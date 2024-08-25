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الأردن بالمربع الذهبي في بطولة آسيا للكراتيه

8/25/2024 11:51:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حل المنتخب الوطني للكراتيه في المركز الرابع آسيويا والأول عربيا، في بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت سن 21 عاما، التي اختتمت اليوم الأحد في الفلبين.


وحصد المنتخب الوطني في هذه البطولة 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، ما يؤكد مكانة الكراتيه الأردنية في المحافل الخارجية التي تشهد دوما تحقيق نتائج لافتة تقود اللاعبين إلى منصات التتويج.

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