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عظمة القرآن الكريم

8/25/2024 11:51:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القرآن كلام الله عز وجل، نزل به الروح الأمين على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس أجمعين، فهو كلام الله المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته المفتتح بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس، وسمي قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها، وله أسماء أخرى هي الفرقان، الكتاب، النور، التنزيل، الحق، الذكر، وغير ذلك.
والقرآن كتاب مذهل أبهر الحكماء وأفحم الخطباء وتحدى الأدباء البلغاء، متانة بنيان وإشراقه فصاحة وبيان، وهو بعد حبل الله المتين ونوره المبين، وصراطه المستقيم وعروته الوثقى، لا تنقضي عجائبه، كلما زدناه تبصرا وتأملا وتفكرا زادنا هداية، له تأثير بالغ على النفوس وسلطان بيِّن، يخاطب قلوبنا فتخشع وأنفسنا فتخضع، وعقولنا فنقنع.
سمعه عتبة بن ربيعة وهو من زعماء قريش فقال لقومه من الكفار: لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين الرجل وما يريد، فوالله ليكون لكلامه شأن، فقالوا: سحرك محمد ورب الكعبة.
وسمعه الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو حكيم قريش، فقال لقومه: والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أوسطه لمشرق، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته، ووالله ما هذا بكلام بشر.
حتى النجاشي أصحمة عندما أسمعه جعفر بن أبي طالب آيات من سورة مريم، بكى وبكى من حوله، وقال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، وأعلن إسلامه.
حتى الجن حينما سمعوا القرآن أذهلهم وأدهشهم، فقالوا: (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) (الجن 1-2). إن القرآن الكريم كتاب مجيد ونمير عذب، رواء للقلوب العطشى وتذكرة وعبرة لمن يخشى، نتلو آياته بقلوبنا وعقولنا، فتستولي علينا مشاعر المهابة والتعظيم لله عز وجل، فإن أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع له قلبك وأيقظ عقلك وأرهف سمعك وفعل حواسك، فليس أعظم من القرآن إلانة للقلوب واستدرارا للدموع هذا، ودمتم سالمين.

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