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الأطباء والمحامين ترسلان مساعدات إغاثية إلى غزة

8/25/2024 11:51:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- أطلقت نقابة الأطباء أول من أمس، قافلة مساعدات ومواد إغاثية ضمن حملتها المخصصة لإغاثة الأهل في قطاع غزة.
وسيّرت النقابة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، قافلة المساعدات إلى شمال غزة، دعماً لصمود الأهل هناك، والذين يتعرّضون لحرب شعواء ينفّذها الكيان الصهيوني منذ الـ7 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتتألف القافلة من شاحنات تحتوي على أكثر من 70 طنا من المواد الغذائية الأساسية.
وقالت النقابة، إن هذه القافلة "تعتبر أقل ما يمكن تقديمه إلى أهلنا في فلسطين، وهي ضمن حملات قوافل سيرتها النقابة من قبل، وكذلك جزء من مجموعة كبيرة من المبادرات التي تبنتها النقابة، أكانت طبية أو إغاثية".
وأكدت رئيسة لجنة الإغاثة والطوارئ في النقابة د. مها فاخوري، أن اللجنة هي من اللجان الفاعلة جدا في النقابة، وبالتالي عندما بدأت الحرب في غزة، كان القطاع هو المحطة الأقرب إلى قلب العاملين فيها.
وأشارت فاخوري في حديثها لـ"الغد"، إلى أن النقابة فتحت منذ اليوم الأول في العدوان الصهيوني على قطاع غزة، باب التطوع للأطباء الراغبين بالعمل في مستشفيات القطاع، إذ سجل أكثر من 1500 طبيب أسماءهم لتنفيذ هذه المهمة.
واعتبرت أن ما يجري في غزة، ليس كارثة بيئية أو إنسانية فقط، بل هو إبادة جماعية، مبينة أن اللجنة لجأت لإدخال أدوية عبر أطباء متطوّعين كانوا يدخلون القطاع عن طريق جمعيات طبية وإغاثية دولية.
ولفتت فاخوري، إلى أن اللجنة نفّذت حملة "كسوة الشتاء" بالتشارك مع باقي النقابات الصحية، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، في حين تنوي تجديد تنفيذها في المستقبل القريب، وحتى بعد انتهاء الحرب.
وأكدت أن ما قامت به اللجنة، هو نقطة في محيط ما يعيشه أهالي غزة من مجاعة، خصوصا وأن اللجنة تتعامل مع المجاعة كمرض، فالغذاء يُعادل الدواء في هذه المرحلة، لذا نقصه كارثي، ويؤدي الى انتشار الأمراض.
وأشارت إلى أن ما تقوم به النقابة هو أقل الواجبات، وأنها مستمرّة بدعم أهل القطاع بالغذاء والدواء، لافتة إلى أن اللجنة تجتمع على الدوام، وتتخذ جملة قرارات هادفة لمعرفة السبيل لإدخال المساعدات الغذائية والعلاجية إلى القطاع.
من جهتها، نفّذت لجنة فلسطين في نقابة المحامين فعالية لدعم الأهل في شمال قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية، وأكدت أنه جرى تحميل وتجهيز 3 شاحنات بـ2000 طرد غذائي.
وكانت "المحامين" في إطار دورها المستمر بدعم الأهل والأشقاء في القطاع، وفي ضوء قرارها الصادر عن مجلسها اشترت 72 طنا من الطحين الأبيض بما يقارب حمولة 3 شاحنات، وأرسلتها إلى غزة من حساب دعم الصمود، في حزيران (يونيو) الماضي.
كما عملت على إرسال الدفعة الأولى بواقع 34 طنّا من الطحين الأبيض عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، وأرسلت دفعة ثانية بواقع 38 طنّا.

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