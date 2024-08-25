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توقف الدوري فرصة مثالية للجاهزية وتصويب المسار

8/25/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشكل فترة توقف منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، بعد ختام الجولة الثالثة، فرصة مثالية لتصحيح المسار والبحث عن الجاهزية التي افتقدتها الأندية في الجولات الأولى، بسبب استعجال اتحاد الكرة في انطلاقة الدوري رغم غياب التحضيرات الفنية والبدنية للاعبي الأندية.
ويتوقف الدوري حاليا لما بعد مباراة المنتخب الوطني أمام فلسطين في ماليزيا التي تقام يوم 10 من الشهر المقبل، ما يعني إمكانية انطلاق الدوري يوم 13 أو 14 من الشهر المقبل، كما تتخلل فترة التوقف هذه، تنظيم بطولة الدرع من دون لاعبي المنتخب الوطني، ما يشكل فرصة مثالية للأندية لتجهيز لاعبيها.
ويتوقع أن تشهد فترة التوقف هذه، قيام عدد من الأندية بإعادة هيكلة فرقها، من خلال إبعاد لاعبين محليين وأجانب، وتغييرات في الأجهزة الفنية، ما يثير مخاوف الجماهير والمشجعين من إقدام إدارات أنديتهم على خطوات غير احترافية في التعاقدات والإبعادات، ما يكلف النوادي خسائر مادية وفنية.
وتعتبر فترة التوقف فرصة مناسبة لتقييم منظومة الفريق الكاملة بشكل علمي وعملي، وضمن الخيارات التي وفرتها الإدارات للجهاز الفني من لاعبين محليين وأجانب، وأن يتم التقييم والمراجعة من خلال لجان فنية تضم مختصين في العمل الرياضي، والعمل على ترميم صفوف الفرق، بحثا عن نتائج أفضل في الأيام المقبلة، من دون وضع المدرب أو اللاعب "كبش فداء"، خصوصا أن الإدارات تلعب دورا مهما وكبيرا في اختيار اللاعبين قبل المدرب في كثير من الأحيان، وهي التي جلبت الجهاز الفني من دون تنسيبات فنية أيضا.
ويراهن المتابعون على أن الأيام المقبلة، ستشهد فسخ عقود عدد من اللاعبين المحليين والأجانب وقبل نهاية فترة القيد الأولى، ولكن المشكلة أن معظم الأندية لا تملك لجنة فنية مختصة تضم فنيين قادرين على تقييم الأجهزة الفنية واللاعبين بكل أمانة ومصداقية، وتظهر بعد كل فترة توقف الكثير من الإشكاليات التي تحدث وسببها الرئيسي تغيير المدربين بشكل مستمر خلال موسم واحد، ويشكل ذلك الكثير من الآثار السلبية على الأندية ماليا وفنيا، وينعكس في كثير من الأحيان على استقرار الفريق.
إن استفحال ظاهرة إقالة واستقالة المدربين من الأندية في الفترات الماضية، تعبر عن الوضعية غير الصحية التي تعيشها الكرة الأردنية فليس من المعقول إقالة المدربين رهين قرارات متسرعة على ضوء نتائج وقتية، حيث تكفي هزيمة أو هزيمتان للتخلي عن خدمات المدرب، وتؤكد هشاشة الفكر الرياضي لدى أغلب إدارات الأندية وأن ثمة أخطاء.
وتمنى المدرب الوطني عيسى الترك، على إدارات الأندية الصبر على الأجهزة الفنية، وعدم الاستعجال في تقييمها من خلال جولة أو جولتين، وبين أن التغييرات أمر طبيعي ولكن بعد مرور الوقت المناسب للحكم على الجهاز الفني، موكدا أن الفرق ستظهر بمستويات فنية وبدنية أفضل، بعد اكتمال التحضيرات وخوض عدد من المباريات في دوري المحترفين وبطولة درع الاتحاد.
وأضاف في حديثه لـ"الغد"، أن البداية الصعبة للموسم الكروي الحالي، والظروف المالية وعدم الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة للفرق ساهمت في عدم ظهور عدد من الفرق بالمستوى الفني المطلوب، مبينا أن فترة التوقف الحالية ولعب عدد من مباريات درع الاتحاد ستكون إيجابية ومفيدة للفرق.
وأشار إلى أن فترة التوقف الحالية، ستمنحه فرصة إعادة ترتيب أوراق الفريق، مضيفا أن اغلب الأندية وجدت في فترة التوقف فترة مثالية لإعادة ترتيب الأوراق، في ظل المشاكل التي تواجهها الأندية، خاصة فيما يتعلق باستقطاب لاعبين جدد.
من جانبه، قال المتابع الرياضي الدكتور كمال سليم: "إن ظاهرة تغييرات الأجهزة الفنية وفسخ عقود اللاعبين خلال الموسم من قبل إدارات لا تملك الخبرة والجانب الفني، من أسباب تراجع الكرة الأندية، وتسبب الكثير من المشاكل الإدارية والفنية للفرق، وتحمل صناديق الأندية أعباء مالية وتزيد من همومها، مبينا ان التغيير يجب أن يكون للإدارات التي اختارت مدربين ولاعبين من دون وجود لجان فنية متخصصة".
ويقول المشجع خالد المصري: "هناك الكثير من الإشكاليات التي تحدث وسببها الرئيسي تغيير المدربين بشكل مستمر خلال موسم واحد، الأمر الذي يسبب الكثير من الآثار السلبية على الفرق الأردنية". وأردف: "غياب الفكر الرياضي في إدارات أندية المحترفين يعد المسؤول الرئيسي عن الأخطاء، إن الاستقرار الفني له أبعاده الاستراتيجية والفعالة على مستوى الفريق وأداء اللاعبين".

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