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ضبط 4 أشخاص تهجموا على موظفي أحد المحال التجارية

8/25/2024 11:51:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ مساء الأحد، لمديرية شرطة وسط عمان بقيام مجهولين ملثمين بالتهجم على أحد المحال التجارية ضمن اختصاص مركز أمن زهران.


وقال الناطق الإعلامي إن الأشخاص الذين تهجموا على المحل التجاري ألحقوا فيه أضرارا مادية واعتدوا على موظفيه ما نتج عن ذلك إصابة 4 من الموظفين وأُسعفوا للمستشفى وهم قيد العلاج فيما احتصل 6 آخرون على تقارير طبية بحالة حسنة.


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الملثمين وأنهم تهجّموا على المحل نتيجة خلاف سابق مع أحد الموظفين، كما وتم الوصول إليهم، حيث أنهم توجهوا لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وتم التحرك للمكان وضبطهم ووضع الحراسة اللازمة عليهم وجميعهم قيد العلاج وما زال التحقيق جارياً. -(بترا)

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