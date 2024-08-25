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شهادات على حسن التنظيم في ختام بطولة العالم للمصارعة

8/25/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختتمت يوم أمس في عمان، بطولة العالم للمصارعة الرومانية والحره تحت 17 عاما، التي استضافها ونظمها اتحاد اللعبة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب على مدار 7 أيام متواصلة وعلى فترتين صباحية ومسائية، حيث حظيت البطولة بمتابعة عالمية نظرا لأهميتها كحدث رياضي كبير.
وانتهت مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، بعد خوضهم منافسات المصارعة الحره التي أقيمت يوم السبت، بينما شهدت الفترة المسائية أمس، إقامة مجموعة من النزالات النهائية التي ستحدد بطل المجموع العام للمصارعة الحرة.
وأقام الاتحاد الأردني للمصارعة حفلا خاصا كرم فيه اللجان العاملة والمتطوعين والداعمين وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، حيث تم تبادل الدروع التذكارية مع رؤساء الوفود المشاركة ومندوبي الاتحاد الدولي للمصارعة.
وعبر المشاركون عن سعادتهم بحسن التنظيم والإدارة لمثل هذه البطولات العالمية في المملكة الأردنية الهاشمية التي تستضيف للعام الثاني على التوالي بطولة عالمية في رياضة المصارعة، بتميز ونجاح يشهد له الجميع.
وشهدت منافسات البطولة حضورا مميزا لشخصيات عالمية في لعبة المصارعة، وفي مقدمتهم البطل الأولمبي المصري كرم جابر الذي حرص على متابعة نزالات البطولة باهتمام كبير، إلى جانب حضور العديد من الشخصيات العالمية ورؤساء الاتحادات والوفود المشاركة في البطولة.
ومن الجدير بالذكر، أن بطولة العالم للمصارعة، حظيت بمشاركة 571 لاعبا ولاعبة يمثلون 59 دولة، إلى جانب 231 مدربا و50 حكما و51 من رؤساء الوفود و181 إداريا، بإجمالي 1084 مشاركا في البطولة.
ومثل المنتخبات الوطنية في البطولة اللاعبون: عمر اسحاق وزن 45 كغم، محمد اسحاق وزن 55 كغم، عبدالرحمن المرافي وزن60 كغم، حذيفة أبو بكر وزن71 كغم، كريم الشيخ ياسين وزن 110 كغم (مصارعة حرة)، سند ناغوج وزن 45 كغم، عمرو أبو رميله وزن 48 كغم، آدم وجيه وزن 51 كغم، إبراهيم ناغوج وزن 55 كغم، علي أبو نصير وزن 60 كغم، زيد ناغوج وزن 65 كغم، أحمد حمايدة وزن71 كغم (مصارعة رومانية)، ليال سكر وزن 53 كغم، مايا قطيشات وزن 57 كغم، مايا اسحاقات وزن 61 كغم، تالا أبو خيط وزن 65 كغم، مريم أبو حماد وزن 68 كغم (السيدات)، تحت إشراف المدربين: يحيى أبو طبيخ وإبراهيم عرعر ورمزي المرافي وهاني المرافي ورائد القيسي.
أما قائمة الدول المشاركة فضمت إلى جانب الأردن: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، أستراليا، كندا، البرازيل، كولومبيا، التشيك، إسبانيا، ألمانيا، اليونان، إيطاليا، كرواتيا، لاتفيا، أستونيا، فنلندا، المجر، الهند، إيران، إيرلندا، اليابان، كازاخستان، قيرغيزستان، كوريا الجنوبية، كوسوفو، السعودية، ليتوانيا، مولدوفا، منغوليا، مقدونيا، النرويج، بيرو، رومانيا، بورتوريكو، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، طاجيكستان، تايوان، تونس، تركمانستان، تركيا، جنوب السودان، جورجيا، المكسيك، بولندا، أوكرانيا، هولندا، الجزائر، أنغولا، أرمينيا، أذربيجان، بيلاروسيا، بلغاريا، الصين، كوستاريكا، ومصر.

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