منتخب الكراتيه الرابع في الترتيب العام لبطولة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - حقق المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب العام (الأول عربيا)، باختتام بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاما، الثانية والعشرين، برصيد 4 ميداليات (3 ذهبيات وفضية واحدة).
ونال لاعب
المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري أمس، الميدالية الذهبية لوزن تحت 84 كغم، ضمن منافسات بطولة آسيا تحت 21 عاما، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب السعودي أنس الزهراني بالأفضلية 7-7.
وفاز الجعفري في الأدوار الإقصائية على لاعب كازاخستان الير زكزيليك 10-0، وعلى لاعب اليابان يوزوكي ابيه 8-3، وعلى لاعب تايلاند ثيرافونغ 8-0.
ونال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه يوسف نوفل أمس، الميدالية الذهبية ضمن منافسات تحت 21 عاما، لوزن فوق 84 كغم، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الكويتي جاسم بافقير 4-0.
وفاز نوفل في الأدوار الإقصائية على لاعب اوزبكستان اسلومبك اسماتوليف 7-6 ، وعلى لاعب السعودية حمزة البرقاوي 4-3 .
ولم يحالف الحظ لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو هزيم في وزن تحت 67 كغم، حيث فاز على لاعب كازاخستان ماكسيم موسوفيتش 7-5 ، وخسر أمام لاعب هونج كونج هي لي 1-3.
وكان اللاعب حاتم الحراسيس، ظفر بميدالية هذبية ضمن منافسات الناشئين في اليوم الأول من بطولة آسيا، في وزن تحت 57 كغم، كما أحرز الميدالية الفضية اللاعب أحمد السعود في وزن تحت 63 كغم، فيما خرج من المنافسات معين النجار في وزن تحت 52 كغم.
وودع لاعبو المنتخب الوطني للشباب منافسات البطولة الآسيوية وهم: هاني رشيد في وزن تحت 55 كغم، عبد الرحمن حيمور وزن تحت 61 كغم، أوس سيف في وزن تحت 68 كغم، وليد قطامش في وزن تحت 76 كغم، وعمر الدويك في وزن فوق 76 كغم.
وترأس وفد المنتخب الوطني في بطولة آسيا، منار شعث، رئيسة اتحاد الكراتيه، مصطفى الفاعوري إداريا، المدير الفني محمد فتيان، المدرب محمود سجان والمعالجة أسيل حماد، كما شارك في إدارة نزالات البطولة الحكمان الدوليان إبراهيم الدقس وهنادي البنا الترتيب العام لبطولة آسيا للفئات العمرية
الأول: اليابان برصيد 25 ميدالية، الثاني: إيران برصيد 23 مديالية، الثالث: كازاخستان برصيد 14 ميدالية، الرابع: الأردن برصيد 4 ميداليات، الخامس: السعودية برصيد 8 ميداليات، السادس: الكويت برصيد 7 ميداليات، السابع: العراق برصيد ميدالية واحدة، الثامن: فلسطين برصيد ميدالية واحدة.
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