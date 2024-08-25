18 لاعبا ولاعبة يمثلون المنتخب في بطولة العالم للتايكواندو للناشئين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن اتحاد التايكواندو تشكيلة وفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم للناشئين والناشئات التي ستقام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في كوريا الجنوبية.
ويمثل المنتخب الوطني 18 لاعبا ولاعبة هم: زيد الحروب، ريان العجارمة، بلال الأزهري، أسيد نافع، عماد الجرس، فهد زهران، محمد ياسر العساف، محمود يوسف، جعفر الداود، آنا عبد القادر، رزان الرواشدة، ليان الرواشدة، زينب بصيلة، لانا الدباس، سدين حمزة، فادية خرفان، ميسر الدهامشة، وميار الزامل.
ويترأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه إبراهيم أبو زيد، ويضم المدرب العام للمنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات محمد العساف والمدربان أحمد الزامل وبراء حسامي، المعالجة تالا السيد، وإداري البعثة فراس أبو عامود.
ويواصل المنتخب الوطني للناشئين والناشئات تدريباته في مركز الإعداد الأولمبي استعدادا لبطولة العالم.
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين وتوفير البيئة المناسبة للاعبين من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.
كما يأتي اهتمام اتحاد اللعبة بالمنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
من جهة أخرى، أصدر اتحاد التايكواندو يوم أمس تعليمات البطولة التنشيطية الخيرية التي تنطلق الجمعة في مركز الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس، ويذهب ريعها لمرضى مؤسسة الحسين للسرطان.
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