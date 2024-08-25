صفاء الروح

(MENAFN
- Al-Anbaa) إن التغافل والتغاضي عما يزعجنا من الأشخاص الذين نتعامل معهم، فن لا يجيده إلا القليل، حيث يعيش الراضون براحة بال، ويمضون في حياتهم إلى الأمام عكس الآخرين الذين لا يستطيعون تلمّس مواطن الجمال في الآخرين لانشغالهم بعيوبهم ونقائصهم وعدم قدرتهم على تقبل تلك العيوب وغض الطرف عنها والانشغال بمواطن الجمال من الجانب الآخر.
والتغافل هو إظهارك الغفلة عن عيب أو نقص مع علمك به وإطلاعك عليه تفضلا على المتغافل عنه وترفعا عن صغائر الأمور وتوافهها.
إن أغلب المشكلات التي تحصل بين الإخوة أو الأصدقاء والأقارب تنشأ من التدقيق والتركيز في المعاملات بين البعض.
وأعظم المصائب وأشد البلاء أن نعيش مع أناس يدققون في أعمالنا ومتتبعين لكل شاردة وواردة، لماذا؟ وأين؟ وكيف؟ ومتى؟ وهل؟.. إلى غير ذلك من التساؤلات العقيمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فضلا على أثرها السلبي في العلاقات، فحتما لن يكون إيجابيا أبدا، وإن المدقق والمتتبع للسقطات والهفوات شخص محدود التفكير ضئيل الرؤية، لا تتعدى حدوده تحت قدميه.
لذا، كان هذا الخلق من أساسيات دوام العلاقات وأحد قوانينها، فلن تدوم علاقة بالمحاسبة، فلا تضخم الأمور وتضعها في غير موضعها.
والبعض يغفل عن الأخطاء والهفوات ليس نقصا أو ضعفا منهم، إنما ذلك إدراك للعواقب الناتجة عن هذا التدقيق، ولأن المواقف ستتأزم بينهم وتبدأ المعارك اللفظية، وربما يحصل الخلاف الذي قد يسبب القطيعة، فكان الأولى غض الطرف والتجاهل.
قال أكثم بن صيفي، رحمه الله: «من شدد نفر، ومن تراخى تآلف، والشرف في التغافل».
وضرب لنا القرآن الكريم أروع الأمثلة عن هذا الخلق الرفيع متمثلا في حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير).
تأكد أنك إن تغافلت عن زلة رأيتها، أو خطأ وقعت عليه، لا يعني الغباء والسذاجة والضعف.. لا أبدا، بل هو الفطنة والعقل والحكمة، ويجب ألا نمسك ذلك الخطأ والزلة ونجلده بها بين كل حين وآخر، بل هو التغاضي والصفح والعفو.
قال معاوية رضي الله عنه: «العقل مكيال: ثلثه الفطنة، وثلثاه التغافل»، وقال الشافعي، رحمه الله: «الكيس العاقل هو الفطن المتغافل».
فعلينا مجاهدة النفس ونزينها بهذا الخلق الرفيع الذي هو من شيم الكرام وأهل الأخلاق الذي لا يتحلى به إلا أهل المروءة وأهل المكرمات، وهو دليل على سمو النفس وارتفاع مكانتها، فضلا عما يجده المتغافل والمتغاضي من سعة الصدر وراحة البال ونقاء النفس والسريرة وصفاء الروح.
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