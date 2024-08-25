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صفاء الروح

8/25/2024 11:51:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن التغافل والتغاضي عما يزعجنا من الأشخاص الذين نتعامل معهم، فن لا يجيده إلا القليل، حيث يعيش الراضون براحة بال، ويمضون في حياتهم إلى الأمام عكس الآخرين الذين لا يستطيعون تلمّس مواطن الجمال في الآخرين لانشغالهم بعيوبهم ونقائصهم وعدم قدرتهم على تقبل تلك العيوب وغض الطرف عنها والانشغال بمواطن الجمال من الجانب الآخر.
والتغافل هو إظهارك الغفلة عن عيب أو نقص مع علمك به وإطلاعك عليه تفضلا على المتغافل عنه وترفعا عن صغائر الأمور وتوافهها.
إن أغلب المشكلات التي تحصل بين الإخوة أو الأصدقاء والأقارب تنشأ من التدقيق والتركيز في المعاملات بين البعض.
وأعظم المصائب وأشد البلاء أن نعيش مع أناس يدققون في أعمالنا ومتتبعين لكل شاردة وواردة، لماذا؟ وأين؟ وكيف؟ ومتى؟ وهل؟.. إلى غير ذلك من التساؤلات العقيمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فضلا على أثرها السلبي في العلاقات، فحتما لن يكون إيجابيا أبدا، وإن المدقق والمتتبع للسقطات والهفوات شخص محدود التفكير ضئيل الرؤية، لا تتعدى حدوده تحت قدميه.
لذا، كان هذا الخلق من أساسيات دوام العلاقات وأحد قوانينها، فلن تدوم علاقة بالمحاسبة، فلا تضخم الأمور وتضعها في غير موضعها.
والبعض يغفل عن الأخطاء والهفوات ليس نقصا أو ضعفا منهم، إنما ذلك إدراك للعواقب الناتجة عن هذا التدقيق، ولأن المواقف ستتأزم بينهم وتبدأ المعارك اللفظية، وربما يحصل الخلاف الذي قد يسبب القطيعة، فكان الأولى غض الطرف والتجاهل.
قال أكثم بن صيفي، رحمه الله: «من شدد نفر، ومن تراخى تآلف، والشرف في التغافل».
وضرب لنا القرآن الكريم أروع الأمثلة عن هذا الخلق الرفيع متمثلا في حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير).
تأكد أنك إن تغافلت عن زلة رأيتها، أو خطأ وقعت عليه، لا يعني الغباء والسذاجة والضعف.. لا أبدا، بل هو الفطنة والعقل والحكمة، ويجب ألا نمسك ذلك الخطأ والزلة ونجلده بها بين كل حين وآخر، بل هو التغاضي والصفح والعفو.
قال معاوية رضي الله عنه: «العقل مكيال: ثلثه الفطنة، وثلثاه التغافل»، وقال الشافعي، رحمه الله: «الكيس العاقل هو الفطن المتغافل».
فعلينا مجاهدة النفس ونزينها بهذا الخلق الرفيع الذي هو من شيم الكرام وأهل الأخلاق الذي لا يتحلى به إلا أهل المروءة وأهل المكرمات، وهو دليل على سمو النفس وارتفاع مكانتها، فضلا عما يجده المتغافل والمتغاضي من سعة الصدر وراحة البال ونقاء النفس والسريرة وصفاء الروح.

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