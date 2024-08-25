الموظف العام وهيبة الدولة

(MENAFN
- Al-Anbaa) في مايو الماضي، تناولت في سلسلة مقالاتي عددا من الاستحقاقات الأمنية، وفي مقدمتها ملف الاعتداء على رجال الأمن، وانطلقت دعوتي من خطاب الحزم لسيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، حيث قال سموه، رعاه الله، إن «احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية».
وذكرت أنه آن الأوان لأن تقدم وزارة الداخلية مقترحا لتعديل القانون إلى مجلس الوزراء وتصنيف قضايا الاعتداء على رجل الأمن كجنايات، وتحديد غرامة مالية كبيرة، لأنه ليس من المنطق أن تصنف هذا النوع من القضايا كجنح والعقوبة
مؤخرا، ووافق مجلس الوزراء الموقر مشكورا على مشروع المرسوم بالقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.
من أبرز أسباب تزايد قضايا الاعتداء على الموظف العام وبالأخص رجال الأمن وحتى فترة قريبة دعم متنفذين للجناة في هذه القضايا واستغلال نفوذهم وعلاقاتهم في ممارسة ضغوطات على المجني عليهم في قضايا الإهانة، وهو ما يدفع المجني عليهم إلى التنازل قبل أن ينال المتهم جزاءه، والمحصلة زيادة في هذه النوعية من القضايا وتغافل عن أن الموظف العام يمثل الدولة وسلطتها في تنفيذ القانون، وأي اعتداء عليه هو اعتداء صريح على هيبة الدولة.
مجلس الوزراء مشكورا سد ثغرة مهمة أسهمت في تزايد قضايا إهانة موظفي الدولة من منطلق الصلح والذي كان في الغالب يكون ثمرة ضغوطات تمارس على المجني عليهم أو ترضيات مالية، وبالتالي أصبح موضوع التنازل غير وارد وأصبح لا بد أن ينال الجاني عقاب ما ارتكبه، وأعتقد أن هذا القانون الذي طالبت وغيري من الكتاب والمختصين به سينهي هذه القضايا والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، مع شديد الأسف، مع الوضع في الاعتبار أن من حق أي مواطن أو مقيم التوجه إلى القضاء أو إلى الجهات الرقابية في حال استغلال الموظف لسلطته أو التعسف.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
٭ آخر الكلام: نحمد الله على سلامة الأخ العزيز وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي لنجاح العملية الجراحية، وأدعو العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، ليستمر في أداء مهام عمله، وأجر وعافية.
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