رغم غياب 11 لاعبا.. الحسين إربد يسعى لجني ثمار المشاركة في الدرع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – فوائد وإيجابيات متنوعة تنتظرها جماهير فريق الحسين أربد من مشاركة "الأصفر" في منافسات بطولة درع الاتحاد والتي تنطلق يوم الخميس المقبل.
ويحارب الحسين إربد على أكثر من جبهة هذا الموسم، وعلى الرغم من غياب 11 لاعبا عن الفريق بسبب إقامة البطولة من دون لاعبي المنتخب الوطني الذين يستعدون للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، تعد البطولة فرصة مثالية للجهاز الفني بقيادة البرتغالي تياجو موتينيو، لمنح الفرصة لكافة اللاعبين الموجودين بالقائمة خصوصا ممن لم يشاركوا في مباريات
الأسابيع الأولى من عمر الدوري، أو شاركوا لدقائق قليلة، إضافة إلى اختبار قدرات اللاعبين الأجانب.
وتنتظر بطل الدوري للموسم الماضي محطات ومهمات صعبة، أولها المحافظة على لقب الدوري، والمنافسة على ألقاب بطولات السوبر والدرع وكأس الأردن، إضافة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، والتي تمثل أولوية وهدفا رئيسيا عند إدارة النادي برئاسة عامر أبو عبيد، حيث تسعى الإدارة لوضع الفريق في أفضل صورة فنية.
وحرصت الإدارة على التعاقد مع لاعبين مميزين منذ بداية الموسم لتحقيق الأهداف المرسومة محليا وآسيويا، ولا يختلف اثنان على أن غياب 11 لاعبا عن الفريق في بطولة الدرع وهم، يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، سعد الروسان، عبدالله نصيب "ديارا"، علي حجبي، وسيم ريالات، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، عارف الحاج، محمود مرضي وعبد الله العطار، قد تبعثر أوراق المدير الفني كثيرا، خصوصا بعد الاعتماد عليهم في أول 3 مباريات بالدوري.
لكن الأسماء المتاحة أمام موتينيو تجعله قادرا على تقديم فريق متناسق، يملك إمكانية المنافسة على لقب البطولة وتقديم مستويات فنية مميزة بوجود كوكبة من لاعبي الخبرة والشباب والأجانب أمثال أدهم القرشي، محمد راتب الداوود، مجدي العطار، سيف درويش، محمود الكواملة، سليم عبيد، أحمد ثائر، أحمد صبرة، مراد الفالوجي، يوسف حسان، ومحمد أبو عرقوب، إضافة الى الرباعي الأجنبي، السنغالي عبد العزيز انداي، البرازيلي أتالو سيلفا، النيجيري عبد الجليل أجاغون، والوافد الجديد المهاجم الكونغولي جاكويس تيموبولي.
ويعتبر المتابعون أن المشاركة في بطولة درع الاتحاد من دون لاعبي المنتخب، تعد فرصة ذهبية للاعبي الحسين من أجل إثبات وجودهم أمام الجهاز الفني، وزيادة الانسجام والاحتكاك، ورفع الجاهزية الفنية والبدنية.
ويقف الجهاز الفني للحسين خلال الفترة المقبلة أمام تحديات كثيرة، تبدأ خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل من خلال خوض عدد مباريات بوقت قصير، من خلال بطولة دوري المحترفين الذي ينتظر أن يستأنف يوم الثالث عشر من الشهر المقبل بعد عودة لاعبي المنتخب الوطني عقب مشاركاتهم مع "النشامى" في مباراتي الكويت وفلسطين، ويطير الفريق إلى الإمارات لمقابلة نظيره فريق شباب أهلي دبي يوم الثامن عشر من الشهر المقبل، ويعود "الأصفر" بعد المشاركة الآسيوية، للمشاركة في منافسات دوري المحترفين، كما يستقبل الحسين إربد ضيفه فريق الكويت الكويتي، وتستمر مباريات الفريق بشكل مضغوط حتى نهاية المشاركة القارية.
ويرى المدرب الوطني محمد العبابنة، أن بطولة الدرع، فرصة أمام الأجهزة الفنية لمعالجة الأخطاء التي ظهرت في الجولات الأولى من بطولة الدوري، مع إقامتها من دون لاعبي المنتخب، ما يمنح المدربين خيارات للوقوف على المستوى الفني لكافة اللاعبين. وأضاف:" فريق الحسين يضم عناصر مميزة وقوية في كافة المراكز، والإدارة تعاقدت بشكل علمي مع أكثر من لاعب في نفس المركز، ورغم غياب 11 لاعبا عن الفريق في بطولة الدرع، يملك المدير الفني أسماء قادرة على تقديم مستويات فنية جيدة".
وتابع:" محطات كثيرة تقف أمام بطل الدوري للموسم الماضي محليا وآسيويا، وتحتاج لإعداد وتجهيز كافة اللاعبين".
ويرى المشجع محمد عبيدات، أن إقامة البطولة من دون لاعبي المنتخب يحقق فوائد لكافة الفرق، وتعمل الأجهزة الفنية من خلالها على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال منافسات جولات دوري المحترفين، وبالنسبة لفريق الحسين فالدرع يعتبر محطة مهمة فنيا وبدنيا لكافة اللاعبين، في ظل موسم مزدحم بالمشاركات المحلية والأسيوية، إضافة إلى مشاركة منتخب "النشامى" في تصفيات كأس العالم.
وبين عبيدات، أن الإدارة لم تقصر في تعاقدات الفريق وجلبت أفضل الأسماء المحلية إضافة إلى اللاعبين الأجانب، وعلى المدير الفني تجهيز كامل الفريق من أجل اسعاد الجماهير بحصد الألقاب.
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