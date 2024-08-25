ضبط 4 أشخاص تهجموا على موظفي أحد المحال التجارية



وقال الناطق الإعلامي إن الأشخاص الذين تهجموا على المحل التجاري ألحقوا فيه أضرارا مادية واعتدوا على موظفيه ما نتج عن ذلك إصابة 4 من الموظفين وأُسعفوا للمستشفى وهم قيد العلاج فيما احتصل 6 آخرون على تقارير طبية بحالة حسنة.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الملثمين وأنهم تهجّموا على المحل نتيجة خلاف سابق مع أحد الموظفين، كما وتم الوصول إليهم، حيث أنهم توجهوا لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وتم التحرك للمكان وضبطهم ووضع الحراسة اللازمة عليهم وجميعهم قيد العلاج وما زال التحقيق جارياً. -(بترا)