هيئة الاتصالات: اشتراكات الهاتف الأرضي تواصل الهبوط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين
عمان– أظهرت آخر الأرقام الرسمية تراجع مؤشرات الهاتف الأرضي لاسيما أعداد الاشتراكات التي بلغت أدنى مستوى منذ 20 عاما.
وكشف التقرير الربعي لمؤشرات قطاع الاتصالات في الأردن أن عدد اشتراكات الهاتف الأرضي سجلت مع نهاية الربع الاول من العام الحالي أكثر من 183 ألف اشتراك، علما بأن اشتراكات الخلوي بلغت 7.8 مليون اشتراك.
وأظهر التقرير أن عدد اشتراكات الهاتف الثابت ومع وصولها الى هذا المستوى تكون قد تراجعت بمقدار 42 ألف اشتراك وبنسبة تصل الى 19 % مقارنة بعددها المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ عددها في ذلك الوقت 225 ألف اشتراك.
وأشار التقرير الى انه مع تراجع اعداد اشتراكات الثابت خلال فترة سنة، فقد تراجع مؤشر نسبة انتشار الاشتراكات قياسا بعدد الاسر الأردنية حيث سجلت نهاية الربع الاول من العام الحالي 20.6 %، مقارنة مع 21.1 % نهاية الربع الاول من العام الماضي.
وقال التقرير الربعي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن اجمالي قاعدة اشتراكات الهاتف الثابت في نهاية الربع الاول من العام الحالي توزعت كما يلي: حيث كانت نسبة 67 % لفئة المنزلي ونسبة 33 % لفئة التجاري.
ولم يتوقف الامر على تراجع مؤشر عدد اشتراكات الهاتف الثابت في المملكة، فقد أظهر تقرير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تراجع مؤشر الحركة الهاتفية للأرضي، بفعل الهجرة من الثابت الى الخلوي واعتماد الناس على الخلوي في حياتهم اليومية والعملية.
وذكر التقرير أن الحركة الهاتفية للأرضي سجلت خلال فترة الربع الاول من العام الحالي قرابة 9.7 مليون دقيقة.
ومع وصول الحركة الهاتفية للثابت الى هذا المستوى تكون قد تراجعت بمقدار 6.2 مليون دقيقة اتصال ثابتة، وبنسبة تصل الى 39 % وذلك لدى المقارنة بمستواها المسجل في فترة الربع الاول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 15.9 مليون دقيقة اتصال.
واظهر التقرير أن نسبة تصل الى 87 % من اجمالي الحركة الهاتفية الثابتة في الربع الاول من العام الحالي كانت محلية، ونسبة 13 % كانت للدولية.
تراجع مؤشرات الثابت يأتي مع نمو مستمر في مؤشرات سوق الهاتف الخلوي وسوق الانترنت، حيث اظهرت ارقام تنظيم قطاع الاتصالات أمس، أن قاعدة اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في سوق الاتصالات المحلية، سجلت نموا، ليبلغ عدد الاشتراكات 7.8 مليون اشتراك مع نهاية الربع الاول.
وأظهرت ارقام الهيئة أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات الخلوية بلغت نهاية الربع الأول من العام الحالي 67.3 % قياسا بعدد السكان الإجمالي، فيما ترتفع النسبة إلى 103.6 % قياسا بعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الربعي أن اشتراكات الخدمة الخلوية التي تقدمها ثلاث شركات رئيسية ومع وصولها إلى هذا المستوى تكون نمت بمقدار 100 ألف اشتراك وبنسبة تتجاوز 1 %، وذلك لدى المقارنة بعدد اشتراكاتها المسجل في نهاية الربع الأول من العام الماضي عندما بلغت قرابة 7.7 مليون اشتراك.
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