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رغم غياب 11 لاعبا.. الحسين إربد يسعى لجني ثمار المشاركة في الدرع

8/25/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – فوائد وإيجابيات متنوعة تنتظرها جماهير فريق الحسين أربد من مشاركة "الأصفر" في منافسات بطولة درع الاتحاد والتي تنطلق يوم الخميس المقبل.
ويحارب الحسين إربد على أكثر من جبهة هذا الموسم، وعلى الرغم من غياب 11 لاعبا عن الفريق بسبب إقامة البطولة من دون لاعبي المنتخب الوطني الذين يستعدون للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، تعد البطولة فرصة مثالية للجهاز الفني بقيادة البرتغالي تياجو موتينيو، لمنح الفرصة لكافة اللاعبين الموجودين بالقائمة خصوصا ممن لم يشاركوا في مباريات الأسابيع الأولى من عمر الدوري، أو شاركوا لدقائق قليلة، إضافة إلى اختبار قدرات اللاعبين الأجانب.
وتنتظر بطل الدوري للموسم الماضي محطات ومهمات صعبة، أولها المحافظة على لقب الدوري، والمنافسة على ألقاب بطولات السوبر والدرع وكأس الأردن، إضافة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا 2، والتي تمثل أولوية وهدفا رئيسيا عند إدارة النادي برئاسة عامر أبو عبيد، حيث تسعى الإدارة لوضع الفريق في أفضل صورة فنية.
وحرصت الإدارة على التعاقد مع لاعبين مميزين منذ بداية الموسم لتحقيق الأهداف المرسومة محليا وآسيويا، ولا يختلف اثنان على أن غياب 11 لاعبا عن الفريق في بطولة الدرع وهم، يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، سعد الروسان، عبدالله نصيب "ديارا"، علي حجبي، وسيم ريالات، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، عارف الحاج، محمود مرضي وعبد الله العطار، قد تبعثر أوراق المدير الفني كثيرا، خصوصا بعد الاعتماد عليهم في أول 3 مباريات بالدوري.
لكن الأسماء المتاحة أمام موتينيو تجعله قادرا على تقديم فريق متناسق، يملك إمكانية المنافسة على لقب البطولة وتقديم مستويات فنية مميزة بوجود كوكبة من لاعبي الخبرة والشباب والأجانب أمثال أدهم القرشي، محمد راتب الداوود، مجدي العطار، سيف درويش، محمود الكواملة، سليم عبيد، أحمد ثائر، أحمد صبرة، مراد الفالوجي، يوسف حسان، ومحمد أبو عرقوب، إضافة الى الرباعي الأجنبي، السنغالي عبد العزيز انداي، البرازيلي أتالو سيلفا، النيجيري عبد الجليل أجاغون، والوافد الجديد المهاجم الكونغولي جاكويس تيموبولي.
ويعتبر المتابعون أن المشاركة في بطولة درع الاتحاد من دون لاعبي المنتخب، تعد فرصة ذهبية للاعبي الحسين من أجل إثبات وجودهم أمام الجهاز الفني، وزيادة الانسجام والاحتكاك، ورفع الجاهزية الفنية والبدنية.
ويقف الجهاز الفني للحسين خلال الفترة المقبلة أمام تحديات كثيرة، تبدأ خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل من خلال خوض عدد مباريات بوقت قصير، من خلال بطولة دوري المحترفين الذي ينتظر أن يستأنف يوم الثالث عشر من الشهر المقبل بعد عودة لاعبي المنتخب الوطني عقب مشاركاتهم مع "النشامى" في مباراتي الكويت وفلسطين، ويطير الفريق إلى الإمارات لمقابلة نظيره فريق شباب أهلي دبي يوم الثامن عشر من الشهر المقبل، ويعود "الأصفر" بعد المشاركة الآسيوية، للمشاركة في منافسات دوري المحترفين، كما يستقبل الحسين إربد ضيفه فريق الكويت الكويتي، وتستمر مباريات الفريق بشكل مضغوط حتى نهاية المشاركة القارية.
ويرى المدرب الوطني محمد العبابنة، أن بطولة الدرع، فرصة أمام الأجهزة الفنية لمعالجة الأخطاء التي ظهرت في الجولات الأولى من بطولة الدوري، مع إقامتها من دون لاعبي المنتخب، ما يمنح المدربين خيارات للوقوف على المستوى الفني لكافة اللاعبين. وأضاف:" فريق الحسين يضم عناصر مميزة وقوية في كافة المراكز، والإدارة تعاقدت بشكل علمي مع أكثر من لاعب في نفس المركز، ورغم غياب 11 لاعبا عن الفريق في بطولة الدرع، يملك المدير الفني أسماء قادرة على تقديم مستويات فنية جيدة".
وتابع:" محطات كثيرة تقف أمام بطل الدوري للموسم الماضي محليا وآسيويا، وتحتاج لإعداد وتجهيز كافة اللاعبين".
ويرى المشجع محمد عبيدات، أن إقامة البطولة من دون لاعبي المنتخب يحقق فوائد لكافة الفرق، وتعمل الأجهزة الفنية من خلالها على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال منافسات جولات دوري المحترفين، وبالنسبة لفريق الحسين فالدرع يعتبر محطة مهمة فنيا وبدنيا لكافة اللاعبين، في ظل موسم مزدحم بالمشاركات المحلية والأسيوية، إضافة إلى مشاركة منتخب "النشامى" في تصفيات كأس العالم.
وبين عبيدات، أن الإدارة لم تقصر في تعاقدات الفريق وجلبت أفضل الأسماء المحلية إضافة إلى اللاعبين الأجانب، وعلى المدير الفني تجهيز كامل الفريق من أجل اسعاد الجماهير بحصد الألقاب.

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