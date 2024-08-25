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مواجهة الجيوش الإلكترونية

8/25/2024 11:51:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك لدينا أن شعوب منطقة الخليج العربي تعي جيدا جيوش الضلال الإلكترونية التي تعمل في الخفاء لتدمير العلاقات الطيبة بين شعوبها وتعمل لبث الفرقة والعداوة بينها، حيث انها لم تفتأ هذه المجموعات الحاقدة على دول وشعوب منطقة الخليج العربي الاستمرار في هجومها على دول «التعاون» من خلال جيوش الذباب الإلكتروني التي تعيث فسادا وإفسادا كلما واتتها الفرصة لذلك. وجعلت على رأس أولوياتها زعزعة أمن الخليج بكل الوسائل المتاحة والمتوافرة. ولعل أكثر ما تجيده تلك الجيوش الإلكترونية وتركز عليه شريحة البسطاء من الشعوب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وهنا، وفي هذا الصدد ومن موقعنا المتواضع هذا نقول إنه يجب على المنخرطين في وسائل التواصل أن ينتبهوا ويعوا ما يجري حولنا، وأن يدركوا تلك الهجمات مما يسمى الذباب الإلكتروني الذي يسعى الى تخريب كل أمر إيجابي، وتسخير تلك الوسائل والأساليب لتحقيق مآربهم الدنيئة. كما أنها نراها في كثير من الأحيان تتخفى وتتلون بكل يوم بشكل جديد لتضمن تحقيق أهدافها الشيطانية لتدمير هذه المنطقة التي لطالما كانت محصنة بفضل تكاتف قادتها وشعوبها بعضها البعض.
من هنا ومن هذا المنطلق فإننا نتمنى زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون فيما بينها وتنظيم الاجتماعات اللازمة لمواجهة هذه القضية البالغة الأهمية خصوصا مع ما يشهده الفضاء المعلوماتي وحدود الإنترنت المفتوحة، حيث تصل المعلومة الإلكترونية بكل سهولة ويسر وتؤثر في كثير من الأحيان تأثيرا سلبيا مهما يهدد بالإضرار بالمجتمعات، فنرجو أن يتنبه المعنيون لتتبع أي حسابات وهمية وفضحها أمام الملأ من شعوب الخليج وشرح ما يقومون به من إفساد واستغلال لبعض المشاهير في وسائل التواصل وغيرها في تحقيق ما يسعون إليه.
جدير بالقول هنا إن الشعوب الخليجية ومن ورائها المعنيون بمكافحة الجريمة الإلكترونية وتتبع الحسابات الوهمية على أهبة الاستعداد لمواجهة هؤلاء الذين يبغون الضرر، وذلك بكل ما أوتوا من قوة لحماية فضائنا الخليجي وحجب أي حساب وهمي ومن وراءه من ذباب إلكتروني يهدف الى زرع الفتنة والضغينة وكل أساليب التفريق للمجتمع الخليجي المترابط والمتعاهد منذ زمن بعيد على الوحدة الخليجية ووحدة المصير المشترك. وبما يضمن تحقيق الأمن الخليجي وحماية جميع أفراد المجتمع الخليج من المخططات والمؤامرات التي تحاك ضده في الخفاء وفي العلن ومن خلال المواقع المأجورة التي ما فتئت تسعى لتدمير خليجنا العربي.
والله الموفق.

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