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18 لاعبا ولاعبة يمثلون المنتخب في بطولة العالم للتايكواندو للناشئين

8/25/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن اتحاد التايكواندو تشكيلة وفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم للناشئين والناشئات التي ستقام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في كوريا الجنوبية.
ويمثل المنتخب الوطني 18 لاعبا ولاعبة هم: زيد الحروب، ريان العجارمة، بلال الأزهري، أسيد نافع، عماد الجرس، فهد زهران، محمد ياسر العساف، محمود يوسف، جعفر الداود، آنا عبد القادر، رزان الرواشدة، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، لانا الدباس، سدين حمزة، فادية خرفان، ميسر الدهامشة، وميار الزامل.
ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه إبراهيم أبو زيد، ويضم المدرب العام للمنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات محمد العساف والمدربان أحمد الزامل وبراء حسامي، المعالجة تالا السيد، وإداري البعثة فراس أبو عامود.
ويواصل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات تدريباته في مركز الإعداد الأولمبي استعدادا لبطولة العالم.
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.
كما يأتي اهتمام اتحاد اللعبة بالمنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
من جهة أخرى، أصدر اتحاد التايكواندو يوم أمس تعليمات البطولة التنشيطية الخيرية التي تنطلق الجمعة في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس، ويذهب ريعها لمرضى مؤسسة الحسين للسرطان.

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