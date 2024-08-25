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أين التربية.. جحيم أسعار الكتب يحرق الأهالي؟

8/25/2024 11:51:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان– تستمر قصة رفع أسعار الكتب المدرسية في كل عام دراسي للمدارس الخاصة، وهو ما يثير الأسئلة حول آليات الرقابة المتبعة من وزارة التربية والتعليم في وضع حد لهذه المعضلة، التي باتت تؤرق الأسر التي تدرس أبناءها بمدارس خاصة.
ومع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024، تصاعدت وتيرة احتجاج أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بشأن ما تفرضه تلك المدارس عليهم في بداية كل عام دراسي، من رفع لأسعار الكتب والرسوم والزي المدرسي، غير آبهة بما تصدره وزارة التربية والتعليم مع مطلع كل عام دراسي جديد، من تعليمات واضحة بهذا الشأن، ينص عليها كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها.
وبحسب أولياء أمور، لم تعد المشكلة تقتصر فقط على ارتفاع أسعار الكتب المدرسية في المنهاج الأجنبي، بل شملت أيضا المنهاج الوطني، بحيث تضع مدارس خاصة أسعارا عالية لها، وغالبا تكون أضعاف السعر المقرر لها في الكتيب عدة مرات، غير ملتزمة بالتسعيرة التي تقرها الوزارة في الكتيب.
وتداول أولياء أمور تعليقات حول ما تقدم عليه المدارس الخاصة بالذات من أمور تتعلق بالأسعار والرسوم التي ترفعها دون حسيب أو رقيب، على صفحات تواصل اجتماعي في موقع (فيسبوك) متخصصة بشؤون الطلبة وبيع الكتب المدرسية، تظهر شكاواهم من مضاعفة تلك المدارس لأسعار الكتب المدرسية للمنهاج التعليمي الوطني.
ولفت أولياء الأمور، أن مدارس أبنائهم لا تلتزم بتسعيرة الحكومة، وتدفع أبناءهم لشراء الكتب من المدرسة نفسها، تحت ذرائع شتى، وهو ما جعل ولية أمر طلبة، تكشف أن "تكلفة الكتب المدرسية لأبنائي الثلاثة الذين يدرسون في مدرسة خاصة، وصلت إلى 357 دينارا أردنيا"، موضحة أن أبناءها يدرسون النظام التعليمي الوطني، وهم في الصفوف الـ4 والـ6 والـkg1.
كما كشفت ولية أمر طالبة في الصف الـ5 ملتحقة بمدرسة خاصة، أن كلفة كتب ابنتها في تلك المدرسة بلغت 157 دينارا للمناهج الوطنية.
ويقول بعض المعلقين إن هذه أسعار خيالية، وتكشف عن انعدام الرقابة على تلك المدارس، ومخالفتها، ووضع حد لما تقدم عليه من رفع أسعار للكتب دون حسيب أو رقيب.
"الغد" تواصلت مع مسؤولين معنيين بهذا الجانب في وزارة التربية والتعليم، للتعليق على هذه القضية التي باتت تؤرق مجتمع الأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس خاصة، لكن لم يتسن لها الحصول على رد من أي منهم يبين هذا الخلل، أو يقدم رؤية الوزارة الرسمية بشأنه.
وكانت وزارة التربية، نشرت على موقعها الإلكتروني مؤخرا، كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي الجديد، إذ يشتمل على تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها للعام الدراسي.
ونص الكتيب في فقرة (ب) من المادة (11) على أن "تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية المختلفة، بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة عبر المديريات، وعليها ان تزود طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يعلن عن ذلك في مكان بارز بالمؤسسة، وتحت طائلة المساءلة القانونية، وفق أحكام قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية لصالح الوزارة".
بدوره، اعتبر نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، أن ملف تباين وارتفاع أسعار الكتب المدرسية للمنهاج الوطني في المدارس الخاصة يتكرر في كل عام دراسي، مبينا أن الحل النهائي لهذا الملف، يتطلب من الوزارة السماح لأولياء أمور الطلبة، بشراء الكتب المدرسية لأبنائهم الطلبة من مستودعات المديريات مباشرة.
وأضاف الصوراني، أن النقابة طالبت منذ عدة أعوام بضرورة منح فرصة لأولياء الأمور، بشراء الكتب المنهاج الوطني من مستودعات الوزارة التربية والتعليم على نحو مباشر، مؤكدا أنه في الأصل يجب أن تمنح هذه الكتب مجانا للطلبة في القطاع الخاص، أسوة بطلبة القطاع العام.
وبخصوص الكتب وفق النظام الأجنبي، فأوضح الصوراني صعوبة ضبط أسعارها، إذ إن هذه الكتب المرخصة من الوزارة، لها أسعار دولية، ولديها وكالات في الدول التي لديها مدارس تدرس الأنظمة الأجنبية والدولية، مشيرا إلى أن هناك أيضا عوامل عديدة تسهم بارتفاع الكتب التي تتبع النظام الأجنبي أو الدولي، منها الجمارك وغيرها من الأمور.
وأشار إلى أن أولياء أمور الطلبة الذين يدرسون أبناءهم وفق النظام الأجنبي، يدركون أن التكاليف الخاصة بهذا النظام مرتفعة، بما فيها القسط المدرسي والكتب المدرسية، بخاصة إذا ما قورنت بالنظام التعليمي الوطني ومنهاجه.
من جهتها، قالت الأمين العام بوزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية سابقا د. نجوى القبيلات إن المدارس الخاصة، تشتري الكتب المدرسية الصادرة عن الوزارة بأسعارها المدرجة في كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي الجديد، ويفترض أن تبيعها المدارس للطلبة بالأسعار نفسيها، وألا تتقاضى أرباحا عليها.
وترى القبيلات، ضرورة اطلاع أولياء الأمور على هذا الكتيب قبل ذهابهم إلى شراء الكتب من المدارس في القطاع الخاص، وفي حال عدم التزام المدرسة بالأسعار الواردة في الكتيب، أن يبلغوا الوزارة لكي تتخذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وبينت أن هناك كتبا إضافية يجري تدريسها في المدارس الخاصة باللغة الانجليزية، وهذه الكتب غير مسؤولة عنها وزارة التربية، إذ إنها تصدر عن دور نشر عالمية أو محلية، وبالتالي فهي ذات أسعار خاصة، ويرتبط بيعها باتفاقيات بين المدارس الخاصة ودور النشر، ودور وزارة التربية كان يقتصر على إصدار الموافقات الخاصة على تدريسها في ضوء قرارات مجلس التربية.
وأوضحت القبيلات، أن معالجة هذا الأمر، يفترض بأن يكون في نطاق متابعة الإدارات ذات العلاقة بالوزارة لأثمان بيع الكتب (المنهاج الوطني) في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة كتيب الطبعات المعتمدة وأسعارها لكي يتمكن من الاطلاع عليه أولياء أمور طلبة تلك المدارس، ليتمكنوا من إبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات في الأسعار.

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