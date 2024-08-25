الأردن بالمربع الذهبي في بطولة آسيا للكراتيه

الأردن بالمربع الذهبي في بطولة آسيا للكراتيه
التاريخ
8/25/2024 11:51:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حل المنتخب الوطني للكراتيه في المركز الرابع آسيويا والأول عربيا، في بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت سن 21 عاما، التي اختتمت اليوم الأحد في الفلبين.
وحصد المنتخب الوطني في هذه البطولة 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، ما يؤكد مكانة الكراتيه الأردنية في المحافل الخارجية التي تشهد دوما تحقيق نتائج لافتة تقود اللاعبين إلى منصات التتويج.
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