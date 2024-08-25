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حزب الله يتحدث عن نجاح هجومه.. والاحتلال يرد بقصف جنوب لبنان

8/25/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- أعلن حزب الله اللبناني شن هجوم كبير فجر أمس على الكيان الصهيوني في رد وصفه بالأولي على اغتيال القيادي البارز في صفوفه فؤاد شكر، في وقت كان الاحتلال شن هجوما استباقيا على جنوب لبنان قبل ذلك.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس مستوطنات رام الله إن جنديا في البحرية الصهيونية قتل خلال هجوم حزب الله أمس. كما قالت مصادر إعلامية صهيونية إن جنديين أصيبا بجراح بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان قرب زورق حربي قبالة شواطئ نهاريا صباح أمس.
كما تعرض منزل في مدينة عكا إلى أضرار كبيرة جراء سقوط صاروخ، أطلق من جنوب لبنان. وعلى ضوء تعرض بلدات ومستوطنات شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة للقصف، أعلن رؤساء السلطات المحلية، أنهم قرروا مقاطعة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حين تحقيق حل يعيد السكان إلى منازلهم.
وفي وقت سابق أمس، نفى حزب الله حديث الجيش الصهيوني عن صد الهجوم وإحباطه، وقال إن تلك الادعاءات سيفندها الأمين العام للحزب حسن نصر الله في خطابه، وأكد الانتهاء من المرحلة الأولى للرد بنجاح كامل.
وقال إن هذه المرحلة اشتملت على استهداف الثكنات والمواقع الصهيونية بأكثر من 320 صاروخ "كاتيوشا" أطلقها باتجاه مربض "نافيه زيف" وقاعدة "جعتون" ‏وقاعدة "ميرون" الجوية وقاعدة "عين زيتيم"‏ وثكنة "راموت نفتالي".
كما امتد القصف الصاروخي لحزب الله إلى مربض الزاعورة وقاعدة السهل في ثكنة "بيت هيلل"، ‏إضافة إلى مواقع عسكرية صهيونية في الجولان السوري المحتل، وهي ثكنة "كيلع" وثكنة "يوآف" وقاعدة "نفح" وقاعدة "يردن"، وقال الحزب إن الصواريخ أصابت أهدافها.
واستنادا لإعلان حزب الله، فإن "هذا القصف الصاروخي الكثيف كان بهدف تسهيل عبور المسيّرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان"، مضيفا أن "المسيّرات عبرت دون أن يكشف الحزب عن مكان وطبيعة الهدف في العمق الصهيوني".
وفي ثالث بيان نشره حزب الله صباح أمس، قال إن المسيّرات الهجومية التي هاجمت الاحتلال أطلقت في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها. وأضاف أن المسيّرات عبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة.
وأوضح البيان أن عملية الحزب قد تمت وأنجزت. ‏وذكر أن ما سماها ادعاءات العدو بشأن العمل الاستباقي وتعطيله لهجوم ‏المقاومة فارغة تتنافى مع وقائع الميدان.
وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أنّ مقري جهاز الاستخبارات (الموساد) ووحدة الاستخبارات 8200 في منطقة غليلوت شمال تل أبيب كانا ضمن أهداف حزب الله التي تم إحباط الهجوم عليها فجر امس.
ويُعرف عن الوحدة 8200 أن مجنديها الذين يتحدث معظمهم اللغتين العربية والفارسية يغزون منصات التواصل الاجتماعي ويستهدفون الجمهور العربي بأسماء وحسابات مزيفة وأنها تزود دوائر القرار في الاحتلال بمعظم المعلومات الأمنية.
في المقابل، شنت المقاتلات الصهيونية عشرات الغارات على قرى وبلدات حداثا وطير حرفا وياطر وكونين وطلوسة ومرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح وزبقين وبني حيان وقبريخا، إضافة لقصف مدفعي صهيوني شمل قرى وبلدات جنوبي لبنان.
وقال الجيش الصهيوني إنه شن فجر أمس ما سماه هجوما استباقيا، وإن سلاح الجو شن عشرات الغارات على عدد من المناطق المتفرقة في القطاعات الشرقية والغربية من الجنوب اللبناني، وكذلك في القطاع الأوسط.
كما ذكر جيش الاحتلال أن الهجوم الاستباقي مكّن من إحباط ما وصفه بهجوم كبير خطط له حزب الله، وذلك بعد رصد استعدادات للحزب لشن هجوم واسع.
وتزامنا مع هذه التطورات، قالت هيئة البث العبرية إن 10 شركات طيران أجنبية ألغت رحلاتها إلى تل ابيب بينها الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا وفيزار وكورانديون.
وذكرت الهيئة أن الخطوط الجوية البريطانية أعلنت هي الأخرى تعليق رحلاتها حتى يوم الأربعاء.
من جهته، قال مدير مطار بن غوريون إن 52 رحلة ألغيت بشكل كامل اليوم من أصل 360 رحلة مقررة بينما تم إلغاء أو تأجيل رحلات أخرى.
وكان المتحدث باسم الجيش الصهيوني أعلن إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المناطق الحدودية مع لبنان.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه خلال إغلاق مطار الاحتلال الرئيسي -بن غوريون- صباح امس لبعض الوقت تحسبا لتعرضه إلى قصف صاروخي من قبل حزب الله، تم تحويل طائرات شركة العال الصهيونية إلى مطارات بديلة منها مطار رامون بالقرب من إيلات.-(وكالات)

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