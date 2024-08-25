جرارعة: نجحنا في تنظيم النسخة الأولى من سلة باور الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – أكد مدير بطولة أكاديمية باور للناشئات تحت 16 عاما لكرة السلة، عبدالله جرارعة، نجاح النسخة الأولى من البطولة الدولية، والتي حمل فريق شباب الفحيص لقبها بفوزه على فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة (67-56).
ويرى جرارعة، أن النسخة الأولى من البطولة التي جرت فعالياتها مؤخرا، في صالة الفحيص، أرسلت مؤشرات واضحة حول تطور كرة السلة الأردنية على صعيد السيدات، مشيرا إلى أن نجاح النسخة الأولى يعد الهدف الأسمى لإظهار أننا بخير وأننا ماضون في عملية التطوير".
وأضاف: "بدأنا التواصل منذ اليوم مع عدد من الدول المجاورة لبحث إمكانية تواجدها في النسخة المقبلة من البطولة، والتي ستكون بمشاركة واسعة"، لافتا إلى وجود اهتمام من نخبة فرق لبنانية للمشاركة في البطولة، بعد الأصداء الإيجابية عن النسخة الأولى.
ويشير جرارعة إلى أن البطولة الدولية شكلت محطة جيدة لتجهيز الفرق المحلية قبل انطلاقة دوري الناشئات تحت 16 عاما في تشرين الأول "أكتوبر" المقبل، مشددا: "وفرت البطولة فرصة احتكاك حقيقية للاعبات فرقنا المحلية مع مستويات عالية ومدارس متنوعة، بشكل يساعد اللاعبات في الاعتياد على ضغط المباريات وزخمها في البطولات الخارجية مع فرقهن أو المنتخب الوطني".
وأشاد المشاركون في البطولة بنجاحها على المستويين التنظيمي والفني، حيث يقول جرارعة في هذا الصدد: "الانطباع العام عن البطولة كان جيدا، ونسبة نجاحها مرتفعة والأصداء إيجابية وداعمة لنا للاستمرار بإقامة وتنظيم نسخ مقبلة".
وثمن جرارعة الدعم الكبير الذي يقدمه رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، في دعم ورعاية البطولات التي تخدم ديمومة اللعبة وتدفعها للتطور نحو الأمام.
وقال: "وجود عليان ورعايته للبطولة يشكل دعما كبيرا لها، كما يمنح البطولة قيمة مضاعفة، فهو المحفز والداعم لكل مجتهد".
ولم يخف جرارعة حقيقية وجود تحديات كبيرة في تنظيم البطولات الدولية، بقوله: "التحديات المالية تشكل العائق الأبرز، لقد توجهنا إلى الكثير من الرعاة لتأمين الدعم الكافي لإنجاح البطولة، ووجدنا تجاوبا من البعض وآخرين اعتذروا"، مشددا على أن الأمور اللوجستية كانت في أعلى مستوياتها".
وأتم حديثه بالقول: "انعكاسات البطولة كانت كبيرة على أداء مدربينا، الذين حصلوا على فرصة حقيقية للوقوف على نقاط الضعف لمعالجتها وتعزيز نقاط القوة، كما اكتسبت اللاعبات خبرات مناسبة مع تنوع مدارس اللعب في البطولة".
وظفر فريق الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة 51-40، فيما حل فريق أكاديمية القدس خامسا بفوزه على فريق نجوم الأردن بنتيجة 38-24 في لقاء تحديد المراكز، وحل فريق أكاديمية باور في المركز السابع والأخير.
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