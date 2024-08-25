إصابة مستوطن في عملية دهس قرب سلفيت واستشهاد المنفذ



وذكرت مصادر عبرية بحسب موقع صفا، أن مستوطنًا إسرائيليًا أُصيب في عملية الدهس قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أطلق النار تجاه شابين عقب محاولتهما تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار عند مفرق مستوطنة "أريئيل"، ما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة آخر.



وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار عقب إطلاق النار على شابين قرب مستوطنة "ارئيل" قرب سلفيت.