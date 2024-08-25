مواجهة الجيوش الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Anbaa) لا شك لدينا أن شعوب منطقة الخليج العربي تعي جيدا جيوش الضلال الإلكترونية التي تعمل في الخفاء لتدمير العلاقات الطيبة بين شعوبها وتعمل لبث الفرقة والعداوة بينها، حيث انها لم تفتأ هذه المجموعات الحاقدة على دول وشعوب منطقة الخليج العربي الاستمرار في هجومها على دول «التعاون» من خلال جيوش الذباب الإلكتروني التي تعيث فسادا وإفسادا كلما واتتها الفرصة لذلك. وجعلت على رأس أولوياتها زعزعة أمن الخليج بكل الوسائل المتاحة والمتوافرة. ولعل أكثر ما تجيده تلك الجيوش الإلكترونية وتركز عليه شريحة البسطاء من الشعوب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
وغيرها.
وهنا، وفي هذا الصدد ومن موقعنا المتواضع هذا نقول إنه يجب على المنخرطين في وسائل التواصل أن ينتبهوا ويعوا ما يجري حولنا، وأن يدركوا تلك الهجمات مما يسمى الذباب الإلكتروني الذي يسعى الى تخريب كل أمر إيجابي، وتسخير تلك الوسائل والأساليب لتحقيق مآربهم الدنيئة. كما أنها نراها في كثير من الأحيان تتخفى وتتلون بكل يوم بشكل جديد لتضمن تحقيق أهدافها الشيطانية لتدمير هذه المنطقة التي لطالما كانت محصنة بفضل تكاتف قادتها وشعوبها بعضها البعض.
من هنا ومن هذا المنطلق فإننا نتمنى زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون فيما بينها وتنظيم الاجتماعات اللازمة لمواجهة هذه القضية البالغة الأهمية خصوصا مع ما يشهده الفضاء المعلوماتي وحدود الإنترنت المفتوحة، حيث تصل المعلومة الإلكترونية بكل سهولة ويسر وتؤثر في كثير من الأحيان تأثيرا سلبيا مهما يهدد بالإضرار بالمجتمعات، فنرجو أن يتنبه المعنيون لتتبع أي حسابات وهمية وفضحها أمام الملأ من شعوب الخليج وشرح ما يقومون به من إفساد واستغلال لبعض المشاهير في وسائل التواصل وغيرها في تحقيق ما يسعون إليه.
جدير بالقول هنا إن الشعوب الخليجية ومن ورائها المعنيون بمكافحة الجريمة الإلكترونية وتتبع الحسابات الوهمية على أهبة الاستعداد لمواجهة هؤلاء الذين يبغون الضرر، وذلك بكل ما أوتوا من قوة لحماية فضائنا الخليجي وحجب أي حساب وهمي ومن وراءه من ذباب إلكتروني يهدف الى زرع الفتنة والضغينة وكل أساليب التفريق للمجتمع الخليجي المترابط والمتعاهد منذ زمن بعيد على الوحدة الخليجية ووحدة المصير المشترك. وبما يضمن تحقيق الأمن الخليجي وحماية جميع أفراد المجتمع الخليج من المخططات والمؤامرات التي تحاك ضده في الخفاء وفي العلن ومن خلال المواقع المأجورة التي ما فتئت تسعى لتدمير خليجنا العربي.
والله الموفق.
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