون في احدى زوايا صالة الانتظار، قادني فضولي للتقرب منهم ولم أكن أعرف السبب الذي قادني إليهم سوى أنها مشيئة الله سبحانه، ألقيت التحية متعطشا إلى معرفة ما يشغل بالهم، همسهم كان ممزوجا بالخوف والحزن والألم المرسوم على وجوههم الذي جعلني أصر على معرفة ما يشغل بالهم، وإذ بأحدهم يصرخ فجأة «من وين بدي أجيب المصاري» وسط حالة من الهيجان والبكاء مرددا «راح أموت»! صراخ هذا المريض أجبر المارة على التدخل في تهدئته، نجحت المحاولات في كف المريض عن البكاء، فبادرت بالجلوس بالقرب منه طالبا منه الاستغفار من الله، وأن يردد معي قول الحق تبارك وتعالى (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا).
هدأ المريض قليلا، وأعطاني الفرصة للتحدث مع رفاقه وأتبادل الحديث معهم حتى تعرفت على مشكلته وزملائه الجالسين معه وان هذه المشكلة لا تخصه فقط بل تخص كذلك بعض مرضى السرطان من الوافدين. تعمقت في أبعاد المشكلة وأدركت أن ضحاياها بعض مرضى السرطان من الوافدين ومن فئة غير محددي الجنسية، فتكلفة علاج المريض الواحد منهم (من 30 إلى 40 ألف دينار لكورس العلاج الواحد)! أيقنت معنى الألم الذي يعتصر أمثالهم، غادرتهم بعد الاطمئنان على حالة صديقهم المريض وضمان وسيلة التواصل معهم لأتقدم على الفور باقتراح لزملائي في أول اجتماع للجنة الخيرية التي أعمل بها مسؤولا وطرحت عليهم معاناة هذه الفئة وانهم غير قادرين على دفع تكلفة علاجهم فتقدمت بفكرة جديدة لمساعدتهم عبارة عن قيام اللجنة بدفع وتحمل تكاليف علاجهم وإنقاذهم من الموت على ان يكون هذا المشروع باسم مشروع «رحلة الأمل» فنجحت في إقراره، وباشرنا دفع تكاليف علاج مرضى السرطان من الفئتين، مرت فترة من الزمن ونجح المشروع بفضل من الله، شفي بعضهم بإرادة الخالق وقدمنا المعونة المالية الشهرية لأسر المتوفين منهم، كما قدمنا المساعدات الشهرية للأطفال اليتامى المتوفى والدهم، كبر هذا المشروع وأشهرنا له مبرة باسم مبرة الدعم الإيجابي الخيرية لضمان استمرارية نجاحه، فأنعم الخالق علينا من فضل كرمه لنتوسع بهذا المشروع ونشهر له جمعية نفع عام ذات طابع خيري تحت اسم الجمعية الكويتية لرعاية مرضى السرطان.
ويضيف: أسهبت في العطاء والجهد لأعبر عن امتناني العظيم لخالقي سبحانه وتعالى بعد أن من علي بشفاء ابنتي. هذه قصة بومبارك مع هذا المرض الذي قاده الى تحويل محنة مرض ابنته إلى منحة ربانية قدم خلالها الشكر والثناء لله بطريقة العبد الشاكر لربه.

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