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تعاقدات اتحاد عمان تدفع الأرثوذكسي لتجميد فئاته اعتراضا على تعليمات القيد

8/25/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تتصاعد وتيرة الخلاف بين اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة والنادي الأرثوذكسي، بعد قيام الأخير بمخاطبة "السلة" بكتاب رسمي يتضمن قراره بتجميد مشاركته في دوري الفئات العمرية، بسبب تعليمات قيد وتسجيل اللاعبين لمن هم دون الثامنة عشر من عمرهم، مبررا ذلك بأحقيته في ضرورة الاستفادة المالية من عملية بيع اللاعبين لفرق أخرى، تجسيدا لمفهوم الاستثمار الرياضي.
وأجرى اتحاد السلة تعديلا قبل عامين على عملية قيد وتسجيل اللاعبين في الفئات العمرية، يتيح الانتقال للاعبين لمن هم دون الـ18 عاما، دون أن تبقى عقودهم مستمرة مع أنديتهم لهذه المرحلة العمرية، في الوقت الذي كانت فيه استمارة تسجيل اللاعبين تحمي الأندية بالسابق من خلال ارتباط اللاعب مع فريقه حتى الثامنة عشر.
ورحل العديد من اللاعبين عن صفوف فريق الأرثوذكسي قبل انطلاقة الموسم الجديد؛ وهم سند ماضي ومحمد أوسطا ومحمود دياب وفارس سماوي إلى الأهلي، كرم وباسل فراج والطيب قاسم إلى اتحاد عمان، فيما نجح الأرثوذكسي بتعطيل صفقة انتقال فارس أبو سالم إلى اتحاد عمان باللحظات الأخيرة، لكن هذه الانتقالات لم تكن الوحيدة بعدما رحل اللاعبان حمزة شعبان ومعتز صويص عن صفوف اتحاد عمان إلى فريق الإنجليزية، وما يزال باب الانتقالات مفتوحا على مصراعيه.
ويقول رئيس اللجنة الرياضية في النادي الأرثوذكسي إبراهيم عنصرة لـ"الغد": "الأمور المالية مغرية للاعبين، وهي السبب الرئيسي وراء رحيلهم عن صفوف فريق الأرثوذكسي، لم نبخل على لاعبينا في توفير سبل الرفاهية والإعداد المثالي لهم"، مشددا أن الأرثوذكسي لم يخصص مقابلا ماديا يتقاضاه لاعبي الفئات منذ العام 2016 وحتى يومنا الحالي، وذلك لإرهاقه خزينة الأندية.
وأضاف: "أرسلنا نهاية الأسبوع الماضي كتابا رسميا إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة لإخطارهم بتجميد الفئات العمرية، ولا يهمنا ما إذا كان ذلك سيؤثر على مشاركتنا في الدوري الممتاز للموسم 2024"، مطالبا اتحاد السلة بالبحث عن الحلول والوصول إلى صيغة مرضية للأطراف كافية.
وتابع: "عدولنا عن قرار التجميد سيكون مرهونا بإيقاف تعليمات قيد اللاعبين، وإبقاء اللاعب في علاقة تعاقدية مع النادي من عمر 10 سنوات وحتى بلوغه سن الـ18، وبعد ذلك يتحرر اللاعب ويكون هناك حصة للنادي في بيعه أسوة بما هو متبع في تعليمات لعبة كرة القدم"، ومؤكدا أن قرار التجميد لا يشمل انسحاب الفريق من دوري الشباب، الذي وصل إلى مراحله النهائية، وخوفا من فرض العقوبات المالية.
في المقابل، قال اللاعب والمدرب الوطني السابق د. منتصر أبو الطيب، والد لاعب الارتكاز الطيب قاسم، والذي كان انتقاله إلى اتحاد عمان سببا مباشرا في إشعال فتيل خلاف ناديه السابق الأرثوذكسي مع "مؤقتة السلة"، لكونه جاء ضمن عقد مالي، أن رحيل ابنه إلى فريق اتحاد عمان يأتي استجابة إلى رغبته وسعيا منه بخوض تجربة لعب مع فريق وزملاء جدد، نافيا الإشاعات التي تتحدث عن ربط رحيل نجله عن صفوف الفريق "الأحمر" بتصفية حسابات انتخابية مع النادي.
وأضاف: "يجب البحث في الأسباب التي دفعت هذا العدد الكبير من اللاعبين للرحيل عن النادي، وهو السؤال الأبرز الذي يجب أن يطرح"، مؤكدا اعتزازه بالأرثوذكسي.
وعلمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن رحيل لاعب الارتكاز الطيب قاسم إلى فريق اتحاد عمان، جاء بعد شعور اللاعب بغياب التقدير المناسب له أو تكريمه، بعد مساهمته في إحراز الأرثوذكسي للقب دوري الناشئين تحت 16 عاما، علما أن المصدر ذاته أكد "بأن نسور عبدون" كانوا ينتظرون التوقيت المناسب لتكريمه وزملائه على إنجازهم المتحقق في الموسم الماضي.
بدوره، قال مدرب فريق اتحاد عمان عبدالله أبو قورة في معرض رده على استفسارات "الغد": "خطة النادي ورؤيته للمستقبل من أهم عوامل جذب اللاعبين، إلى جانب امتلاك النادي كفاءات تدريبية عالية، كما أن شعور اللاعبين بعدم الارتياح في فرقهم يدفعهم للبحث عن فرصة لعب أفضل وبأجواء تنسجم مع طموحاتهم".
وأضاف: "الخماسي الأساسي لفريق الأرثوذكسي المشارك بدوري تحت 20 عاما يضم ثلاثة لاعبين من أبناء نادي اتحاد عمان، وهم عبدالله الزعبي ومحمد كتخدا ونبيل كتخذا، ولاعبين اثنين من الإنجليزية هما طارق امسيح وسعيد الخوالدة، فيما يضم فريقه للفئة تحت 16 عاما، اللاعبين ليث ومايكل ساحلية وزيد فانوس من الرياضي"، مؤكدا أنه من غير المنطق أن يعاقب النادي على اجتهاده في تطوير اللعبة وأن يكون موضوع الانتقال وقبوله بين الأندية مبنيا على المزاجية والأهواء الشخصية.
وأتم حديثه بالقول: "لم نفاوض أي لاعب مرتبط بعقد مع فريقه لكون العقود سنوية، نحن فريق قوي، لكنه من الواضح أن مشروعنا بات يرعب الفرق المنافسة".
ووفقا لمصادر مطلعة لـ"الغد"، فإن اللاعبين محمد ونبيل كتخدا أنهيا تعاقدهما مع فريق اتحاد عمان قبل استحداث دوري الشباب بأربعة أعوام، فيما يأتي تواجد طارق امسيح وسعيد الخوالدة مع الأرثوذكسي بناء على تعاون مشترك مع فريق الإنجليزية، الذي اعتذر عن عدم المشاركة بدوري تحت 20 عاما.

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