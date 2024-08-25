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جولة مفاوضات مفصلية بالقاهرة.. حماس تتمسك بشروطها والاحتلال بارتباك داخلي

8/25/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- انطلقت يوم أمس جولة مفاوضات موسعة في القاهرة للبحث في صفقة وقف إطلاق النار بغزة وإبرام تبادل أسرى، في ظل مشاركة وفد الاحتلال الذي يواجه ارتباكا إثر الأزمة الداخلية بالكيان، بينما أرسلت حركة "حماس" وفدها ليبلغ الوسطاء تمسكها بالمقترح الأميركي الذي جرى تقديمه في 2 تموز (يوليو) الماضي، ورفض وجود قوات للاحتلال في محوريّ "فيلادلفيا" أو "نتساريم".
وأكد مصدر مصري أن واشنطن "تناقش مع الوسطاء مقترحات إضافية لسد الفجوات بين الاحتلال وحماس وآليات التنفيذ".
فيما، تزداد وتيرّة الخلافات بين رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، والأجهزة الأمنية التي تتهمه "بتزييّف" حرصه على نجاح محادثات القاهرة، وفي نفس الوقت يعمل على عرقلتها، وسط الخشيّة من أن يؤدي انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى اتسّاع رقّعة الصراع الإقليمي، أسوة باشتعال الجبهة الشمالية مع لبنان.
ويواجه الكيان المُحتل فشلاً إستراتيجياً يتعمق على جبهات عديدة؛ في ظل تزايد حالة الإحباط والإرباك الداخلي والذي يتعاظم مع الشعور بعجز جيش الاحتلال في التصدي لجبهات القتال المتعددة، فيما لو فتحت إما متزامنة أو منفردة ولكن بشكل منسّق.
وترجع أوساط سياسية وأمنية بالكيان الصهيوني أي احتمال لحرب طويلة الأمد قد تتوسع لنزاع إقليمي أكبر إلى مساعي "نتنياهو" الدؤوبة لعرقلة التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وترى تلك الأوساط نفسها، وفق صحيفة "هآرتس" بالكيان المحتل، أن "نتنياهو" رفض إبداء أي مرونة في المفاوضات عندما كرر اعتزام الاحتلال الاحتفاظ بمحوري "فيلادلفيا" و"نتساريم"، وذلك بعد 4 أيام فقط من اختتام مفاوضات في الدوحة.
وتعتقد أن "نتنياهو" عاجز عن هزيمة "حماس" لكنه عرف كيف يستفيد من ملف الأسرى داخلياً بإثارة حالة التباس حول عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء اللوم في ما حدث على المنظومة الأمنية، وتحويل قضية الأسرى إلى ملف سياسي مثير للانقسام، وإقناع أنصاره بأن فقدان السيطرة على محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم" يؤثر على وجود الكيان المُحتل ذاته، حتى لو كان ثمن هذا التصلب مزيدا من الأسرى القتلى.
وزعمت "هآرتس" أن القيادة العليا في جيش الاحتلال في خلاف عميق مع "نتنياهو"، إذ إن قيادة الأركان، مثلها في ذلك مثل قادة المنظومة الأمنية، مقتنعة أن الحل سيكون، ولو مؤقتاً، إبرام صفقة أسرى فورية، وإلا سيقتل المزيد من الأسرى.
ومن شأن هذا الحل المؤقت، بالنسبة للاحتلال، أن يسمح للجيش بالتعافي جنوباً، ويتيح له أيضاً إيجاد حل دبلوماسي مرحلي في الشمال يحول دون اندلاع حرب شاملة يدفع فيها الكيان المُحتل أثمانًا غير مسبوقة.
وقد أبلغ قادة المنظومة الأمنية الصهيونية "نتنياهو" وجهة نظرهم هذه في الجلسات المغلقة، لكن رئيس حكومة الاحتلال يرفض حتى الإقرار صراحة بمسؤوليته عن إخفاق 7 أكتوبر، كما فعل قائد الاستخبارات العسكرية الصهيونية، "اهارون هاليفا"، في خطاب استقالته.
لكن "نتنياهو" يريد التمسك بشرط الاحتفاظ "بممر نتساريم" بزعم منع تنقل مقاتلي "حماس" إلى شمال غزة، بالرغم من إدراكه جيداً أن هذه السيطرة لن تمنع تسللهم إلى المناطق الشمالية تحت الأرض، مما يشي عن رغبته بإفشال مفاوضات القاهرة حتى لو كان ذلك على حساب الكيان المحتل نفسه.
ويبدو أن أي احتمال لانهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى يثير مخاوف مؤسسة أمن الاحتلال من التصعيد الكبير للصراع في منطقة الشرق الأوسط.
فقد غادر وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، الشرق الأوسط من دون التوصل إلى أي اتفاق كبير مع استمرار الخلاف بين الاحتلال و"حماس" بشأن القضايا الرئيسية، بينما انطلقت المفاوضات في القاهرة أمس من دون تعليق الآمال الكبيرة على تحقيق انفراجة حقيقية.
وإذا استمرت آمال وقف إطلاق النار في التبخر، فإن إيران قد تشعر بإلحاح أكبر لضرب الكيان المُحتل، رغم أنها قالت علناً إنها لا تريد تعطيل محادثات وقف إطلاق النار، ولكنها في نهاية المطاف سترد على الاحتلال بغض النظر عن النتيجة.
كما أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار يهدد أيضاً استمرار التوترات المتصاعدة في الشمال، مما يزيد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً.
من جانبها، أكدت حركة "حماس" جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه (في الـ2 من تمّوز/يوليو 2024)، وتطالب بالضغط على الاحتلال، وإلزامه بتنفيذ ذلك، ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق.
وهذا ما أكده عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، بالقول إن وفد الحركة يصل إلى القاهرة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، من أجل الاستماع إلى نتائج جولة المفاوضات.

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