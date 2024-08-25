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هيئة الاتصالات: اشتراكات الهاتف الأرضي تواصل الهبوط

8/25/2024 11:51:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين عمان– أظهرت آخر الأرقام الرسمية تراجع مؤشرات الهاتف الأرضي لاسيما أعداد الاشتراكات التي بلغت أدنى مستوى منذ 20 عاما.
وكشف التقرير الربعي لمؤشرات قطاع الاتصالات في الأردن أن عدد اشتراكات الهاتف الأرضي سجلت مع نهاية الربع الاول من العام الحالي أكثر من 183 ألف اشتراك، علما بأن اشتراكات الخلوي بلغت 7.8 مليون اشتراك.
وأظهر التقرير أن عدد اشتراكات الهاتف الثابت ومع وصولها الى هذا المستوى تكون قد تراجعت بمقدار 42 ألف اشتراك وبنسبة تصل الى 19 % مقارنة بعددها المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ عددها في ذلك الوقت 225 ألف اشتراك.
وأشار التقرير الى انه مع تراجع اعداد اشتراكات الثابت خلال فترة سنة، فقد تراجع مؤشر نسبة انتشار الاشتراكات قياسا بعدد الاسر الأردنية حيث سجلت نهاية الربع الاول من العام الحالي 20.6 %، مقارنة مع 21.1 % نهاية الربع الاول من العام الماضي.
وقال التقرير الربعي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن اجمالي قاعدة اشتراكات الهاتف الثابت في نهاية الربع الاول من العام الحالي توزعت كما يلي: حيث كانت نسبة 67 % لفئة المنزلي ونسبة 33 % لفئة التجاري.
ولم يتوقف الامر على تراجع مؤشر عدد اشتراكات الهاتف الثابت في المملكة، فقد أظهر تقرير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تراجع مؤشر الحركة الهاتفية للأرضي، بفعل الهجرة من الثابت الى الخلوي واعتماد الناس على الخلوي في حياتهم اليومية والعملية.
وذكر التقرير أن الحركة الهاتفية للأرضي سجلت خلال فترة الربع الاول من العام الحالي قرابة 9.7 مليون دقيقة.
ومع وصول الحركة الهاتفية للثابت الى هذا المستوى تكون قد تراجعت بمقدار 6.2 مليون دقيقة اتصال ثابتة، وبنسبة تصل الى 39 % وذلك لدى المقارنة بمستواها المسجل في فترة الربع الاول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 15.9 مليون دقيقة اتصال.
واظهر التقرير أن نسبة تصل الى 87 % من اجمالي الحركة الهاتفية الثابتة في الربع الاول من العام الحالي كانت محلية، ونسبة 13 % كانت للدولية.
تراجع مؤشرات الثابت يأتي مع نمو مستمر في مؤشرات سوق الهاتف الخلوي وسوق الانترنت، حيث اظهرت ارقام تنظيم قطاع الاتصالات أمس، أن قاعدة اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة "الخلوي" في سوق الاتصالات المحلية، سجلت نموا، ليبلغ عدد الاشتراكات 7.8 مليون اشتراك مع نهاية الربع الاول.
وأظهرت ارقام الهيئة أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات الخلوية بلغت نهاية الربع الأول من العام الحالي 67.3 % قياسا بعدد السكان الإجمالي، فيما ترتفع النسبة إلى 103.6 % قياسا بعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها الربعي أن اشتراكات الخدمة الخلوية التي تقدمها ثلاث شركات رئيسية ومع وصولها إلى هذا المستوى تكون نمت بمقدار 100 ألف اشتراك وبنسبة تتجاوز 1 %، وذلك لدى المقارنة بعدد اشتراكاتها المسجل في نهاية الربع الأول من العام الماضي عندما بلغت قرابة 7.7 مليون اشتراك.

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