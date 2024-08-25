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الذيابات: استحداث برنامج لإعداد اختصاصي العلوم الرياضية المختلفة

8/25/2024 11:51:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إربد- قرر مجلس التعليم العالي، الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في علوم الرياضة، بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة اليرموك، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025.
وقال عميد الكلية د.محمد خلف ذيابات، إن هذا البرنامج يهدف لإعداد مختص رياضي في مجالات العلوم الرياضية المختلفة، وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعرفة والمهارات العلمية والعملية المتعلقة بجميع أفراد المجتمع والمستويات الرياضية.
وأضاف تتضمن الخطة الدراسية للبرنامج المساقات العلمية (النظرية والعملية) بما يلبي حاجة سوق العمل وتواكب التطور العلمي في هذا المجال، مبينا أن البرنامج يتكون من 93 ساعة نظرية تغطي جميع العلوم المرتبطة والمساندة لعلوم الرياضة كعلم الحركة والميكانيكا الحيوية وفسيولوجيا الجهد البدني وتغذية الرياضيين والتأهيل الرياضي والتحليل الحركي والتسويق الرياضي.
وأشار ذيابات إلى أن البرنامج يتضمن 42 ساعة عملية تطبيقية تركز على تأهيل وتعزيز قدرات الخريج من هذا البرنامج للعمل في الصالات والأندية الرياضية وتدريبات المقاومة والأيروبيكس وألعاب المضرب والسباحة والمدرب الشخصي.
وبين ان هذا البرنامج يأتي في إطار خطة جامعة اليرموك لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الرياضي وتزويد الطلبة بالكفاءة المعرفية والعلمية وبالتالي تزويد سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي بالكفاءات الرياضية المؤهلة في مجال التدريب الرياضي وصحة المجتمع، إضافة إلى تحقيق الترابط العلمي بين قسم علوم الرياضة ومختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة من نوادي واتحادات رياضية وأقسام علمية لتوظيف العلوم المرتبطة بالعلوم الرياضية المختلفة.
وأكد ذيابات أن خريج هذا البرنامج سيكون قادرا على امتلاك المهارات والقدرات لإجراء البحوث العلمية في مختلف مجالات علوم الرياضة لرفع المستوى البدني و المهارات لدى مختلف فئات المجتمع.
وعن فرص العمل لخريجي هذا البرنامج، لفت ذيابات إلى أنها تشمل العمل كمدرب في الأندية والفرق الرياضية، ومدرب ومنقذ سباحة، وإدارة الأندية الرياضية، ومعد نفسي في مختلف الألعاب الرياضية، وأخصائي تغذية الرياضيين، وتسويق المنتجات الرياضية، وكيل أعمال وتسويق اللاعبين، ومحلل وإعلامي ومعلق رياضي، إضافة إلى معلم في المدارس للتربية البدنية والرياضية.-(بترا)

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