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((لصونده تحت المنده؟!))

8/25/2024 11:51:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) المناسبة أم صالح تقول للولد «وين لصونده؟!» فيسألها: يمه شنهو «سونده»؟! تجاوبه «لصونده تحت المنده»!
المقصود هنا أن هناك الكثير من كلمات لهجتنا المندثرة أصولها ساحت مع الأيام وتحولت وتبدلت بالجديد من معاني النقال والداخل على كلماتنا لا يوجد طرف كويتي (بدي ومكينة) مختص برصدها وتعريف الأجيال الحديثة أصولها سواء كانت هندية أو فارسية، سواحلية أو برية، مهرية أو انجليزية، مثالها كلمة «وانيت» (كشخة الشباب هالأيام) أصلها أول سيارة تنقل عمال شركة النفط رقم لوحتها (1-8) (ون-إيت)، ونقلها العمال أهل الديرة خلال كلماتهم عن وصولها وتأخرها حتى صارت هكذا مسماها السائد حتى في ملفات مخالفات الداخلية.
كذلك كلمة دروازه هندية، وكلمة سامان ديقا (حارس المنازل والأسواق)، وبذلك عبر القرون والأيام خلال برامج الأعلام والمسلسلات والمسابقات بالبرامج، نستمع للعجب من اللهجة المتجددة بأسماء الوفيات والمسابقات «أم شاري؟!» (يعني مشاري) و«أبوفطيرة» (يعني بوفطيرة).
وهكذا تسبب النقال في الكثير من «العك» باللغة واللهجة المحلية عبر دثرة الكلمات والثعلب «فات، فات» وبلسانه 10 كلمات نشاط ونشاز عن اللهجة الأم، والعهدة على الراوي بعدد الغطاوي للأغاني الشعبية، أنقذوها يا أهل الفزعة، السالفة «تبهذلت» ما بين «المنده» و«السونده»، ودمتم بلبس دشداشه وكبوس حتى بالأفراح والعزاء والدواوين، يازينكم!

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