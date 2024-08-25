الأطباء والمحامين ترسلان مساعدات إغاثية إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان- أطلقت نقابة الأطباء أول من أمس، قافلة مساعدات ومواد إغاثية ضمن حملتها المخصصة لإغاثة الأهل في قطاع غزة.
وسيّرت النقابة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، قافلة المساعدات إلى شمال غزة، دعماً لصمود الأهل هناك، والذين يتعرّضون لحرب شعواء ينفّذها الكيان الصهيوني منذ الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتتألف القافلة من شاحنات تحتوي على أكثر من 70 طنا من المواد الغذائية الأساسية.
وقالت النقابة، إن هذه القافلة "تعتبر أقل ما يمكن تقديمه إلى أهلنا في فلسطين، وهي ضمن حملات قوافل سيرتها النقابة من قبل، وكذلك جزء من مجموعة كبيرة من المبادرات التي تبنتها النقابة، أكانت طبية أو إغاثية".
وأكدت رئيسة لجنة الإغاثة والطوارئ في النقابة د. مها فاخوري، أن اللجنة هي من اللجان الفاعلة جدا في النقابة، وبالتالي عندما بدأت الحرب في غزة، كان القطاع هو المحطة الأقرب إلى قلب العاملين فيها.
وأشارت فاخوري في حديثها لـ"الغد"، إلى أن النقابة فتحت منذ اليوم الأول في العدوان الصهيوني على قطاع غزة، باب التطوع للأطباء الراغبين بالعمل في مستشفيات القطاع، إذ سجل أكثر من 1500 طبيب أسماءهم لتنفيذ هذه المهمة.
واعتبرت أن ما يجري في غزة، ليس كارثة بيئية أو إنسانية فقط، بل هو إبادة جماعية، مبينة أن اللجنة لجأت لإدخال أدوية عبر أطباء متطوّعين كانوا يدخلون القطاع عن طريق جمعيات طبية وإغاثية دولية.
ولفتت فاخوري، إلى أن اللجنة نفّذت حملة "كسوة الشتاء" بالتشارك مع باقي النقابات الصحية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، في حين تنوي تجديد تنفيذها في المستقبل القريب، وحتى بعد انتهاء الحرب.
وأكدت أن ما قامت به اللجنة، هو نقطة في محيط ما يعيشه أهالي غزة من مجاعة، خصوصا وأن اللجنة تتعامل مع المجاعة كمرض، فالغذاء يُعادل الدواء في هذه المرحلة، لذا نقصه كارثي، ويؤدي الى انتشار الأمراض.
وأشارت إلى أن ما تقوم به النقابة هو أقل الواجبات، وأنها مستمرّة بدعم أهل القطاع بالغذاء والدواء، لافتة إلى أن اللجنة تجتمع على الدوام، وتتخذ جملة قرارات هادفة لمعرفة السبيل لإدخال المساعدات الغذائية والعلاجية إلى القطاع.
من جهتها، نفّذت لجنة فلسطين في نقابة المحامين فعالية لدعم الأهل في شمال قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية، وأكدت أنه جرى تحميل وتجهيز 3 شاحنات بـ2000 طرد غذائي.
وكانت "المحامين" في إطار دورها المستمر بدعم الأهل والأشقاء في القطاع، وفي ضوء قرارها الصادر عن مجلسها اشترت 72 طنا من الطحين الأبيض بما يقارب حمولة 3 شاحنات، وأرسلتها إلى غزة من حساب دعم الصمود، في حزيران (يونيو) الماضي.
كما عملت على إرسال الدفعة الأولى بواقع 34 طنّا من الطحين الأبيض عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، وأرسلت دفعة ثانية بواقع 38 طنّا.
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