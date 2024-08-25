تعاقدات اتحاد عمان تدفع الأرثوذكسي لتجميد فئاته اعتراضا على تعليمات القيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – تتصاعد وتيرة الخلاف بين اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة والنادي الأرثوذكسي، بعد قيام الأخير بمخاطبة "السلة" بكتاب رسمي يتضمن قراره بتجميد مشاركته في دوري الفئات العمرية، بسبب تعليمات قيد وتسجيل اللاعبين لمن هم دون الثامنة عشر من عمرهم، مبررا ذلك بأحقيته في ضرورة الاستفادة المالية من عملية بيع اللاعبين لفرق أخرى، تجسيدا لمفهوم الاستثمار الرياضي.
وأجرى اتحاد السلة تعديلا قبل عامين على عملية قيد وتسجيل اللاعبين في الفئات العمرية، يتيح الانتقال للاعبين لمن هم دون الـ18 عاما، دون أن تبقى عقودهم مستمرة مع أنديتهم لهذه المرحلة العمرية، في الوقت الذي كانت فيه استمارة تسجيل اللاعبين تحمي الأندية بالسابق من خلال ارتباط اللاعب مع فريقه حتى الثامنة عشر.
ورحل العديد من اللاعبين عن صفوف فريق الأرثوذكسي قبل انطلاقة الموسم الجديد؛ وهم سند ماضي ومحمد أوسطا ومحمود دياب وفارس سماوي إلى الأهلي، كرم وباسل فراج والطيب قاسم إلى اتحاد عمان، فيما نجح الأرثوذكسي بتعطيل صفقة انتقال فارس أبو سالم إلى اتحاد عمان باللحظات الأخيرة، لكن هذه الانتقالات لم تكن الوحيدة بعدما رحل اللاعبان حمزة شعبان ومعتز صويص عن صفوف اتحاد عمان إلى فريق الإنجليزية، وما يزال باب الانتقالات مفتوحا على مصراعيه.
ويقول رئيس اللجنة الرياضية في النادي الأرثوذكسي إبراهيم عنصرة لـ"الغد": "الأمور المالية مغرية للاعبين، وهي السبب الرئيسي وراء رحيلهم عن صفوف فريق الأرثوذكسي، لم نبخل على لاعبينا في توفير سبل الرفاهية والإعداد المثالي لهم"، مشددا أن الأرثوذكسي لم يخصص مقابلا ماديا يتقاضاه لاعبي الفئات منذ العام 2016 وحتى يومنا الحالي، وذلك لإرهاقه خزينة الأندية.
وأضاف: "أرسلنا نهاية الأسبوع الماضي كتابا رسميا إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة لإخطارهم بتجميد الفئات العمرية، ولا يهمنا ما إذا كان ذلك سيؤثر على مشاركتنا في الدوري الممتاز للموسم 2024"، مطالبا اتحاد السلة بالبحث عن الحلول والوصول إلى صيغة مرضية للأطراف كافية.
وتابع: "عدولنا عن قرار التجميد سيكون مرهونا بإيقاف تعليمات قيد اللاعبين، وإبقاء اللاعب في علاقة تعاقدية مع النادي من عمر 10 سنوات وحتى بلوغه سن الـ18، وبعد ذلك يتحرر اللاعب ويكون هناك حصة للنادي في بيعه أسوة بما هو متبع في تعليمات لعبة كرة القدم"، ومؤكدا أن قرار التجميد لا يشمل انسحاب الفريق من دوري الشباب، الذي وصل إلى مراحله النهائية، وخوفا من فرض العقوبات المالية.
في المقابل، قال اللاعب والمدرب الوطني السابق د. منتصر أبو الطيب، والد لاعب الارتكاز الطيب قاسم، والذي كان انتقاله إلى اتحاد عمان سببا مباشرا في إشعال فتيل خلاف ناديه السابق الأرثوذكسي مع "مؤقتة السلة"، لكونه جاء ضمن عقد مالي، أن رحيل ابنه إلى فريق اتحاد عمان يأتي استجابة إلى رغبته وسعيا منه بخوض تجربة لعب مع فريق وزملاء جدد، نافيا الإشاعات التي تتحدث عن ربط رحيل نجله عن صفوف الفريق "الأحمر" بتصفية حسابات انتخابية مع النادي.
وأضاف: "يجب البحث في الأسباب التي دفعت هذا العدد الكبير من اللاعبين للرحيل عن النادي، وهو السؤال الأبرز الذي يجب أن يطرح"، مؤكدا اعتزازه بالأرثوذكسي.
وعلمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن رحيل لاعب الارتكاز الطيب قاسم إلى فريق اتحاد عمان، جاء بعد شعور اللاعب بغياب التقدير المناسب له أو تكريمه، بعد مساهمته في إحراز الأرثوذكسي للقب دوري الناشئين تحت 16 عاما، علما أن المصدر ذاته أكد "بأن نسور عبدون" كانوا ينتظرون التوقيت المناسب لتكريمه وزملائه على إنجازهم المتحقق في الموسم الماضي.
بدوره، قال مدرب فريق اتحاد عمان عبدالله أبو قورة في معرض رده على استفسارات "الغد": "خطة النادي ورؤيته للمستقبل من أهم عوامل جذب اللاعبين، إلى جانب امتلاك النادي كفاءات تدريبية عالية، كما أن شعور اللاعبين بعدم الارتياح في فرقهم يدفعهم للبحث عن فرصة لعب أفضل وبأجواء تنسجم مع طموحاتهم".
وأضاف: "الخماسي الأساسي لفريق الأرثوذكسي المشارك بدوري تحت 20 عاما يضم ثلاثة لاعبين من أبناء نادي اتحاد عمان، وهم عبدالله الزعبي ومحمد كتخدا ونبيل كتخذا، ولاعبين اثنين من الإنجليزية هما طارق امسيح وسعيد الخوالدة، فيما يضم فريقه للفئة تحت 16 عاما، اللاعبين ليث ومايكل ساحلية وزيد فانوس من الرياضي"، مؤكدا أنه من غير المنطق أن يعاقب النادي على اجتهاده في تطوير اللعبة وأن يكون موضوع الانتقال وقبوله بين الأندية مبنيا على المزاجية والأهواء الشخصية.
وأتم حديثه بالقول: "لم نفاوض أي لاعب مرتبط بعقد مع فريقه لكون العقود سنوية، نحن فريق قوي، لكنه من الواضح أن مشروعنا بات يرعب الفرق المنافسة".
ووفقا لمصادر مطلعة لـ"الغد"، فإن اللاعبين محمد ونبيل كتخدا أنهيا تعاقدهما مع فريق اتحاد عمان قبل استحداث دوري الشباب بأربعة أعوام، فيما يأتي تواجد طارق امسيح وسعيد الخوالدة مع الأرثوذكسي بناء على تعاون مشترك مع فريق الإنجليزية، الذي اعتذر عن عدم المشاركة بدوري تحت 20 عاما.
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