Monday, 26 August 2024 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الكراتيه الرابع في الترتيب العام لبطولة آسيا

8/25/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - حقق المنتخب الوطني المركز الرابع في الترتيب العام (الأول عربيا)، باختتام بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 عاما، الثانية والعشرين، برصيد 4 ميداليات (3 ذهبيات وفضية واحدة).
ونال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري أمس، الميدالية الذهبية لوزن تحت 84 كغم، ضمن منافسات بطولة آسيا تحت 21 عاما، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب السعودي أنس الزهراني بالأفضلية 7-7.
وفاز الجعفري في الأدوار الإقصائية على لاعب كازاخستان الير زكزيليك 10-0، وعلى لاعب اليابان يوزوكي ابيه 8-3، وعلى لاعب تايلاند ثيرافونغ 8-0.
ونال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه يوسف نوفل أمس، الميدالية الذهبية ضمن منافسات تحت 21 عاما، لوزن فوق 84 كغم، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الكويتي جاسم بافقير 4-0.
وفاز نوفل في الأدوار الإقصائية على لاعب اوزبكستان اسلومبك اسماتوليف 7-6 ، وعلى لاعب السعودية حمزة البرقاوي 4-3 .
ولم يحالف الحظ لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو هزيم في وزن تحت 67 كغم، حيث فاز على لاعب كازاخستان ماكسيم موسوفيتش 7-5 ، وخسر أمام لاعب هونج كونج هي لي 1-3.
وكان اللاعب حاتم الحراسيس، ظفر بميدالية هذبية ضمن منافسات الناشئين في اليوم الأول من بطولة آسيا، في وزن تحت 57 كغم، كما أحرز الميدالية الفضية اللاعب أحمد السعود في وزن تحت 63 كغم، فيما خرج من المنافسات معين النجار في وزن تحت 52 كغم.
وودع لاعبو المنتخب الوطني للشباب منافسات البطولة الآسيوية وهم: هاني رشيد في وزن تحت 55 كغم، عبد الرحمن حيمور وزن تحت 61 كغم، أوس سيف في وزن تحت 68 كغم، وليد قطامش في وزن تحت 76 كغم، وعمر الدويك في وزن فوق 76 كغم.
وترأس وفد المنتخب الوطني في بطولة آسيا، منار شعث، رئيسة اتحاد الكراتيه، مصطفى الفاعوري إداريا، المدير الفني محمد فتيان، المدرب محمود سجان والمعالجة أسيل حماد، كما شارك في إدارة نزالات البطولة الحكمان الدوليان إبراهيم الدقس وهنادي البنا الترتيب العام لبطولة آسيا للفئات العمرية
الأول: اليابان برصيد 25 ميدالية، الثاني: إيران برصيد 23 مديالية، الثالث: كازاخستان برصيد 14 ميدالية، الرابع: الأردن برصيد 4 ميداليات، الخامس: السعودية برصيد 8 ميداليات، السادس: الكويت برصيد 7 ميداليات، السابع: العراق برصيد ميدالية واحدة، الثامن: فلسطين برصيد ميدالية واحدة.

MENAFN25082024000072011014ID1108599323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث