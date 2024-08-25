Monday, 26 August 2024 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإصلاح يبدأ من هنا: التعليم قبل التشريع

8/25/2024 11:51:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أ. د هاني الضمور* في كل يوم، يُطرح السؤال نفسه في قاعات البرلمان، وفي النقاشات العامة: كيف نحقق الإصلاح المنشود في مجتمعاتنا؟ كيف نرتقي بأوطاننا نحو مستقبل أكثر إشراقاً؟ غير أن الإجابة، التي غالباً ما يتم تجاهلها أو إغفالها، تكمن في مكان آخر، بعيداً عن قبة البرلمان ودهاليز السياسة. إنها تبدأ من حيث تتشكل العقول وتصقل النفوس: من قاعات التدريس.
التعليم هو العمود الفقري لأي أمّة تسعى للنهوض والتقدم. إنه القاعدة التي يبنى عليها المجتمع بكل فئاته ومؤسساته. فعندما نتحدث عن الإصلاح الحقيقي، يجب أن ننظر أولاً إلى المدارس والجامعات، حيث تتبلور الأفكار وتتشكل الرؤى. هنا، في هذه المؤسسات التعليمية، يُزرع الوعي، وتُغرس القيم، ويُعزز الفكر النقدي. إن التعليم هو الأرض الخصبة التي تنبت فيها بذور الإصلاح، التي تتطلب رعاية واهتماماً من جميع الأطراف.
لماذا التعليم أولاً؟ لأن التعليم ليس مجرد تلقين للمعلومات، بل هو بناء للإنسان. الإنسان الذي يقود المجتمع نحو الأفضل، الإنسان الذي يختار ممثليه في البرلمان بعقلية نقدية واعية، والإنسان الذي يستطيع أن يفرّق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. في قاعات التدريس، نتعلم ليس فقط المعارف العلمية، بل نتعلم كيف نفكر، وكيف نحلل، وكيف نكون مسؤولين عن قراراتنا.
قد يجادل البعض بأن الإصلاح السياسي هو الأولوية، وأنه يجب أن يأتي من القمة لينعكس على القاعدة. لكن، كيف يمكن أن يحدث ذلك إذا كانت القاعدة نفسها غير متماسكة؟ كيف يمكن للبرلمان أن يكون فعّالاً إذا كان أفراده، الذين يمثلون الشعب، غير مدركين لأساسيات القيادة والحكم الرشيد؟ البرلمان ليس سوى مرآة تعكس مستوى الوعي والمعرفة لدى المجتمع بأسره. وإذا كانت هذه المرآة تظهر لنا عيوباً أو قصوراً، فإن الحل ليس في تغيير المرآة، بل في إصلاح القاعدة التي تعكسها.
إن الإصلاح التعليمي هو الطريق إلى إصلاح كل شيء آخر. عندما نمتلك نظاماً تعليمياً قوياً، سينعكس ذلك على كل جانب من جوانب الحياة. سيصبح لدينا قادة أكثر حكمة، ومواطنون أكثر فاعلية، ومجتمع أكثر تماسكاً وتقدماً. لذلك، يجب أن نعيد النظر في أولوياتنا: إذا أردنا حقاً إصلاحاً مستداماً، فلنبدأ من التعليم.
في النهاية، التعليم ليس مجرد قضية قطاعية أو موضوعاً أكاديمياً بحتاً، بل هو قضية وطنية بامتياز. إنه الشرط الأساسي لكل إصلاح، وهو المفتاح الذي يفتح أمامنا أبواب المستقبل. لنجعل التعليم أولويتنا، لأنه ببساطة، إذا أردنا بناء أمّة قوية، فعلينا أن نبني عقولاً قوية أولاً. الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من قاعات التدريس، قبل أن يصل إلى قبة البرلمان.

* رئيس جامعة آل البيت سابقا

MENAFN25082024000072011014ID1108599316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث