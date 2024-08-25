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صحف عالمية.. نتنياهو وحلفاؤه يريدون حربا شاملة ويجب إيقافهم

8/25/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، حرّكت الولايات المتحدة مزيدا من قواتها البحرية لتكون قريبة جدا من الاحتلال، بما في ذلك مجموعتان من حاملات الطائرات وغواصة هجومية.
جاء ذلك في تعليق صحيفة "نيويورك تايمز" على التطورات التي تشهدها المنطقة، وهي التطورات التي ركزت عليها أيضا صحف ومواقع عالمية.
وتلفت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن كان أمر في وقت سابق من هذا الشهر بإرسال طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية حاملة لمنصات إطلاق الصواريخ.
وفي صحيفة "هآرتس"، كتب رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت مقالا قال فيه: "إن بنيامين نتنياهو وحلفاءه في الحكومة يريدون حربا شاملة في الشمال والجنوب والوسط، بعد أن قوَّضوا المفاوضات".
وشدّد أولمرت على "أن استمرار الحرب وتوسيعها في الشمال سيزيدان من فرصة اندلاع حرب شاملة"، مطالبا رؤساء المؤسسة الأمنية في إسرائيل بالتحرك من أجل منع ذلك.
وفي السياق نفسه، نشر دان نتنياهو، وهو ابن عم رئيس الوزراء الصهيوني مقالا في صحيفة "جيروزاليم بوست" قال فيه: إن نتنياهو يدمر إسرائيل والديمقراطية فيها".
وأضاف أنه "قلب منذ اندلاع الحرب القواعد الراسخة مثل تعيين قضاة يناسبون مقاس وزير العدل، واستخدام قوة شرطة مسيسة لقمع المتظاهرين وعائلات الضحايا وأقارب الرهائن".
ومن جهة أخرى، تحدث صامويل بايرز، المستشار الأول للأمن القومي في مركز الإستراتيجية البحرية في مجلة "ناشونال إنترست"، عن "عدم نجاعة الإستراتيجية الأميركية في البحر الأحمر في مواجهة التهديد الذي يشكله الحوثيون".
وقال بايرز "إن نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع البحر الأحمر يتماشى مع عقلية ما بعد الحرب الباردة، حيث تُرسل قطع كبيرة ليس لحل المشكلة، بل لمراقبة الأمور والتأكد من عدم خروجها عن السيطرة، والنتيجة هي الفشل في تأمين مصالح أميركا في المنطقة، وتكبد تكاليف باهظة".
أما صحيفة "الفايننشال تايمز" فكتبت أن الجامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة تعمل بشكل حثيث لفرض إجراءات صارمة على الاحتجاجات في بداية العام الدراسي الجديد، خشية تجدد التوترات في الجامعات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.-(وكالات)

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