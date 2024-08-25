شهداء وجرحى بقصف على غزة.. والاحتلال يقتحم بلدات الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- استشهد 28 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، إثر قصف
الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس. في حين اقتحمت قوات الاحتلال عددا من بلدات الضفة الغربية المحتلة، حيث تصدت كتائب شهداء الأقصى لقوات الاحتلال بوابل من الرصاص في مخيم بلاطة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من الأشخاص أمام ورشة تصليح مركبات في شارع الصليب الأحمر بحي الشيخ نصر وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين.
وأضافت أن شخصين استشهدا جراء قصف الاحتلال استهدف حي البيوك وسط خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة السطر الشرقي.
واستشهد 4 فلسطينيين وجرح آخرون جراء قصف الاحتلال سيارة في منطقة ميراج شمال مدينة رفح.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف منزل في شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وأوضح شهود عيان، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية لعائلة السلول في محيط مفترق العيون بمنطقة النصر شمال مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 4 افراد وإصابة آخرين.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 40,405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.
وفي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات بعد منتصف الليلة الماضية وفجر أمس الأحد من بينها مخيم بلاطة شرقي نابلس، حيث قوبلت بوابل كثيف من رصاص كتائب شهداء الأقصى.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة فلسطينيا بعد مداهمة منزله بالمخيم. كما داهمت عددا آخر من المنازل، وأجرت تفتيشا دقيقا لها.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى تصديها بالرصاص الكثيف للقوات المقتحمة. كما أفادت مصادر محلية بسماع إطلاق الرصاص ودوي انفجارات في المنطقة.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عبوش جنوبي طولكرم بالضفة الغربية، واقتحمت أيضا قرية الجلمة شمال جنين
ومدينة الخليل جنوب الضفة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع. كما اقتحمت بلدة باقة الحطب شرقي قلقيلية، وداهمت منزل المتهم بتنفيذ عملية كيدوميم.
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرقي نابلس بعد أن اقتحم مستوطنون منطقة خلة العبهر في البلدة، وقد اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، وثّقت منصات فلسطينية جانبا منها.
كما أوضحت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال مناطق في نابلس، من بينها تعمد آلية عسكرية الاصطدام بمركبة في بيت فوريك شرق نابلس، واندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال هناك، في حين عمد مستوطنون إلى إحراق أراضٍ في قرية صرة جنوب غرب نابلس.
الى ذلك، أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، أمس، استشهاد أسير من منطقة طولكرم شمالي الضفة الغربية بمستشفى صهيوني، بعد نحو شهر من اعتقاله جريحا.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك "استشهاد المعتقل الجريح زاهر تحسين رداد (19 عاماً) من بلدة صيدا (شمال) طولكرم، في مستشفى مئير، فجر الأحد".
وذكر البيان أن "الشّهيد رداد، اُعتقل في تاريخ 23 تموز (يوليو) 2024، بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه".
وتابع أن الجيش الصهيوني استخدم رداد "درعاً بشرياً من خلال وضعه على مقدمة إحدى السيارات العسكرية وقد ظهر ذلك في مقطع فيديو مصور، خلال العملية العسكرية التي نفّذها جيش الاحتلال بطولكرم في ذلك التاريخ".
وبيّن أنّه وعلى مدار الفترة الماضية "احتجز الاحتلال المصاب رداد في مستشفى مئير الصهيوني، بوضع صحي خطير وغير مستقر، وبقي تحت أجهزة التّنفس الاصطناعيّ، بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية".
وأشار إلى عقد عدة جلسات محاكم غيابية للأسير رداد "ورغم وضعه الصحيّ الخطير فقد أبقى الاحتلال على اعتقاله حتى استشهاده اليوم (أمس)".
واعتبر أنّ "الاحتلال نفّذ بحقّ المعتقل رداد جريمة مركبة، منذ لحظة اعتقاله وإطلاق النار عليه، واستخدامه درعاً بشرياً، والاستمرار في اعتقاله رغم وضعه الصحيّ الخطير، لتُضاف هذه الجريمة إلى سجل جرائم الاحتلال -غير المسبوقة- في مستواها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، واستمرار العدوان الشامل على شعبنا في كافة الجغرافيات الفلسطينية".
وباستشهاد الجريح رداد "يرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر، إلى 23 ممن تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم"، وفق البيان.
أما منذ عام 1967 " فيرتفع عدد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم إلى 260، لتكون هذه المرحلة قد سجلت أعلى عدد في تاريخ شهداء الحركة الأسيرة، استنادا لما هو متوفر من عمليات توثيق تاريخية" وفق الهيئة والنادي.
وبلغت حصيلة شهداء الضفة 641، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح منذ وسع الجيش الصهيوني عملياته وضاعف المستوطنون اعتداءاتهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.-(وكالات)
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