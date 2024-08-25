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شهداء وجرحى بقصف على غزة.. والاحتلال يقتحم بلدات الضفة

8/25/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- استشهد 28 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر أمس. في حين اقتحمت قوات الاحتلال عددا من بلدات الضفة الغربية المحتلة، حيث تصدت كتائب شهداء الأقصى لقوات الاحتلال بوابل من الرصاص في مخيم بلاطة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من الأشخاص أمام ورشة تصليح مركبات في شارع الصليب الأحمر بحي الشيخ نصر وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد اثنين وإصابة آخرين.
وأضافت أن شخصين استشهدا جراء قصف الاحتلال استهدف حي البيوك وسط خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة السطر الشرقي.
واستشهد 4 فلسطينيين وجرح آخرون جراء قصف الاحتلال سيارة في منطقة ميراج شمال مدينة رفح.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف منزل في شارع السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.
وأوضح شهود عيان، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت شقة سكنية لعائلة السلول في محيط مفترق العيون بمنطقة النصر شمال مدينة غزة ما أدى لاستشهاد 4 افراد وإصابة آخرين.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 40,405 شهداء، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا.
وفي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات بعد منتصف الليلة الماضية وفجر أمس الأحد من بينها مخيم بلاطة شرقي نابلس، حيث قوبلت بوابل كثيف من رصاص كتائب شهداء الأقصى.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة فلسطينيا بعد مداهمة منزله بالمخيم. كما داهمت عددا آخر من المنازل، وأجرت تفتيشا دقيقا لها.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى تصديها بالرصاص الكثيف للقوات المقتحمة. كما أفادت مصادر محلية بسماع إطلاق الرصاص ودوي انفجارات في المنطقة.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عبوش جنوبي طولكرم بالضفة الغربية، واقتحمت أيضا قرية الجلمة شمال جنين
ومدينة الخليل جنوب الضفة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوسان غرب بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع. كما اقتحمت بلدة باقة الحطب شرقي قلقيلية، وداهمت منزل المتهم بتنفيذ عملية كيدوميم.
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة روجيب شرقي نابلس بعد أن اقتحم مستوطنون منطقة خلة العبهر في البلدة، وقد اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين، وثّقت منصات فلسطينية جانبا منها.
كما أوضحت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال مناطق في نابلس، من بينها تعمد آلية عسكرية الاصطدام بمركبة في بيت فوريك شرق نابلس، واندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال هناك، في حين عمد مستوطنون إلى إحراق أراضٍ في قرية صرة جنوب غرب نابلس.
الى ذلك، أعلنت مؤسستان فلسطينيتان، أمس، استشهاد أسير من منطقة طولكرم شمالي الضفة الغربية بمستشفى صهيوني، بعد نحو شهر من اعتقاله جريحا.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك "استشهاد المعتقل الجريح زاهر تحسين رداد (19 عاماً) من بلدة صيدا (شمال) طولكرم، في مستشفى مئير، فجر الأحد".
وذكر البيان أن "الشّهيد رداد، اُعتقل في تاريخ 23 تموز (يوليو) 2024، بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه".
وتابع أن الجيش الصهيوني استخدم رداد "درعاً بشرياً من خلال وضعه على مقدمة إحدى السيارات العسكرية وقد ظهر ذلك في مقطع فيديو مصور، خلال العملية العسكرية التي نفّذها جيش الاحتلال بطولكرم في ذلك التاريخ".
وبيّن أنّه وعلى مدار الفترة الماضية "احتجز الاحتلال المصاب رداد في مستشفى مئير الصهيوني، بوضع صحي خطير وغير مستقر، وبقي تحت أجهزة التّنفس الاصطناعيّ، بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية".
وأشار إلى عقد عدة جلسات محاكم غيابية للأسير رداد "ورغم وضعه الصحيّ الخطير فقد أبقى الاحتلال على اعتقاله حتى استشهاده اليوم (أمس)".
واعتبر أنّ "الاحتلال نفّذ بحقّ المعتقل رداد جريمة مركبة، منذ لحظة اعتقاله وإطلاق النار عليه، واستخدامه درعاً بشرياً، والاستمرار في اعتقاله رغم وضعه الصحيّ الخطير، لتُضاف هذه الجريمة إلى سجل جرائم الاحتلال -غير المسبوقة- في مستواها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، واستمرار العدوان الشامل على شعبنا في كافة الجغرافيات الفلسطينية".
وباستشهاد الجريح رداد "يرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر، إلى 23 ممن تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم"، وفق البيان.
أما منذ عام 1967 " فيرتفع عدد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم إلى 260، لتكون هذه المرحلة قد سجلت أعلى عدد في تاريخ شهداء الحركة الأسيرة، استنادا لما هو متوفر من عمليات توثيق تاريخية" وفق الهيئة والنادي.
وبلغت حصيلة شهداء الضفة 641، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح منذ وسع الجيش الصهيوني عملياته وضاعف المستوطنون اعتداءاتهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.-(وكالات)

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