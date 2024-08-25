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جرارعة: نجحنا في تنظيم النسخة الأولى من سلة باور الدولية

8/25/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – أكد مدير بطولة أكاديمية باور للناشئات تحت 16 عاما لكرة السلة، عبدالله جرارعة، نجاح النسخة الأولى من البطولة الدولية، والتي حمل فريق شباب الفحيص لقبها بفوزه على فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة (67-56).
ويرى جرارعة، أن النسخة الأولى من البطولة التي جرت فعالياتها مؤخرا، في صالة الفحيص، أرسلت مؤشرات واضحة حول تطور كرة السلة الأردنية على صعيد السيدات، مشيرا إلى أن نجاح النسخة الأولى يعد الهدف الأسمى لإظهار أننا بخير وأننا ماضون في عملية التطوير".
وأضاف: "بدأنا التواصل منذ اليوم مع عدد من الدول المجاورة لبحث إمكانية تواجدها في النسخة المقبلة من البطولة، والتي ستكون بمشاركة واسعة"، لافتا إلى وجود اهتمام من نخبة فرق لبنانية للمشاركة في البطولة، بعد الأصداء الإيجابية عن النسخة الأولى.
ويشير جرارعة إلى أن البطولة الدولية شكلت محطة جيدة لتجهيز الفرق المحلية قبل انطلاقة دوري الناشئات تحت 16 عاما في تشرين الأول "أكتوبر" المقبل، مشددا: "وفرت البطولة فرصة احتكاك حقيقية للاعبات فرقنا المحلية مع مستويات عالية ومدارس متنوعة، بشكل يساعد اللاعبات في الاعتياد على ضغط المباريات وزخمها في البطولات الخارجية مع فرقهن أو المنتخب الوطني".
وأشاد المشاركون في البطولة بنجاحها على المستويين التنظيمي والفني، حيث يقول جرارعة في هذا الصدد: "الانطباع العام عن البطولة كان جيدا، ونسبة نجاحها مرتفعة والأصداء إيجابية وداعمة لنا للاستمرار بإقامة وتنظيم نسخ مقبلة".
وثمن جرارعة الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، في دعم ورعاية البطولات التي تخدم ديمومة اللعبة وتدفعها للتطور نحو الأمام.
وقال: "وجود عليان ورعايته للبطولة يشكل دعما كبيرا لها، كما يمنح البطولة قيمة مضاعفة، فهو المحفز والداعم لكل مجتهد".
ولم يخف جرارعة حقيقية وجود تحديات كبيرة في تنظيم البطولات الدولية، بقوله: "التحديات المالية تشكل العائق الأبرز، لقد توجهنا إلى الكثير من الرعاة لتأمين الدعم الكافي لإنجاح البطولة، ووجدنا تجاوبا من البعض وآخرين اعتذروا"، مشددا على أن الأمور اللوجستية كانت في أعلى مستوياتها".
وأتم حديثه بالقول: "انعكاسات البطولة كانت كبيرة على أداء مدربينا، الذين حصلوا على فرصة حقيقية للوقوف على نقاط الضعف لمعالجتها وتعزيز نقاط القوة، كما اكتسبت اللاعبات خبرات مناسبة مع تنوع مدارس اللعب في البطولة".
وظفر فريق الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة 51-40، فيما حل فريق أكاديمية القدس خامسا بفوزه على فريق نجوم الأردن بنتيجة 38-24 في لقاء تحديد المراكز، وحل فريق أكاديمية باور في المركز السابع والأخير.

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