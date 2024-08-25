جولة مفاوضات مفصلية بالقاهرة.. حماس تتمسك بشروطها والاحتلال بارتباك داخلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- انطلقت يوم أمس جولة مفاوضات موسعة في القاهرة للبحث في صفقة
وقف إطلاق النار بغزة وإبرام تبادل أسرى، في ظل مشاركة وفد الاحتلال الذي يواجه ارتباكا إثر الأزمة الداخلية بالكيان، بينما أرسلت حركة "حماس" وفدها ليبلغ الوسطاء تمسكها بالمقترح الأميركي الذي جرى تقديمه في 2 تموز (يوليو) الماضي، ورفض وجود قوات للاحتلال في محوريّ "فيلادلفيا" أو "نتساريم".
وأكد مصدر مصري أن واشنطن "تناقش مع الوسطاء مقترحات إضافية لسد الفجوات بين الاحتلال وحماس وآليات التنفيذ".
فيما، تزداد وتيرّة الخلافات بين رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، والأجهزة الأمنية التي تتهمه "بتزييّف" حرصه على نجاح محادثات القاهرة، وفي نفس الوقت يعمل على عرقلتها، وسط الخشيّة من أن يؤدي انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى اتسّاع رقّعة الصراع الإقليمي، أسوة باشتعال الجبهة الشمالية مع لبنان.
ويواجه الكيان المُحتل فشلاً إستراتيجياً يتعمق على جبهات عديدة؛ في ظل تزايد حالة الإحباط والإرباك الداخلي والذي يتعاظم مع الشعور بعجز جيش الاحتلال في التصدي لجبهات القتال المتعددة، فيما لو فتحت إما متزامنة أو منفردة ولكن بشكل منسّق.
وترجع أوساط سياسية وأمنية بالكيان الصهيوني أي احتمال لحرب طويلة الأمد قد تتوسع لنزاع إقليمي أكبر إلى مساعي "نتنياهو" الدؤوبة لعرقلة التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وترى تلك الأوساط نفسها، وفق صحيفة "هآرتس" بالكيان المحتل، أن "نتنياهو" رفض إبداء أي مرونة في المفاوضات عندما كرر اعتزام الاحتلال الاحتفاظ بمحوري "فيلادلفيا" و"نتساريم"، وذلك بعد 4 أيام فقط من اختتام مفاوضات في الدوحة.
وتعتقد أن "نتنياهو" عاجز عن هزيمة "حماس" لكنه عرف كيف يستفيد من ملف الأسرى داخلياً بإثارة حالة التباس حول عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع إلقاء اللوم في ما حدث على المنظومة الأمنية، وتحويل قضية الأسرى إلى ملف سياسي مثير للانقسام، وإقناع أنصاره بأن فقدان السيطرة على محوري "فيلادلفيا" و"نتساريم" يؤثر على وجود الكيان المُحتل ذاته، حتى لو كان ثمن هذا التصلب مزيدا من الأسرى القتلى.
وزعمت "هآرتس" أن القيادة العليا في جيش الاحتلال في خلاف عميق مع "نتنياهو"، إذ إن قيادة الأركان، مثلها في ذلك مثل قادة المنظومة الأمنية، مقتنعة أن الحل سيكون، ولو مؤقتاً، إبرام صفقة أسرى فورية، وإلا سيقتل المزيد من الأسرى.
ومن شأن هذا الحل المؤقت، بالنسبة للاحتلال، أن يسمح للجيش بالتعافي جنوباً، ويتيح له أيضاً إيجاد حل دبلوماسي مرحلي في الشمال يحول دون اندلاع حرب شاملة يدفع فيها الكيان المُحتل أثمانًا غير مسبوقة.
وقد أبلغ قادة المنظومة الأمنية الصهيونية "نتنياهو" وجهة نظرهم هذه في الجلسات المغلقة، لكن رئيس حكومة الاحتلال يرفض حتى الإقرار صراحة بمسؤوليته عن إخفاق 7 أكتوبر، كما فعل قائد الاستخبارات العسكرية الصهيونية، "اهارون هاليفا"، في خطاب استقالته.
لكن "نتنياهو" يريد التمسك بشرط الاحتفاظ "بممر نتساريم" بزعم منع تنقل مقاتلي "حماس" إلى شمال غزة، بالرغم من إدراكه جيداً أن هذه السيطرة لن تمنع تسللهم إلى المناطق الشمالية تحت الأرض، مما يشي عن رغبته بإفشال مفاوضات القاهرة حتى لو كان ذلك على حساب الكيان المحتل نفسه.
ويبدو أن أي احتمال لانهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى يثير مخاوف مؤسسة أمن الاحتلال من التصعيد الكبير للصراع في منطقة الشرق الأوسط.
فقد غادر وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، الشرق الأوسط من دون التوصل إلى أي اتفاق كبير مع استمرار الخلاف بين الاحتلال و"حماس" بشأن القضايا الرئيسية، بينما انطلقت المفاوضات في القاهرة أمس من دون تعليق الآمال الكبيرة على تحقيق انفراجة حقيقية.
وإذا استمرت آمال وقف إطلاق النار في التبخر، فإن إيران قد تشعر بإلحاح أكبر لضرب الكيان المُحتل، رغم أنها قالت علناً إنها لا تريد تعطيل محادثات وقف إطلاق النار، ولكنها في نهاية المطاف سترد على الاحتلال بغض النظر عن النتيجة.
كما أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار يهدد أيضاً استمرار التوترات المتصاعدة في الشمال، مما يزيد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً.
من جانبها، أكدت حركة "حماس" جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه (في الـ2 من تمّوز/يوليو 2024)، وتطالب بالضغط على الاحتلال، وإلزامه بتنفيذ ذلك، ووقف تعطيل التوصل إلى اتفاق.
وهذا ما أكده عضو المكتب السياسي لحماس، عزت الرشق، بالقول إن وفد الحركة يصل إلى القاهرة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، من أجل الاستماع إلى نتائج جولة المفاوضات.
MENAFN25082024000072011014ID1108599310