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الموظف العام وهيبة الدولة

8/25/2024 11:51:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في مايو الماضي، تناولت في سلسلة مقالاتي عددا من الاستحقاقات الأمنية، وفي مقدمتها ملف الاعتداء على رجال الأمن، وانطلقت دعوتي من خطاب الحزم لسيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، حيث قال سموه، رعاه الله، إن «احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية».
‏وذكرت أنه آن الأوان لأن تقدم وزارة الداخلية مقترحا لتعديل القانون إلى مجلس الوزراء وتصنيف قضايا الاعتداء على رجل الأمن كجنايات، وتحديد غرامة مالية كبيرة، لأنه ليس من المنطق أن تصنف هذا النوع من القضايا كجنح والعقوبة
مؤخرا، ووافق مجلس الوزراء الموقر مشكورا على مشروع المرسوم بالقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام وعدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.
من أبرز أسباب تزايد قضايا الاعتداء على الموظف العام وبالأخص رجال الأمن وحتى فترة قريبة دعم متنفذين للجناة في هذه القضايا واستغلال نفوذهم وعلاقاتهم في ممارسة ضغوطات على المجني عليهم في قضايا الإهانة، وهو ما يدفع المجني عليهم إلى التنازل قبل أن ينال المتهم جزاءه، والمحصلة زيادة في هذه النوعية من القضايا وتغافل عن أن الموظف العام يمثل الدولة وسلطتها في تنفيذ القانون، وأي اعتداء عليه هو اعتداء صريح على هيبة الدولة.
مجلس الوزراء مشكورا سد ثغرة مهمة أسهمت في تزايد قضايا إهانة موظفي الدولة من منطلق الصلح والذي كان في الغالب يكون ثمرة ضغوطات تمارس على المجني عليهم أو ترضيات مالية، وبالتالي أصبح موضوع التنازل غير وارد وأصبح لا بد أن ينال الجاني عقاب ما ارتكبه، وأعتقد أن هذا القانون الذي طالبت وغيري من الكتاب والمختصين به سينهي هذه القضايا والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، مع شديد الأسف، مع الوضع في الاعتبار أن من حق أي مواطن أو مقيم التوجه إلى القضاء أو إلى الجهات الرقابية في حال استغلال الموظف لسلطته أو التعسف.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
٭ آخر الكلام: نحمد الله على سلامة الأخ العزيز وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي لنجاح العملية الجراحية، وأدعو العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية، ليستمر في أداء مهام عمله، وأجر وعافية.

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