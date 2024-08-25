تتبع تدفق النهر من المنبع إلى المصب: نهر اليرموك ومزاعم الكوليرا

MENAFN - Alghad Newspaper) د. رها العساف

باحثة في المياه والغذاء والصحة – المركز الوطني للبحوث الزراعية

منذ عام 1982، أُعلنت الأردن خالية تماما من الكوليرا وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO) حيث لم تُسجل أي حالة إصابة بالكوليرا في البلاد منذ ذلك الحين، مما يعكس نجاح النظام الصحي الأردني في مراقبة ومنع انتشار المرض. وعززت هذه الجهود من خلال تطوير بروتوكول الكوليرا الذي أطلقته الحكومة الأردنية في عام 2015، والذي يتضمن مراقبة صارمة لجودة المياه، والتفتيش على حالات الإسهال في المراكز الصحية، حيث يتم فحص 20 ٪ من هذه الحالات للتأكد من خلوها من الكوليرا. هذا الالتزام المستمر بالرقابة والوقاية ساهم في الحفاظ على الأردن خال من هذا المرض لأكثر من أربعة عقود.

الكوليرا مرض حاد يسبب إسهالاً شديدًا نتيجة الإصابة ببكتيريا Vibrio cholerae. يتميز المرض بظهور مفاجئ للإسهال المائي الحاد، القيء، وتشنجات الساقين. في الحالات الشديدة، يؤدي الفقدان السريع للسوائل إلى الجفاف، مما قد يكون مميتًا إذا لم يتم علاجه بسرعة. تنتقل الكوليرا بشكل رئيسي من خلال تناول المياه أو الطعام الملوثين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في معالجة المياه، ضعف في البنية التحتية للصرف الصحي، وغياب ممارسات النظافة المناسبة.

في الاسابيع الأخيرة، ادعت الحكومة الاسرائيلية أن نهر اليرموك، الذي يجري على الحدود بين سورية والأردن والاراضي المحتلة، ملوث بالكوليرا مما أدى إلى وقف استيراد الخضراوات من الأردن. لفهم مدى صحة هذا الادعاء، من الضروري تتبع مسار النهر من منبعه في سورية، مرورًا بالأردن والاراضي المحتلة، وصولًا إلى قناة الملك عبدالله، مع دراسة نقاط التلوث المحتملة على طول الطريق.

المنبع في سورية

ينبع نهر اليرموك في سورية، حيث تم تسجيل تفشي حديث للكوليرا، ومع ذلك، تركز هذا التفشي في الأجزاء الشمالية من سورية مثل ادلب وحلب والحسكة شرقاً، إلا أن هذه المناطق تقع على بعد أكثر من 400 كيلومتر من نهر اليرموك. على الرغم من العدد الكبير من الحالات المسجلة - أكثر من 300,000 حالة - فإن المسافة والفصل الهيدرولوجي والطبوغرافي يجعلان من غير المحتمل أن تكون بكتيريا الكوليرا قد وصلت إلى النهر من هذه المواقع.

واحدة من أقرب القرى السورية إلى نهر اليرموك هي قرية الشجرة، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا من نقاط التلوث المزعومة. بنيت هذه القرية مثل جاراتها في مناطق سهلية بعيدة عن مجاري الاودية المتجهة لليرموك كما بنيت على تربة طينية سميكة، وهي معروفة بعدم نفاذيتها للمياه مما يقلل بشكل كبير من خطر تسرب بكتيريا الكوليرا إلى النهر. وهذا يجعل من غير المحتمل أن تلوث الكوليرا من هذه المنطقة قد وصل المجرى المائي.

مرورًا بالأردن

عند دخول نهر اليرموك إلى الأردن، يمر عبر سد الوحدة على الحدود بين الأردن وسورية. يقوم السد بحجز المياه وتخزينها مما يساهم في تهدئة تدفق المياه وتقليل سرعة انتقال أي ملوثات ميكروبية محتملة. إضافةً إلى ذلك، يساعد الغطاء النباتي الكثيف على طول مجرى النهر بعد السد في تقليل التلوث الميكروبي، حيث تميل البكتيريا، بما في ذلك بكتيريا الكوليرا، إلى الالتصاق بأجزاء النباتات القريبة من المياه، مما يعزز من عملية التنقية الطبيعية.

بينما يستمر نهر اليرموك في الجريان، يمر بقرية الحمة الاردنية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3000 شخص. يعتمد سكانها على الحفر الامتصاصية لإدارة المياه العادمة المنزلية، وهي طريقة قد لا تكون مثالية ولكنها لم تؤد إلى تسجيل أي حالات كوليرا في القرية. كما أن هذه المنطقة تتميز بمياه حارة كبريتية وحامضية مما يقتل البكتيريا بشكل فعال.

مرورا بفلسطين المحتلة

ثم يتدفق النهر على امتداد الحدود مع الاراضي المحتلة حيث تقع أقرب قرية وهي حمات غدير، وهي قرية تضم منطقة سياحية كبيرة ومزرعة تماسيح ملاصقة للنهر ويستبعد أن تكون هذه المزرعة مصدراً للتلوث بالكوليرا الا أن مياه هذه المزرعة في حال طرحها في النهر ولاحتوائها على مواد عضوية، ستساعد في ايجاد بيئة مناسبة لبقاء الميكروبات فترة أطول.

التحليل الفني: مصادر الكوليرا في مياه النهر

يمكن للكوليرا أن تدخل النظام المائي عبر عدة طرق، بما في ذلك تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، تلوث الجريان الزراعي، أو إدخال مباشر من الأشخاص المصابين. في حالة نهر اليرموك، تبدو مصادر التلوث المحتملة قليلة. تعمل التربة الطينية في القرى السورية الواقعة على طول النهر في المناطق العليا كحاجز طبيعي، مما يمنع البكتيريا من دخول المياه. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب تسجيل حالات الكوليرا في قرية الحمة الأردنية، على الرغم من اعتمادها على الخزانات الامتصاصية، يشير إلى أن النهر لم يتلوث في هذه النقطة.

كما يغطي الجزء السفلي من نهر اليرموك غطاء نباتي كثيف يعمل كعامل طبيعي لتنقية المياه. تميل البكتيريا الممرضة، بما في ذلك بكتيريا الكوليرا، إلى الالتصاق بأجزاء النباتات القريبة من المياه، مما يقلل من وجودها في المياه المتدفقة. هذا الغطاء النباتي يساهم بشكل فعال في تقليل التلوث الميكروبي إن وجد ويعزز من جودة المياه في النهر.

على الرغم من مخاوف الاحتلال من تلوث الكوليرا، فإن الاختبار الميكروبي الذي أدى إلى وقف استيراد الخضروات من الأردن قد لا يوفر صورة كاملة. هذه الاختبارات حساسة للغاية، ومن المهم إدراك أن عينة واحدة من موقع واحد لا ينبغي أن تُستخدم لإصدار أحكام واسعة حول جودة المياه عبر النهر بأكمله.

في الخلاصة تشير الأدلة إلى أن خطر تلوث نهر اليرموك بالكوليرا منخفض جدًا حيث إن البيانات المتوفرة والنظام الهيدرولوجي للحوض لا تدعم فكرة تلوث واسع النطاق بالنهر. فالرحلة التي يقطعها النهر من سورية إلى مصبه في وادي الأردن تمر بمناطق حافظت على خلوها من الكوليرا لعقود، إلى جانب الإجراءات الصحية العامة الصارمة في الأردن، مما يدفعنا للتأكيد أن ادعاء التلوث قد يكون مبالغًا فيه أكثر من كونه واقعًا.

هذا الحادث يدفعنا لإعادة التفكير في نهج مراقبة نوعية المياه في حوض نهر اليرموك من أجل الوصول إلى قرارات مستندة إلى الأدلة. ينبغي أن يشمل ذلك وجود نظام إقليمي شامل لمراقبة جودة المياه على مستوى الحوض بأكمله، مدعومًا بنظام إنذار مبكر فعال وأدوات إدارة اقليمية. مثل هذا النظام يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن أي تلوث محتمل، ويتيح اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة، مما يضمن سلامة الموارد المائية وصحة المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه المياه.