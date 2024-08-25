إصابة مستوطن في عملية دهس قرب سلفيت واستشهاد المنفذ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أُصيب مستوطن إسرائيلي، مساء يوم الأحد، في عملية دهس قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت.
وذكرت مصادر
عبرية بحسب موقع صفا، أن مستوطنًا إسرائيليًا أُصيب في عملية
الدهس قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت.
وقال جيش
الاحتلال الإسرائيلي، إنه أطلق النار تجاه شابين عقب محاولتهما تنفيذ عملية
دهس وإطلاق نار عند مفرق مستوطنة "أريئيل"، ما أدى إلى استشهاد أحدهما
وإصابة آخر.
وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار عقب إطلاق النار على شابين قرب مستوطنة "ارئيل" قرب سلفيت.
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