(MENAFN
- Al-Anbaa) المناسبة أم صالح تقول للولد «وين لصونده؟!» فيسألها: يمه شنهو «سونده»؟! تجاوبه «لصونده تحت المنده»!
المقصود هنا أن هناك الكثير من كلمات لهجتنا المندثرة أصولها ساحت مع الأيام وتحولت وتبدلت بالجديد من معاني النقال والداخل على كلماتنا لا يوجد طرف كويتي (بدي ومكينة) مختص برصدها وتعريف الأجيال الحديثة أصولها سواء كانت هندية أو فارسية، سواحلية أو برية، مهرية أو انجليزية، مثالها كلمة «وانيت» (كشخة الشباب هالأيام) أصلها أول سيارة تنقل عمال شركة النفط رقم لوحتها (1-8) (ون-إيت)، ونقلها العمال أهل الديرة خلال كلماتهم عن وصولها وتأخرها حتى صارت هكذا مسماها السائد حتى في ملفات مخالفات الداخلية.
كذلك كلمة دروازه هندية، وكلمة سامان ديقا (حارس المنازل والأسواق)، وبذلك عبر القرون والأيام خلال برامج الأعلام والمسلسلات والمسابقات بالبرامج، نستمع للعجب من اللهجة المتجددة بأسماء الوفيات والمسابقات «أم شاري؟!» (يعني مشاري) و«أبوفطيرة» (يعني بوفطيرة).
وهكذا تسبب النقال في الكثير من «العك» باللغة واللهجة المحلية عبر دثرة الكلمات والثعلب «فات، فات» وبلسانه 10 كلمات نشاط ونشاز عن اللهجة الأم، والعهدة على الراوي بعدد الغطاوي للأغاني الشعبية، أنقذوها يا أهل الفزعة، السالفة «تبهذلت» ما بين «المنده» و«السونده»، ودمتم بلبس دشداشه وكبوس حتى بالأفراح والعزاء والدواوين، يازينكم!
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