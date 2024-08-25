ضبط 4 أشخاص تهجموا على موظفي أحد المحال التجارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ مساء الأحد، لمديرية شرطة وسط عمان بقيام مجهولين ملثمين بالتهجم على أحد المحال التجارية ضمن اختصاص مركز أمن زهران.
وقال الناطق الإعلامي إن الأشخاص الذين تهجموا على المحل التجاري ألحقوا فيه أضرارا مادية واعتدوا على موظفيه ما نتج عن ذلك إصابة 4 من الموظفين وأُسعفوا للمستشفى وهم قيد العلاج فيما احتصل 6 آخرون على تقارير طبية بحالة حسنة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الملثمين وأنهم تهجّموا على المحل نتيجة خلاف سابق مع أحد الموظفين، كما وتم الوصول إليهم، حيث أنهم توجهوا لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وتم التحرك للمكان وضبطهم ووضع الحراسة اللازمة عليهم وجميعهم قيد العلاج وما زال التحقيق جارياً. -(بترا)
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