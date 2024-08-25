Monday, 26 August 2024 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نظام جديد بغياب الدوليين.. فرصة لاختبار الأجانب.. وملعب يرهب اللاعبين

8/25/2024 11:51:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- بدأ العد التنازلي لانطلاق مسابقة درع اتحاد كرة القدم بنسخته السابعة والثلاثين بمشاركة فرق دوري المحترفين الـ 12، وهي الأهلي، الوحدات، الحسين إربد، الرمثا، الفيصلي، الصريح، السلط، مغير السرحان، شباب الأردن، معان، الجزيرة وشباب العقبة.
وستقام جميع مباريات بطولة الدرع ابتداء من يوم الخميس، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، حيث تنطلق الجولة الأولى بمباريات الأهلي مع السلط، الحسين إربد مع الوحدات، معان مع شباب الأردن، الفيصلي مع الرمثا، مغير السرحان مع الصريح، وشباب العقبة مع الجزيرة.
واستحدث اتحاد الكرة نظاما جديدا لبطولة الدرع يختلف عن الموسم الماضي، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق 5 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وتقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي بغياب اللاعبين الدوليين عن فرق المحترفين، حيث ستقام خلال الفترة الحالية جولتان، فيما تقام جولتان بفترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على أن يختتم الدور الأول في فترة التوقف الدولية الثالثة بمنتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بإقامة جولة واحدة.
ويحضر المدرب الأجنبي مع 3 فرق بالنسخة الحالية من درع الاتحاد، وهم البرتغالي تياجو موتينيو (الحسين إربد)، السوري رأفت محمد (الفيصلي) والعراقي أمين فيليب (معان)، فيما يتولى 9 مدربين محليين بقية الفرق وهم: رأفت علي (الوحدات)، بيرت كغدو (الأهلي)، وسيم البزور (الرمثا)، ماهر العجلوني (الصريح)، ديان صالح (السلط)، خالد الدبوبي (مغير السرحان)، محمود شلباية (شباب الأردن)، عثمان الحسنات (الجزيرة) ورائد الداود (شباب العقبة).
ويعد الوحدات صاحب الرقم القياسي بعدد البطولات بتتويجه باللقب 10 مرات، مقابل حصول الفيصلي على 9 ألقاب، ويأتي الرمثا ثالثا بتتويجه في 5 مناسبات، وظفر الحسين إربد بالبطولة 3 مرات، فيما حصلت أندية شباب الأردن والجزيرة وعمان على اللقب مرتين، مقابل لقب لكل من الجليل، اليرموك وكفرسوم.
نظام جديد
وعلى غير العادة، تنطلق بطولة درع الاتحاد بعد انطلاق بطولة الدوري، حيث فضل الاتحاد البدء ببطولة الدوري، واستحداث نظام جديد للدرع بإقامتها في فترات التوقف الدولية، باعتبارها بطولة تنشيطية وتحضيرية للفرق.
وكانت النسخة السابقة قد أقيمت على نظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث خاض كل فريق 11 مباراة، وتوج الفيصلي باللقب بعد حصوله على 31 نقطة، بفوزه في 10 مباريات وتعادله مرة واحدة.
ولن تحظى البطولة بالاهتمام الكبير من قبل الجماهير في ظل خوض منافساتها خلال تجمع المنتخب الوطني واستعداده لخوض منافسات الدور الثالث والحاسم المؤهل لكأس العالم، على عكس النسخة السابقة التي أقيمت بعد فترة توقف طويلة للمسابقات المحلية امتدت لنصف عام تقريبا.
فرصة للمدربين
يتخذ بعض المدربين من بطولة درع الاتحاد فرصة لتجربة اللاعبين الذين تم استقطابهم في الفترة الماضية سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب، حيث عبرت بعض جماهير الفرق عن عدم رضاها على عدد من اللاعبين الأجانب، ما يجعل مدربو الفرق أمام الفرصة الأخيرة لاختيار العناصر بدقة، والتخلي عن اللاعبين الذين لا يلبون مستوى الطموحات.
ومن المنتظر أيضا أن يضم فريقا مغير السرحان وشباب الأردن لاعبين أجانب لهذه البطولة وخلال التجمع الحالي، حيث إنهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعاقدا مع أي أجنبي حتى اللحظة، وسيكون الحكم عليهم على اللاعبين الجدد خلال مباريات الدرع، قبل الاتفاق معهم بشكل رسمي والاستمرار معهم لبقية منافسات الموسم.
وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق فتح باب التسجيل بالنسبة للاعبين المحليين حتى 11 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يبقى باب القيد مفتوحا للاعبين الأجانب بعد 10 أيام من التاريخ المذكور، ما يتيح الفرصة للمدربين والفرق الحكم على مستواهم قبل الاعتماد عليهم حتى نهاية الموسم على الأقل.
تخوف من الملعب
وللموسم الرابع على التوالي، تقام جميع مباريات بطولة درع الاتحاد على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، نظرا لأن أرضية الملعب من العشب الصناعي، وأنه قادر على استضافة أكبر عدد من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة.
ويأتي تخوف الفرق واللاعبين من هذه الأرضية، نظرا لحوادث سابقة تسببت في إصابة عدد من اللاعبين بإصابات خطيرة، وآخرها في الموسم الحالي عندما أصيب لاعب وسط فريق الفيصلي فضل هيكل، بتمزق في الرباط الجانبي الأنسي من الدرجة الثانية، والتواء في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك في أول مباراة لفريقه ببطولة الدوري أمام معان خلال الشوط الأول، ليغيب على إثرها عن الملاعب لمدة تصل 8 أسابيع.
ولا يعد هيكل اللاعب الأول والوحيد الذي يتعرض لإصابة خطيرة على هذا الملعب، حيث سبقه في مواسم ماضية لاعبون عدة أبرزهم طارق خطاب وأحمد هشام وغيرهم، وأطلق على أرضة الملعب في فترات سابقة تسمية "مقبرة اللاعبين"، لأنها غير مهيأة للعب عليه، مع إصرار اتحاد الكرة اعتمادها سنويا لإقامة منافسات دوري المحترفين.

MENAFN25082024000072011014ID1108599322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث