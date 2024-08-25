الملك يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023.
وأكد جلالته، خلال تسلمه التقرير من رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي في قصر الحسينية، ضرورة الاستمرار في تطوير عمل الهيئة ورفع قدرات كوادرها.
من جهته، بين الدكتور حجازي أن قيمة الأموال التي استردتها الهيئة أو منعت هدرها عام 2023 تجاوزت 141 مليون دينار.
وأضاف أن الهيئة أحالت العام الماضي 251 ملفا تحقيقيا للادعاء العام، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تحفيز المبادرات الريادية القائمة على إدماج وسائل التكنولوجيا في مكافحة الفساد والوقاية منه.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
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